מניית שופרסל איבדה 11% בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע שעבר, אובדן של 1.3 מיליארד שקל בשווי שוק לשווי שוק עדכני של 10 מיליארד שקל, לאחר פרסום תוצאות חלשות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2026. במבט רחב יותר, מתחילת השנה מציגה המניה תשואה קרובה לאפס, שנוטה יותר לכיוון השלילי.

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רשת הסופרמרקטים הגדולה במדינה, שבשליטת האחים יוסי ושלומי אמיר, שהקימו ומכרו בעבר את רשת פרשמרקט לפי שווי של כ־2 מיליארד שקל, נמצאת כיום בהליכי התייעלות והקמת רשת דיסקאונט חדשה (יוניברס) זה תקופה.

אלא שלאחר סדרה ארוכה של מהלכי קיצוץ והתייעלות, שהקפיצה בתחילה את הרווחים, ניכר כי בשנה החולפת הציגה שופרסל כמעט מדי רבעון נתוני ירידה במכירות בחנויות הזהות, מדד נפוץ בענף רשתות המזון - חולשה במכירות שייתכן שמעידה שינוי בטעמי הלקוחות.

ברבעון השני ירדו הכנסות הרשת ב־7.5% ל־3.4 מיליארד שקל, ובמחצית הראשונה הסתכמו ההכנסות ב־7.1 מיליארד שקל, שחיקה של 2% ביחס למחצית המקבילה אשתקד.

ברבעון הוסברה החולשה במכירות מעיתוי חג הפסח והתמתנות השפעת המכירות בשל מבצע "שאגת הארי", שבמהלכו היה הציבור מסוגר בבתים, ולכן רכישות המזון התגברו.

הנהלת שופרסל הסבירה את החולשה במכירות גם בהמשך השדרוג של הסניפים, לצד סגירת סניפים מפסידים, פתיחת חדשים והשלמת הסבות סניפים. גם התאמת שעות הפעילות בסניפים, הטמעת טכנולוגיה ותשתיות לוגיסטיקה והפצה חדשות הובאו כהסבר לחולשה.

אפקט החנויות הזהות

עיקר הביטוי לחולשה בתוצאות שופרסל הגיעו מנתוני המכירות בחנויות הזהות (same store sales). הנתון בודק את המכירות בסניפי הרשת שהיו פתוחים בשתי תקופות ההשוואה, ולכן הוא נחשב לדרך טובה לבדיקת נאמנות לקוחות וביצועי הרשתות - והנתונים לא נראים טוב עבור קמעונאית המזון הגדולה במדינה.

הנתון הבולט ביותר בדוחות של הקבוצה, ששולטת במגוון רחב של מותגים - ממזון ועד פארם - היה ירידה של יותר מ־8.5% במהלך הרבעון האחרון במכירות החנויות הזהות. במחצית הראשונה מדובר היה בשחיקה מתונה יותר של -2.7%.

ארבע רשתות המזון הציבוריות האחרות הציגו עליות בנתון זה: רמי לוי (3.6%+), יוחננוף (6.3%+), טיב טעם (5.2%+) ורשת ויקטורי (8.3%+). רשתות אלה גם הציגו גידול במכירות במחצית, כאשר בשופרסל הן נשחקו, ועליות ברווח הנקי (10% עד 50%), כשבשופרסל הוא ירד ב־14%.

ברבעון האחרון, למעט טיב טעם, אף אחת מרשתות השיווק הגדולות לא הצליחה להעלות את אחוזי המכירות שלה בחנויות הזהות. הירידה בשיעור הגבוה ביותר הייתה זו של שופרסל. אחריה היו קרפור עם כ־7%, ויקטורי עם כ־5.5%, רמי לוי עם 2.39% ויוחננוף עם 1.6%.

חשוב לציין גם כי חג הפסח, שלרוב מדווח כחלק מרבעון השני, היה השנה ברבעון השלישי ולא נכלל בביצועי החברה במהלך תקופת הדיווח. עם זאת, זהו דבר שמשפיע באופן רוחבי על כל החברות בתחום.

חשוב לזכור שמבין רשתות הסופרים הציבוריות, שופרסל היא בעלת הפריסה הגדולה ביותר ברחבי הארץ, עם יותר מ־400 סניפים בפורמטים שונים (כ־315 סניפי שופרסל תחת שמות שונים וכ־100 סניפי B פארם), מה שבמקרים מסוימים מקנה לחברה יתרון גאוגרפי על פני רשתות אחרות. לשם השוואה, ליוחננוף יש קרוב ל־50 סניפים, ולרמי לוי יש קרוב ל־100 (כולל הפורמט השכונתי).

כאשר מדברים על שחיקה במכירות בחנויות זהות לקמעונאית מזון בגודל ובהיקף של שופרסל, הרי שמדובר בנתון דרמטי, שחושף במידה מסוימת את הקשיים שאיתם מתמודדת הרשת בימים אלה.

"המותג" נמחק

בלב העניין, על־פי החברה, טמון מהלך רוחב, שבמסגרתו שופרסל מסבה 30 סניפי דיסקאונט גדולים (שהיו בעבר שופרסל דיל ופורמטים גדולים אחרים של הרשת) לפורמט החדש יחסית - "יוניברס". מדובר על מהלך ששופרסל מבליטה בדוחות שלה כבר מספר רבעונים ברצף.

על־פי שופרסל, הסיבה העיקרית שבגינה המכירות בחנויות זהות ירדו, היא השיפוצים שנדרשו ב־30 הסניפים שהוסבו ומספר סניפים לא מבוטל שנסגרו או צומצמו בשל הפסדיות. עם זאת, הרשת לא חושפת את כמות הסניפים שסגרה או המיקומים שלהם.

חשוב להסביר כי בחלק מהמקרים לא מדובר בשיפוצים קבלניים של ממש, שגרמו להשבתה של חלקים גדולים מהסניף לאורך תקופה ממושכת. חוץ מזה, כהחלטה מינהלתית, בשופרסל מקפידים שלא לסגור סניפים במהלך שיפוצים.

המותג הפרטי של שופרסל, שבעבר היה חלק כמעט בלתי מבוטל ומזוהה עם הרשת, כבר לא מקבל ביטוי על מדפי הרשת. במקום מותג שופרסל ניתן למצוא מותגים אחרים שבשליטת הרשת, אותם החברה מכנה "מותגים נתמכים". המטרה שלהם היא לייצר עבור הצרכנים יוקרתיות גבוהה יותר מאשר מותגים שנושאים על האריזה את שם הרשת.

על־פי דוחות הרבעון, המכירות מהמותג הפרטי עלו מ־17.8% ל־20.4% מסך ההכנסות של שופרסל. גם כניסת העובדים הזרים, שהיעילות שלהם היא גבוהה, דורשת הכשרה ממושכת ומשפיעה על ההוצאות התפעוליות של הרשת, לצד עליית שכר המינימום ושכר עובדי הניקיון.

מהלכי האחים אמיר מאז ההשתלטות על שופרסל באפריל 2024 ● הקמת מותגים חדשים (במקום המותג הפרטי)

● הקמת יחידת "ספרטה" לאיתור הונאות ומלחמה בעבריינות

● סגירת סניפים מפסידים

● הקמת רשת דיסקאונט ישנה־חדשה ("יוניברס")

● הפסקת פעילות במוצאי שבת

● צמצום החוב

● החלפת ספקים בתחומים שונים

● הקמת מותג ליבוא בשר מחו"ל

חזרה לדרך המלך

שופרסל ממשיכה ליישם את האסטרטגיה שלה עם ההשקעה במחלקות הטריות כמו יבוא הבשר הטרי מדרום אמריקה, מכירה של יבוא הבשר לרשתות ועסקים אחרים והוספה של זרוע יבוא ומכירה של מוצרי צריכה בתחום הנון־פוד כמו לגו. לפי ההערכות, זה מה שיחזיר בהדרגה את שופרסל לדרך המלך.

אנליסטית הקמעונאות של אי.בי.אי, יובל גור אריה, הפחיתה ב־9% את מחיר היעד שלה למניה של שופרסל ל־51 שקל. מחיר היעד החדש גבוה ב־33% ממחיר השוק הנוכחי של המניה לאחר הירידות.

"בעקבות הדוח אנו מעדכנים מטה את הנחות הרווחיות לשנתיים הקרובות, תוך שמירה על המלצת תשואת יתר", ציינה גור אריה והוסיפה כי להערכתה, "החברה עדיין נמצאת בתהליך שינוי תפעולי, כאשר לצד החולשה בטווח הקצר אנו ממשיכים לראות פוטנציאל לשיפור ברווחיות, תשואת תזרים גבוהה ופוטנציאל משמעותי בפעילות הנדל"ן".