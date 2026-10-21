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שוק ההון והשקעות אחרי שפרעה חובה למתנגדים, פרטנר תוכל לחלק דיבידנד מיוחד
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פרטנר

אחרי שפרעה את החוב לנושים המתנגדים, פרטנר תוכל לחלק דיבידנד מיוחד של 500 מיליון שקל

פרטנר לא תחלק את הדיבידנד מיתרת הרווחים, ולכן נדרשה לאישור בית המשפט • כדי לקבל את האישור, היא ביצעה פירעון מוקדם של אג"ח בסך של 484 מיליון שקל וטענה לבית המשפט כי מחזיקי האג"ח שהתנגדו לדיבידנד, אינם מהווים עוד נושים

שירי חביב ולדהורן 14:27
מנכ''ל פרטנר, אבי גבאי / צילום: ינאי יחיאל
מנכ''ל פרטנר, אבי גבאי / צילום: ינאי יחיאל

העקשנות של פרטנר השתלמה: בית המשפט המחוזי אישר לחברת התקשורת לבצע את חלוקת הדיבידנד המיוחד, בסך 500 מיליון שקל, וזאת לאחר שפרטנר ביצעה פירעון מוקדם של שתי סדרות האג"ח שבהן נרשמה התנגדות לאותה חלוקה. השופטת הלית סילש התירה לפרטנר "לבצע חלוקה של דיבידנד בסכום של 500 מיליון שקל, תוך שרישומה של זו יעשה בהתאם להוראות הדין ובכפוף לכך שהחלוקה כאמור תתבצע בתוך ארבעה חודשים מהיום".

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פרטנר הודיעה לאחרונה שבכוונתה לחלק את הדיבידנד המיוחד, שאינו מיתרת הרווחים שלה, ולצורך זה נדרשה לאישור בית המשפט. פרטנר ציינה שתממן את החלוקה באמצעות גיוס חוב בהיקף של 750 מיליון שקל. במסגרת ההליך המשפטי, נושי החברה יכולים להתנגד לחלוקה, ובאסיפות מחזיקי איגרות החוב של שתי סדרות לא הושג הרוב הנדרש לחלוקה.

תחילה, פרטנר הודיעה על פידיון מוקדם של סדרה ח' שבה נרשמה התנגדות לחלוקה, ובהמשך, לאחר ניסיון נוסף שלא צלח להשגת הרוב הנדרש לחלוקה בקרב מחזיקי סדרה ז' - החליטה החברה לבצע פירעון מוקדם גם לסדרה זו. בסך הכול פרטנר פרעה מוקדם אג"ח בסך של 484 מיליון שקל. הפירעון של סדרה ח' הושלם בשבוע שעבר, ובעקבותיו טענה פרטנר לבית המשפט כי מחזיקי שתי הסדרות כבר אינם מהווים נושים שלה.

פרטנר גם ציינה במסגרת ההליך שלשיטתה "לא מתקיים חשש סביר כי החלוקה המבוקשת תמנע ממנה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן". רשות המיסים לא התנגדה לחלוקה, ורשות ניירות ערך הודיעה שאינה מוצאת לנכון לנקוט עמדה. מלבד שתי סדרות האג"ח, לא הגיעו לפרטנר התנגדויות נוספות.

רווח של כ-755 מיליון שקל

הנהנית המרכזית מהחלוקה הצפויה היא בעלת המניות הגדולה בפרטנר, קבוצת אמפיסה שמחזיקה ב-21.2% ממניות החברה. הקבוצה מורכבת מחברות של שלמה רודב, רוני גת, מורי ארקין, הפניקס ומנכ"ל פרטנר אבי גבאי, וחלקה של הקבוצה בחלוקה יגיע לכ-106 מיליון שקל.

אמפיסה רכשה את מניות השליטה בפרטנר באפריל 2022 תמורת 960 מיליון שקל. החברה חזרה לחלק דיבידנדים אחרי למעלה מעשור בשנה שעברה, ואחרי החלוקות האחרונות ועליית שווי החברה, הקבוצה רושמת כיום רווח של כ-755 מיליון שקל (שחלקו "על הנייר") על השקעתה, עוד לפני החלוקה שאושרה היום.