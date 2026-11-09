ויקטורי מבקשת היתר מרשות התחרות לרכוש 30% מקרפור

ויקטורי שבשליטת אייל רביד מבקשת לרכוש 30% מרשת קרפור, זאת במסגרת ההנפקה הצפויה של קרפור. ויקטורי עדכנה את המשקיעים לפני זמן קצר כי פנתה לרשות התחרות לבחון הרכישה.

התנועה לאיכות השלטון הגישה התנגדות לרשות התחרות מחשש לפגיעה בתחרות בענף קמעונאות המזון. זאת בשל ריכוזיות שוק קמעונאות המזון בישראל. בבקשה צוין כי 6 קמעונאיות המזון הגדולות בישראל מחזיקות 62% משוק המזון. ויקטורי וקרפור מחזיקות יחד ביותר מ-9% מהשוק. "יצירת זיקות בין הרשתות או צמצום מספר השחקניות בשוק במקרה הרע, עלולים להחליש מנגנון זה ובסופו של דבר להתגלגל לעליית מחירים ולפגיעה בציבור הצרכנים".

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לטענת התנועה, גם החזקה בשיעור נמוך של מניות בחברה מתחרה עלולה לפגוע בתחרות ולהקל על העברת מידע מסחרי רגיש בין מתחרים. החזקה במתחרה יוצרת נגישות למידע עסקי ומסחרי רגיש ולמידע כזה יש חשיבות תחתרותית רבה. עוד נטען כי על רשות התחרות לבחון את הרכישה הראשונית כחלק ממהלך רחב יותר, הכולל כוונה להגדיל את ההחזקה בהמשך".

מהלך ההנפקה של קרפור

קרפור ישראל, שבשליטת אלקטרה צריכה של האחים זלקינד, מתכוונת להנפיק מניות חדשות בהצעת מכר בהיקף משוער של 200-250 מיליון שקל על פי ההערכה, לפי שווי חברה של כ־800 מיליון שקל (לפני הכסף), שתשלב הצעת מכר מאלקטרה צריכה (של 25% ממניות קרפור לפחות), לצד כסף שייכנס לחברה.

מהלך ההנפקה של רשת הסופרמרקטים הרביעית בגודלה בישראל יצא לדרך בספטמבר, זאת לאחר שחברת "צרפת ישראל גרופ", המחזיקה ברשת, בהליכי הגשת טיוטת תשקיף לרשות ני"ע. ההנפקה מתוכננת לחודש הקרוב, ובמסגרתה צפויה בעלת השליטה, אלקטרה מוצרי צריכה (המחזיקה כיום 49.5% מהמניות) להיפרד מכמחצית מהחזקותיה באמצעות הצעת מכר.

בין הסיבות להנפקה נמצא חוק הריכוזיות, שמחייב את אלקטרה צריכה, בשליטת אלקו של האחים זלקינד (46%), להיפרד מהשליטה בקרפור כדי למנוע שכבה שלישית בפירמידת החברות הציבוריות שלהם (הכוללת כיום את אלקו ואלקטרה צריכה). אך לפי ההערכות באלקו גם מעוניינים בפרידה מקרפור ויציאה מתחום קמעונאות המזון.

את הנפקת קרפור מובילים התאומים עפר ואייל גרינבאום, המנהלים את חברות החיתום של אי.בי.אי והפניקס בהתאמה. מלבד אלקטרה צריכה, מחזיקים ברשת המזון גם המשקיע היהודי־צרפתי סימון פינטו (15%), הפניקס (13%) ובני הזוג נחום ונורית ביתן (23%).

קרפור, שהסבה בשנים קודמות הפסדים כבדים, מהווה בשנים האחרונת משקולת על אלקטרה צריכה, בניהול צביקה שווימר, הנסחרת בשווי שוק של 1.4 מיליארד שקל. מניית אלקטרה צריכה איבדה 40% מתחילת השנה, ובשלוש השנים האחרונות ירדה ב־11% בזמן שמדד ת"א 125 עלה בכ־120%.