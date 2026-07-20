בשל עומס יתר: רשות החשמל עוצרת אישורים לחוות שרתים

רשות החשמל הודיעה היום (ב') כי היא עוצרת אישורים לחוות שרתים ל-140 הימים הקרובים לפחות. זאת בשל חשש מעומס בלתי נתפס על רשת החשמל בהנחה שהבקשות יאושרו. כמות הבקשות שעומדות כרגע לאישור הן פי 3 מהצריכה הממוצעת של משק החשמל בישראל.

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על פי רשות החשמל, "עד היום התחייבה מערכת החשמל לכ-1,500 מגה ואט חיבורים לחוות השרתים שככל ויתממשו יהווה 10% מהצריכה המשקית בתחילת העשור הבא - דבר שישים את ישראל כאחת המדינות המובילות בתחום בעולם. עם זאת, נוכח התפתחות קיצונית בהיקף הבקשות לחיבור חוות שרתים שהגיעו לכדי 27,000 מגה וואט, שהם כפי 3 מהצריכה המשקית הממוצעת, ובכדי לא להשיב לכלל היזמים תשובה שלילית לחיבור, מודיעה רשות החשמל על עצירת מתן תשובות וטיפול בבקשות לחיבור חוות השרתים למשך 140 ימים לצורך בחינת מחודשת".

גל עצום של בקשות

חוות שרתים הן צרכניות חשמל עצומות, ולאחרונה עולה חשש ליכולת של רשת החשמל העמוסה ממילא להכיל את הגל של הקמתן. כעת, נראה שהן עברו את הגבול, ורשות החשמל החליטה לבלום לחלוטין את ההגשות עד שתגובש מדיניות חדשה. נגה, החברה הממשלתית המנהלת את משק החשמל, אישרה חוות שרתים בהיקף של 1,500 מגה-וואט, ובכך "סתמה" את המערכת עד שנת 2035.

בעקבות כך, רשות החשמל פרסמה אסדרה חדשה שמטרתה הגבלת חוות השרתים לכאלה שיש תוכנית אמיתית לפיתוחן, תוך מתן עדיפות לפריפריה. אך דווקא ההכרזה על האסדרה החדשה הובילה לגל עצום של בקשות חדשות לפני שאסדרה זו נכנסת לתוקף. לפני כן, הוגשו בקשות לחיבור חוות שרתים בסך כולל של 8,000 מגה-וואט, ובתוך חודש וחצי הצטרפו אליהן 19 אלף מגה וואט נוספים. מדובר בכמות שהיא פי 3 מהצריכה של משק החשמל, וכפול מהצריכה המקסימלית שנמדדה בשעות השיא.

כך שנראה של-140 הימים הקרובים לפחות, אין יותר אישורים לחוות שרתים בישראל, כלל. רשת החשמל בישראל נמצאת תחת עומס יתר בשל הזנחה ארוכת שנים, שמשתנה רק בשנים האחרונות. במקביל, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון מקדם חוק שיגדיר אותן כתשתית לאומית ויקל משמעותית על תכנונן. אך נראה שלא בטוח כלל שרשת החשמל בכלל מסוגלת להכיל זאת.

על פי רשות החשמל "הרשות ערה לקושי שיוצרת קבלת החלטה זו, אך לאחר בחינת המצב הרשות סבורה כי מדובר בצעד מידתי הנדרש נוכח הנסיבות המורכבות שנוצרו, המאזן נכונה בין צרכי התעשייה לבין חובת המדינה להבטיח את אמינות אספקת החשמל לכלל אזרחי ישראל".