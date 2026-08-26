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קבוצת התקשורת פרטנר מסכמת את הרבעון השני עם הכנסות של 790 מיליון שקל שמשקפות ירידה קלה ביחס לרבעון המקביל, אך עלייה בנטרול השפעות מתווה הפחתת דמי הקש"ג (קישוריות גומלין) של משרד התקשורת. במקביל החברה הציגה שיפור ברווחיות ועלייה במספר המנויים. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-790 מיליון שקל, ירידה של 1.5% ביחס לרבעון המקביל. הרווח התפעולי צמח ב-17.5% ל-121 מיליון שקל והרווח הנקי צמח ב-16.7% ל-84 מיליון שקל.

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ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) גדל ב-3.6% ל-314 מיליון שקל, שיעור של 40% מההכנסות לעומת 38% ברבעון המקביל. החוב הפיננסי נטו הסתכם ב-369 מיליון שקל, עלייה לעומת הרבעון המקביל אך ירידה ביחס לרבעון הקודם. ברמת ההכנסות, נרשמה ירידה בהכנסות משירותים גם במגזר הסלולר וגם במגזר הנייח, ומנגד ההכנסות ממכירת ציוד עלו בשני המגזרים. תזרים המזומנים החופשי המתואם ירד ב-20.9% ל-106 מיליון שקל, ובחברה מסבירים זאת בין היתר בהצטיידות במכשירי סלולר במסגרת מכרז החשב הכללי (פרטנר נבחרה לצד פלאפון לספק שירותי סלולר וציוד קצה לעובדי המדינה, כשחלקה של פרטנר הוא 40%).

במחצית הראשונה, ההכנסות התקרבו ל-1.6 מיליארד שקל, ירידה של 3.2% לעומת התקופה המקבילה, ואילו הרווח התפעולי והרווח נקי צמחו בשיעורים דו-ספרתיים והסתכמו ב-228 מיליון שקל וב-158 מיליון שקל, בהתאמה.

הנתונים התפעוליים מצביעים על גידול במספר מנויי הסלולר, ליותר מ-2.7 מיליון בסוף הרבעון השני, כאשר לראשונה פרטנר חצתה את רף מיליון המנויים בדור החמישי (5G). ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי סלולר (ARPU) בנטרול דמי קישוריות עמדה על 43 שקל, בדומה לרבעון המקביל וגבוה ב-2 שקלים מהרבעון הקודם.

מספר מנויי האינטרנט של פרטנר הגיע בסוף הרבעון השני ל-500 אלף ומספר מנויי הסיבים היה 480 אלף, מתוכם 285 אלף מנויים על גבי תשתית הסיבים שלה. ה-ARPU של מנויי האינטרנט היה 96 שקל, עלייה ביחס לרבעון המקביל והקודם. מספר מנויי הטלוויזיה גדל ל-212 אלף, תוספת של כ-5,000 במהלך הרבעון.

בית המשפט יכריע לגבי הדיבידנד

לאחרונה פנתה פרטנר לבית המשפט בבקשה לחלק דיבידנד מיוחד בסך 500 מיליון שקל שאינו מיתרות הרווח שלה, שימומן באמצעות גיוס חוב של 750 מיליון שקל אולם מחזיקי האג"ח שלה הצביעו נגד המהלך .

זאת לאחר ש-56% ממחזיקי אג"ח סדרה ז' הצביעו בעד ו-44% התנגדו, ובאג"ח סדרה ח' רק 43% תמכו ו-57% התנגדו. פרטנר מציינת בדוחות שהרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בכל אחת מהסדרות היה של שני שלישים מהמצביעים (שלא הושג גם בסדרה ז').

מכל מקום דירקטוריון החברה אישר לבצע פידיון מלא של אג"ח סדרה ח' בסך 140 מיליון שקל, שיבוצע ב-14 בספטמבר. באשר לדיבידנד המיוחד, ההתנגדות נמסרה לבית המשפט שיצטרך להכריע. אם החלוקה תאושר חלקה של בעלת השליטה אמפיסה בדיבידנד יהיה כ-106 מיליון שקל. אמפיסה מורכבת מחברות של שלמה רודב, רוני גת, מנכ"ל פרטנר אבי גבאי, מורי ארקין והפניקס, והיא מחזיקה ב-21.2% ממניות החברה. שווי השוק של פרטנר בבורסה הוא כ-6.9 מיליארד שקל.

סמנכ"לית הכספים מירי תקוטיאל הוסיפה כי הצמיחה בהכנסות נתמכה, בין היתר, בגידול מתמשך במצבת המנויים בשירותי הליבה של החברה - סלולר, אינטרנט ודאטה לעסקים - ובמחצית הראשונה של השנה גם בתוספת מנויי טלוויזיה בעקבות השקת שירות הטלוויזיה החדש. לדבריה, "תזרים המזומנים החופשי המתואם הסתכם בכ-106 מיליון שקל, כשהוא מושפע, בין היתר, מהצטיידות במכשירי סלולר במסגרת מכרז החשב הכללי - השפעה הצפויה להימשך גם במחצית השנייה של 2026. במקביל, הגישה החברה בקשה לאישור חלוקת דיבידנד במזומן של עד 500 מיליון ש"ח שלא מתוך רווחים, בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות; הבקשה תלויה ועומדת בבית המשפט".