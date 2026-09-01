ביום האחרון של שנת 2024, שי בנישו, מנהל השקעות הנוסטרו במגדל ביטוח ופיננסים, הציג עמדה נחרצת ואופטימית על שוק ההון המקומי. בנישו העריך אז כי הבורסה בתל אביב תספק תשואה עודפת על פני העולם גם בהמשך. במבחן התוצאה, התחזית שלו התבררה כמדויקת: מדד ת"א 125 רשם מאז זינוק מרשים של כ־70%, לעומת עלייה של 33% בלבד במדד S&P500 האמריקאי.

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גם ההמלצות הסקטוריאליות שלו צלחו: סקטור הביטוח, שעליו הצביע כהזדמנות, טס בכ־250%, ומניות האנרגיה המתחדשת שאותן ציין לחיוב רשמו עליות חדות, ובהן אנלייט אנרגיה ודוראל אנרגיה שזינקו בכ־273% וב־413% בהתאמה. המלצה אחרת שלו, מניות הנדל"ן הצליחה פחות והמניות עלו רק ב־17%.

גם כעת בנישו ממשיך להחזיק בקו אופטימי לגבי המשק המקומי ופחות לגבי חו"ל. "הייתי אופטימי ואני ממשיך להיות אופטימי על הכלכלה הישראלית", הוא אומר, ומוסיף כי אנחנו ניצבים שוב ב"נקודה מעניינת בשווקים. מדד ת"א 125 עלה מתחילת השנה ב־11%, אבל זה כולל תיקון של 10%. כרגע, המוסדיים הגדולים נמצאים בהמתנה. לדעתי, ללא קשר לפוליטיקה, כשנראה ודאות לגבי הבחירות, אם יהיה שינוי בממשלה, השוק המקומי יעשה עוד מהלך של ריצה קלה קדימה, גם אם לא עלייה של עשרות אחוזים. אם לא יהיה שינוי נמשיך לראות דשדוש כמו מה שקורה בחודשים האחרונים".

את הסיכונים בישראל הוא מזהה כרגע אצל חברות התוכנה ושוק הדיור. חברות התוכנה נפגעו ממהפכת ה־AI ואיבדו עשרות אחוזים משווין בתחילת השנה, אך הוא מעריך שהן יתגברו על כך. "התוכנה וההייטק ימצאו את מקומם במהפכת ה־AI כי אנחנו הישראלים גמישים וקטנים. המוח היהודי הוא סתגלן ומתחילים לראות את זה בחברות התוכנה. באשר לנדל"ן הוא אומר כי "שוק הדיור בישראל נמצא בנקודה קשה. מחירי הדיור בפועל ירדו ב־10% פלוס מבצעי הקבלנים. "מה שיעיר את שוק הדיור זה המשך הורדות הריבית מצד בנק ישראל. בנוסף, לקנות דירה זה עניין פסיכולוגי. ברגע שהמלחמה עם איראן והבחירות יהיו מאחורינו, אנשים יקבלו ודאות ויחזרו לשוק".

בוול סטריט, לדבריו,"הסיפור המרכזי כעת בשווקים אלה תשואות האג"ח הממשלתיות". התשואות ל־10 שנים נסחרות ב־4.7% ואלה ל־30 שנה מעל 5.2%. "יש 4 סיבות לכך. מכירת הדולרים של היפנים בגלל שהיין היפני נחלש, והם המחזיקים הכי גדולים באג"ח הממשלתית האמריקאית; האינפלציה שעולה, גם בגלל הנפט והמלחמה עם איראן; הגירעון בארה"ב שהגיע למספרים בלתי נתפסים של 40 טריליון דולר, וגם הנגיד החדש קווין וורש שהשוק לוקח פרמיית סיכון בגלל המדיניות שלו. וורש ביטל את התחזיות של הפד (הבנק המרכזי האמריקאי) ומקשה על שוק האג"ח להבין לאן הריבית הולכת. אפשר לראות את זה גם בכך שתשואות האג"ח ל־10 שנים נסחרות כאמור ב־4.7%, שזו רמה זהה לתשואה שלהם כשריבית הפד בארה"ב הייתה 5.5% (לעומת 3.75% עכשיו, נ"א)".

מול אי הנוחות בשוק האג"ח, שוק המניות האמריקאי ממשיך להפגין עוצמה יוצאת דופן: "עונת הדוחות הסתיימה בקול תרועה עם תוצאות פנטסטיות. S&P 500 ונאסד"ק שוברים שיאים, כשמאחוריהם עומדת צמיחת רווחים של כ־26% במדד ה־S&P 500 גם בלי ענקיות הטק, אלה מספרים מדהימים וזה כרגע לא הולך להיעצר ותומך בשוק המניות". לדבריו יש כאן סתירה מסוימת. "נקודה מאוד בעייתית למשקיעים כי היסטורית כשהתשואות עולות זה משפיע גם על המניות (גורם למשקיעים לעבור ממניות לאג"ח, נ"א)". לכן, הוא טוען כי יש לפעול בשני האפיקים במקביל. "מי שלא נמצא באג"ח ממשלת ארה"ב צריך להתחיל להגדיל חשיפה לתשואות הגבוהות הללו, ובו בזמן להישאר מושקע במניות בארה"ב כדי ליהנות מהמשך הצמיחה ברווחי החברות".

"סביר יותר שנראה שער דולר של 2.8 מאשר 3.2"

הדבר הזה משפיע גם על תיקי המניות שהוא מרכיב. קודם כל הוא מדגיש ש"נקודת המוצא היא השקעה לטווח זמן מאוד ארוך, לפחות 5־7 שנים. שנתיים זה לא מספיק". עוד הוא מציין שהוא מטה את התיק באופן מובהק לישראל כי "האדם הפרטי בדרך כלל לא מגדר את החשיפה למט"ח. כמשקיע ישראלי שכל הכנסותיו והוצאותיו הן בשקלים, אני מעדיף שהתיק יהיה מוטה לשקל, במיוחד כשאני מעריך שהשקל ימשיך להתחזק וסביר יותר שנראה שער של 2.8 שקלים לדולר מאשר 3.2 שקלים". עוד הוא מציע למי שלא מעוניין חשיפה למט"ח לקנות קרנות סל מגודרות מטבע.

למשקיע סולידי בנישו מציע להקצות 20% למניות בישראל במדד ת"א 125, עוד 10% הוא מקצה למניות בארה"ב, דרך המדדים הגדולים S&P 500 והנאסד"ק. באג"ח הוא מקצה 35% לאג"ח ממשלת ישראל במח"מ (משך חיים ממוצע) בינוני־ארוך (5־10 שנים), 30% לאג"ח קונצרניות בישראל באמצעות מדד תל בונד 60 (במח"מ 4־5 שנים), ועוד 5% הוא מקצה לאג"ח ממשלת ארה"ב במח"מ 8 כדי ליהנות מהתשואות הגבוהות. להערכתו, תיק זה יכול להניב תשואה של 5%־6% ומעלה בשנה הקרובה.

עבור משקיע אגרסיבי הוא ממליץ על הקצאה של 35% למניות בישראל ו־15% למניות בארה"ב, גם כאן דרך המדדים הגדולים. באג"ח הוא מקצה 25% לאג"ח ממשלת ישראל ומאריך את המח"מ ל־10 פלוס. עוד 15% הוא מקצה לאג"ח קונצרניות בישראל (מדד תל בונד 60) ואת 10% האחרונים הוא מקצה לאג"ח ממשלת ארה"ב במח"מ 8.

סקטורים ומניות מומלצים בארץ

מדד ת"א 125

ביטוח ובנקים

באג"ח - תל בונד 60 בחו"ל (בארה"ב)

מדד S&P 500

מדד הנאסד"ק לאגרסיבים

קרנות סל שמשקיעות בחברות AI (SMH או SOXX)

ההמלצה למשקיע שרוצה "אקסטרה סיכון"

עבור משקיע אגרסיבי הוא מוסיף כי "משקיע שרוצה אקסטרה סיכון יכול לתבל את התיק דרך קרנות סל על השבבים והבינה המלאכותית (כדוגמת SMH או SOXX ). בשביל מה להסתבך עם לקנות כל מניה בנפרד כמו אנבידיה או מיקרון?".

הוא מציע גם ל"מי שאופטימי על הכלכלה והבורסה בארץ יכול להשקיע בבנקים והביטוח, למרות העלייה מתחילת השנה ולמרות שאני עצמי עובד בחברת ביטוח", הוא מציין את ההצהרה המתבקשת. "הבנקים יחסית זולים עם מכפילי רווח נמוכים ובנוסף, תחומים שיטמיעו מערכות AI ולא רק ידברו על זה יראו שיפור ברווחיות".

מנגד, לפני שנה וחצי הוא המליץ על מניות הנדל"ן המניב ובינתיים דעתו התהפכה על חברות הנדל"ן והוא מציין כי "עד שלא נבין לעומק את ההשפעה של הבינה המלאכותית על שוק המשרדים ועל היקפי התעסוקה, הייתי נזהר ומתרחק כרגע מנדל"ן משרדים".

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