דוראל ואמפא בתחזית אופטימית לגבי חוות השרתים בהר טוב

חברת האנרגיה המתחדשת דוראל וחברת הנדל"ן אמפא מדווחות על צפי להכנסות של 150 מיליון דולר בשנה מחוות השרתים שהן מקימות בהר טוב (סמוך לבית שמש) - זאת על-פי מצגת למשקיעים שדוראל פרסמה היום (ד') והודעה לבורסה של אמפא.

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שותף נוסף לחוות השרתים בהר טוב, בנוסף לדוראל ואמפא, הוא יזם הנדל"ן נדב בלילה, שנחשב ל"כוכב עולה" בתחום חוות השרתים ומציע מחיר אטרקטיבי יחסית לקרקע שבבעלותו שם.

מתוך ההכנסות, ה-EBITDA צפויה להגיע לכ-100 מיליון דולר, ותזרים המזומנים צפוי להגיע ל-80 מיליון דולר בשנה, ברגע שכל חוות השרתים תתחבר ב-2030. בדוראל מדגישים כי חוות השרתים הזאת תהיה פטורה מההחלטה האחרונה של רשות החשמל להקפיא את בקשות החיבור לחוות שרתים.

בחודש יולי החליטה רשות החשמל להקפיא לגמרי את כל הבקשות החדשות לחיבור לחשמל של חוות שרתים בישראל. זאת בעקבות כמות בקשות אדירה של פי כמה מכל הקיבולת של משק החשמל בישראל. ההקפאה צפויה להימשך עד דצמבר, אז ייקבעו תנאים לחיבור כמו ייצור מקומי של חשמל, מעבר לפריפריה ותכניות פיתוח. על הרקע הזה, כל חוות שרתים שכבר זכתה לסקר חיבור לפני ההקפאה נחשבת נכס משמעותי מאוד.

על-פי דוראל ואמפא, בשלב הראשון יחוברו 32 מגהוואט, ו-64 מגהוואט נוספים יחוברו לאחר מכן - בסך-הכול 96 מגהוואט בשנים הקרובות. הדבר יאפשר הפעלה של כ-75 MWIT. פרויקט זה אומנם לא צמוד למתקן ייצור של דוראל, אך ספק החשמל הפרטי של דוראל יספק לו חשמל באופן וירטואלי.

זה הפרויקט המתקדם ביותר מבין 10 פרויקטים שדוראל מקדמת ביחד עם אמפא. פרויקטים נוספים, גדולים עוד יותר, מתוכננים באזורים אחרים בארץ: 166 MWIT בהדרי שאן, ליד פרויקט ייצור חשמל סולארי גדול של דוראל, 150 בנגב המערבי, 150 בצפון עוטף עזה ו-100 בערבה הדרומית. פרויקטים אלה נמצאים בשלבים תכנוניים מוקדמים יותר, ולכן ההקפאה של רשות החשמל משפיעה עליהם.

לפי דוראל, יש להם יתרון תחרותי בשל פרויקטי ייצור החשמל במתח גבוה שלהם, שייצרו "פארקי אנרגיה" משולבים של חוות שרתים וייצור החשמל. עם זאת, בשלב הזה מדובר עדיין בחזון, והם עדיין תלויים בהחלטות רשות החשמל שצפויות להגיע בחודש דצמבר.