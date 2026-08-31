למרות ההתקררות בשוק ההנפקות, זרם החברות שמבקשות לרשום את מניותיהן למסחר בבורסה בת"א נמשך. אחת מהן היא חברת האנרגיה המתחדשת קבוצת לניר, שפרסמה בתחילת השבוע תשקיף לקראת הנפקה ראשונה של מניותיה בבורסה בת"א (IPO) לפי שווי של כ-705 מיליון שקל (לפני הכסף).

● קשת טעמים בוחנת הנפקה לפי שווי של כמיליארד שקל

● הראל ויזל וגד פרופר שותפים: המרוויחים המפתיעים ממיזוג הנדל"ן של דן

במסגרת המהלך, אותו מובילות חברת החיתום אוריון ורוסאריו, תבקש החברה לגייס סכום של כ-176 מיליון שקל, באמצעות הקצאה של כ-20% ממניותיה וכן אופציות (ללא תמורה). במידה וימומשו במלואן, המרת האופציות צפויה להניב לחברה תמורה נוספת של כ-57 מיליון שקל .

לניר, שהוקמה בשנת 2018 תחת השם ניר סולאר, עוסקת בייזום והקמה של מערכות סולאריות. בעלי השליטה בחברה הם לביא כרמון (יו"ר הדירקטוריון), נדב אפרתי (מנכ"ל) ורפאל מצליח (משנה למנכ"ל). במידה והמהלך יושלם יחזיקו השלושה בכ-80% ממניות החברה (בחלקים שווים), בשווי מוערך של כ-704 מיליון שקל .

כיום, לחברה כ-520 מערכות מחוברות ולקראת חיבור בהספק כולל של כ-75 מגוואט. לצד זאת, נמצאת החברה בשלבים שונים של הקמת מערכות אגירה בהיקף של כ-300 מגה וואט שעה, כתוספת אגירה למתקניה הקיימים. בנוסף, לניר מקימה מערכות סולאריות עבור לקוחות וכן על גבי גגות בתים פרטיים, כשעד כה היא הקימה כ-1,520 מערכות פוטו-וולטאיות בהספק כולל של כ-132 מגוואט.

22 מלווים

את שנת 2025 סיימה החברה עם הכנסות של כ-60 מיליון שקל, גידול של כ-7% ביחס לנתון שנרשם בשנת 2024. זאת, הודות לחיבורן של מערכות חדשות שהוקמו על ידיה לרשת החשמל. בשורה התחתונה, הציגה החברה הפסד שנתי של כ-18.6 מיליון שקל, לעומת הפסד של 10 מיליון שקל בשנה קודם לכן .

לניר מגיעה אל הבורסה עם גרעון בהון בהיקף של כ-3.5 מיליון שקל, שנבע בעיקרו מגירעון בהון של חברת בת (לניר תקשורת), שפעילותה הועברה לחברה אחרת. לחברה הון חוזר שלילי בהיקף של כ-26.6 מיליון שקל, שנבע בעיקר מהלוואות לזמן קצר, שאת חלקן פרסה החברה לאחר מכן. מנגד, לחברה תזרים חיובי מפעילות שוטפת של כ-19.6 מיליון שקל .

מרבית תמורת ההנפקה, בהיקף של עד 110 מיליון שקל, צפויה לשמש להעמדת מרכיב ההון העצמי בפרויקטים שהחברה מקדמת. סכומים נוספים של 35 מיליון שקל, ישמשו לרכישת צברים של מערכות סולאריות קיימות, וכן הקמת פעילות מרכזי נתונים. בנוסף, תמורה של כ-20 מיליון שקל, צפויה לשמש לפירעון של הלוואות קיימות והקטנת המינוף .

ברקע, תשקיף החברה חושף כי בשנים האחרונות קיבלה לניר הלוואות מ-22 מלווים פרטיים, שיתרתן עומדת על כ-9.4 מיליון שקל, בריבית שנתית ממוצעת של 8%. יותר משליש מסכום ההלוואות, 3.7 מיליון שקל, הגיע מצד 8 בני משפחה של בעלי השליטה. כולל הלוואה של 370 אלף שקל מצד דביר כרמון, בנו בן ה-28 של היו"ר המשמש גם כמנהל תפעול ותחזוקה בחברה, הנושאת ריבית שנתית של 10% .

לצד זאת, החברה נאלצה להגדיל את שיעור הריבית ל-11%, עבור הלוואות בהיקף של 4 מיליון שקל, כדי שהלווים יוותרו על זכות ההמרה של החוב למניות.