בחברת התקשורת, פרטנר , נחושים לחלק את הדיבידנד המיוחד, ואחרי שביצעו פידיון מוקדם לסדרת האג"ח ח' שהמחזיקים בה התנגדו לחלוקה, כעת הם מודיעים על פידיון מוקדם גם לסדרה ז', שם לא הושג הרוב הנדרש לאישור החלוקה. הסכום לפידיון המוקדם הוא כ-344 מיליון שקל, והוא יבוצע ב-12 באוקטובר.

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פרטנר, בניהולו של אבי גבאי, הודיעה לפני כחודשיים על כוונתה לחלק דיבידנד מיוחד בסך 500 מיליון שקל, שלא מיתרות הרווח שלה. החברה מתכננת לממן את החלוקה באמצעות גיוס חוב בהיקף של 750 מיליון שקל. לצורך המהלך, החברה פנתה לבית המשפט כנדרש בחוק, תהליך שבמסגרתו לנושי החברה יש אפשרות להתנגד. באסיפות שתי סדרות האג"ח הרלוונטיות לא הושג הרוב הנדרש (לפחות שני שלישים מהמצביעים). בסדרה ח' אף נרשם רוב של מתנגדים. עם פרסום הדוחות האחרונים באוגוסט, פרטנר הודיעה על פידיון מוקדם של סדרה ח' בהיקף 140 מיליון שקל, והוא הושלם החודש.

בסדרה ז' היה רוב, אך לא הרוב הנדרש. בפרטנר כנראה העריכו שיוכלו להשיג רוב כזה משום שמדובר בסדרה שהייתה אמורה להיפרע בקרוב, ולכן ביקשו לכנס אסיפה חדשה. המנכ"ל גבאי אמר בשיחת המשקיעים לאחר פרסום הדוחות כי "רמת הסיכון לבעלי האג"ח (מסדרה ז') היא אפס, כלום... לא הייתה שום סיבה שלא יצביעו בעד". אולם גם באסיפה הנוספת לא הושג הרוב, וכעת פרטנר הודיעה על פידיון מוקדם של האג"ח.

בכך החברה סוללת את הדרך לחלוקת הדיבידנד המיוחד, בכפוף לאישור בית המשפט.

הקופה הרושמת של קבוצת השליטה

בעלת המניות הגדולה בחברה (21.2%) והנהנית הגדולה מהדיבידנד המבוקש היא קבוצת אמפיסה, שמורכבת מחברות של שלמה רודב, רוני גת, מורי ארקין, הפניקס וכן המנכ"ל גבאי. אם יאושר הדיבידנד המיוחד, חלקה של אמפיסה בו יהיה כ־106 מיליון שקל.

הקבוצה רכשה את מניות השליטה בפרטנר באפריל 2022 בכ־960 מיליון שקל. בשנה שעברה חזרה פרטנר לחלק דיבידנדים, לראשונה מאז שנת 2012, כשחילקה 250 מיליון שקל. מוקדם יותר השנה, חילקה החברה עוד 465 מיליון שקל כדיבידנד על תוצאות השנה שעברה. אחרי החלוקות הקודמות ועליית השווי, אמפיסה רושמת כיום רווח (שרובו "על הנייר") של כ-730 מיליון שקל על השקעתה.