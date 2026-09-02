קרן כספית או פיקדון: איפה להשקיע סולידי כשהריבית יורדת?

הריבית במשק ירדה כבר ארבע פעמים מתחילת השנה, עד לרמה של 3.25%. ההשלכות מורגשות היטב בקרב הלווים והחוסכים. בעוד שנוטלי המשכנתאות זכו להקלה, אפיקי החיסכון הסולידי התלויים בריבית מאבדים מעט מן האטרקטיביות שהייתה להם. שתי הדוגמאות הבולטות ביותר הן הפיקדון בבנק והקרנות הכספיות, שהפכו לטרנד החם של החוסכים הסולידיים בשנים האחרונות. איך הורדת הריבית משנה את התמונה ועל מה חשוב להסתכל בשני האפיקים?

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פיקדון בנקאי

ראשית, הפיקדון הבנקאי. הבנקים כבר מתמחרים במשך תקופה את הפחתות הריבית של בנק ישראל, שצופה שהיא תרד במחזור הנוכחי עד ל-3%. הבנקים מיהרו והקדימו תרופה "למכה" מבחינתם. בפיקדון לתקופה של חצי שנה עד שנה מציעה המערכת הבנקאית בממוצע ריבית של 3.59%, נכון ליולי האחרון - טרם הפחתת הריבית האחרונה אתמול. לשם השוואה, ביולי אשתקד מדובר היה בריבית של 4.13%.

אבל מדובר בממוצע בלבד ובשטח לעתים ניתן להשיג תוצאה משופרת. כך, למשל, ביולי האחרון לאומי והפועלים הציעו בממוצע למי שסוגר את הכסף לשנה 3.74%, ו-3.72% בהתאמה. בנק מסד הציע 2.9%, ואילו וואן זירו הציע לפי נתוני אתר "קו המשווה" של בנק ישראל ריבית ממוצעת של 6%.

בכל מקרה שווה להשוות ואף להתמקח, וכשיורדים לפרטים הקטנים מגלים לא מעט אותיות קטנות. לא אחת בנקים מתנים את הפיקדונות האטרקטיביים בפתיחת חשבון והעברת משכורת. מרתון שיחות וניסיון לשפר עמדות אמנם יכול להיות מתיש, אך לעתים גם משתלם למי שמעדיף לסגור את הכסף בבנק. בתנאים מסוימים, ניתן לקבל כאמור אפילו 6%. היתרון המרכזי של פיקדון הוא שהריבית מובטחת, אך החיסרון הוא באבדן נזילות.

קרנות כספיות

ומה לגבי קרנות הנאמנות הכספיות? הן עדיין מהוות חלופה נוחה ונזילה, לא חייבים "לנעול" שם את הכסף לשנה. הקרן חייבת להשקיע את הכספים בפיקדונות בנקאיים ובחלקם גם ניירות ערך מסחריים (אג"ח קונצרניות עד שנה) סולידיים מאוד. מנהלי הקרן לרוב מקבלים עבור המיליארדים, שמפקיד אצלם הציבור הרחב, את הריבית המיטבית בבנקים. ועדיין, כשהריבית בתוואי ירידה הקרנות מציגות ביצועים הולכים ופוחתים, משום שכספי ההפקדות שלהן הם לתקופות קצרות. ברבעון האחרון הציגו תשואות של 0.8% עד 0.95%. כלומר לפי קצב שנתי 3.2% ל-3.8%.

לציבור תמיד יש גם מק"מ (מלווה קצר מועד) של בנק ישראל שנותן מעין פיקדון סחיר לשנה. שם ניתן לקבל כיום תשואה לפדיון (ברוטו) משוערת של 3.2% לשנה הקרובה על הכסף. התחזית האחרונה של בנק ישראל היא שהריבית תרד עוד פעם אחת, מה שיפגע עוד קצת בתשואה למי שיישאר לתקופה ממושכת.

חשוב לציין את הבדלי המיסוי העיקריים בין הקרנות הכספיות לפיקדון הבנקאי. בקרנות הכספיות נגבה מס רווחי הון ריאלי של 25%, ובפיקדון הבנקאי - מס נומינלי של 15%. המשמעות היא בעיקר בתקופות עם אינפלציה יחסית גבוהה. בקרן הכספית, מנוכה מהרווח שיעור האינפלציה ומהיתרה מנכים את מס רווחי ההון (25%), ובפיקדון הבנקאי בכל מקרה מנכים 15% מהרווח. כשיש אינפלציה גבוהה יחסית, ניתן להגיע למצב שלא משולם מס רווחי הון משמעותי בקרן הנאמנות הכספית.

בשורה התחתונה, מה עדיף? זה תלוי בהצעה שתקבלו מהבנק ומהצרכים המשתנים של כל אחד. ישנם שני משתנים מרכזיים: הצורך בנזילות והיכולת "לנעול" ריבית לפני הפחתות נוספות מצד בנק ישראל. בסביבה שבה הריבית עדיין בירידה, פיקדון בנקאי בריבית קבועה עדיף למי שיכול לנעול את הכסף ולקבל מהבנק הצעה אטרקטיבית. לעומת זאת, למי שזקוק לביטחון של כסף נזיל או חושש משחיקה אינפלציונית, הקרן הכספית נותרת הברירה האפקטיבית.