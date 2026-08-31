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שוק ההון והשקעות קשת טעמים בוחנת הנפקה לפי שווי של כמיליארד שקל
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קשת טעמים

קשת טעמים בוחנת הנפקה לפי שווי של כמיליארד שקל

קשת טעמים בוחנת הנפקה לפי שווי של כמיליארד שקל, כחלק מהאסטרטגיה להתרחבות מרשת סופרמרקטים לקבוצת קמעונאות רחבה • החברה רואה בהנפקה שלב אפשרי בהמשך התרחבות הקבוצה, ולא מהלך שנועד לפתור צורך תזרימי מיידי

נבו שפיר 10:20
קינן ממן, מנכ''ל קשת טעמים / צילום: יח''צ
קינן ממן, מנכ''ל קשת טעמים / צילום: יח''צ

רשת קשת טעמים החלה בבדיקות ראשוניות לקראת אפשרות של הנפקה בבורסה, לפי שווי מצופה של כמיליארד שקל, כך אומר לגלובס מנכ"ל החברה קינן ממן. בשלב זה אין לרשת לוח זמנים לביצוע המהלך, והיא אינה זקוקה לגיוס הון לצורך פעילותה השוטפת.

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המהלך הוא חלק מאסטרטגיה שמוביל ממן מאז כניסתו לתפקיד לפני כשנתיים, שבמסגרתה מבקשת קשת טעמים להפוך מרשת סופרמרקטים לקבוצה קמעונאית רחבה יותר. כיום מפעילה הרשת 26 סניפים, ובשנה הבאה היא מתכננת לפתוח סניף נוסף בקריית גת. לצד פעילות הסופרמרקטים מחזיקה הקבוצה בחברת "לך תעשיות", המייצרת מזון מוכן, בפעילות יבוא עצמאית וברשת הפטיסרי של דודו אוטמזגין, שמונה כיום 22 סניפים. החברה, שפועלת גם בסופי שבוע ומחזיקה במגוון רחב של מוצרים מיובאים, רואה בהנפקה שלב אפשרי בהמשך התרחבות הקבוצה, ולא מהלך שנועד לפתור צורך תזרימי מיידי.

האפשרות להנפקה עלתה כבר עם כניסתו של ממן לתפקיד. בראיון שהעניק לגלובס ב-2024 הוא סימן את שוק ההון כאחד היעדים האפשריים של החברה, אך הבהיר כי קודם לכן עליה להמשיך להתרחב ולבנות קבוצה משמעותית יותר. באותה תקופה הוערך מחזור הפעילות של קשת טעמים בכ-1.3 מיליארד שקל בשנה. אם המהלך יבשיל, קשת טעמים תצטרף לרשתות המזון הציבוריות ובהן שופרסל, רמי לוי, יוחננוף, ויקטורי וטיב טעם.