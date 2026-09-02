חברת התקשורת פרטנר בראשות המנכ"ל אבי גבאי לא מוותרת על חלוקת דיבידנד ענק שלא מיתרות הרווח שלה. פרטנר אמנם לא קיבלה את אישור מחזיקי איגרות החוב לבקשתה לחלק דיבידנד מיוחד של 500 מיליון שקל, אך כעת היא מנסה שוב.

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באסיפות שכינסה החברה בחודש שעבר, מחזיקי האג"ח מסדרה ח' הצביעו נגד ההצעה, ואילו בסדרה ז' הושג רוב של פחות משני שלישים מהמצביעים הנדרש לאישורה.

בשבוע שעבר, כשפרטנר פרסמה את דוחות הרבעון השני, היא הודיעה במקביל על פדיון מוקדם לסדרה ח' (בסך 140 מיליון שקל) בעוד כשבועיים. השלב הבא בקידום הדיבידנד המיוחד הוא כינוס אסיפה נוספת של מחזיקי סדרת אג"ח ז', ואכן השבוע פורסם זימון לאסיפה כזו שתתכנס וירטואלית בשבוע הבא, ב־7 בספטמבר.

לפי הדיווח, באסיפה לא תתקיים הצבעה והיא תכלול "דיון והתייעצות בנוגע לבקשה לאישור חלוקה". לפי ההערכות, בהמשך תיקבע גם הצבעה נוספת על הנושא, ואם יושג האישור, ההערכה היא שגם בית המשפט יאשר את החלוקה שלא מקיימת את מבחן הרווח.

בפרטנר מתכננים לממן את החלוקה באמצעות גיוס חוב בהיקף של 750 מיליון שקל. המהלך צפוי להעלות את יחס החוב ל־EBITDA (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות) של פרטנר מ־0.7 בסוף 2025 (הנמוך בין חברות התקשורת הציבוריות) ל־1.1 בסוף 2026, אחרי ירידה עקבית בשנים האחרונות.

"אפס סיכון למחזיקי האג"ח"

בשבוע שעבר, בשיחת הוועידה שלאחר פרסום הדוחות, המנכ"ל גבאי התייחס לנושא ואמר כי "אג"ח ז' אמורות להיפדות במלואן ביוני 2027, וזה 'מחר בבוקר', כך שרמת הסיכון לבעלי האג"ח כתוצאה מהמהלך היא אפס, כלום, שום דבר. לכן, לא הייתה שום סיבה אמיתית שלא יצביעו בעד… לא הגיוני לא לאשר את זה".

בעלת המניות הגדולה בפרטנר (21.2%) והנהנית הגדולה מהדיבידנד המבוקש היא קבוצת אמפיסה, שמורכבת מחברות של שלמה רודב, רוני גת, מורי ארקין, הפניקס וכן המנכ"ל גבאי. אם יאושר הדיבידנד המיוחד, חלקה של אמפיסה בו יהיה כ־106 מיליון שקל.

הקבוצה רכשה את מניות השליטה בפרטנר באפריל 2022 בכ־960 מיליון שקל. בשנה שעברה חזרה פרטנר לחלק דיבידנדים, לראשונה מאז שנת 2012, כשחילקה 250 מיליון שקל. מוקדם יותר השנה, חילקה החברה עוד 465 מיליון שקל כדיבידנד על תוצאות השנה שעברה. אחרי החלוקות הקודמות ועליית השווי, אמפיסה רושמת כיום רווח (שרובו "על הנייר") של כ־800 מיליון שקל על השקעתה.

פרטנר נסחרת לפי שווי שוק של 7.3 מיליארד שקל, אחרי עלייה של 7% במחיר המניה מתחילת השנה, לעומת עלייה של 11.5% במדד ת"א 125.