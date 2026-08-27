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נמשכת החולשה במכירות רשת שופרסל שבניהול בעלי השליטה שלה, האחים יוסי ושלומי אמיר. הרשת מדווחת על הכנסות של 3.4 מיליארד שקל ברבעון השני, ירידה של 7.5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

החולשה במכירות תורגמה ברבעון שחלף גם לירידה ברווח הנקי, זה ירד ב-34% והסתכם ב-125 מיליון שקל. במחצית הראשונה של השנה, עמדו ההכנסות על 7.1 מיליארד שקל, ירידה של 1.6% ביחס למחצית המקבילה. גם במחצית הרווח הנקי ירדה, אם כי בשיעור יותר מתון של 14% והסתכם ב-299 מיליון שקל.

שופרסל גם מציגה חולשה במכירה בחנויות זהות - כלומר, כאלה שהיו פתוחות בשתי התקופות. ברבעון השני, ירדו המכירות בחנויות הזהות בשיעור חד של 8.6% ביחס לרבעון המקביל, ובמחצית ירדו בשיעור מתון יותר של 2.7%. הקיטון במכירות במגזר הקמעונאות ברבעון, הסבירו בשופרסל, נבע בעיקר מעיתוי חג הפסח והתמתנות השפעת מבצע "שאגת הארי".

כמו כן, גם המשך ההשקעה בשדרוג הסניפים, סגירת סניפים מפסידים, לצד פתיחת סניפים חדשים והשלמת הסבות סניפים. כל אלה, לצד התאמת שעות פעילות של סניפים, הטעמה של טכנולוגיות ותשתיות לוגיסטיקה והפצה חדשות, אחראיות לפי ההנהלה לחולשה במכירות. החברה מסבירה את הקיטון במכירות בחנויות זהות בכך שהתבצעו שיפוצים בעשרות מסניפיה ברחבי הארץ, שהשפיעו על מדדי הפדיון למ"ר ופגעו במכירות.

זרוע הנדל"ן של שופרסל ממשיכה בתנופה שלה

למרות החולשה במכירות וברווח הנקי, שופרסל כן מעוניינת לתגמל את המשקיעים והיא הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך 180 מיליון שקל. ברשת ציינו כי בתחום הקמעונאות, "הקבוצה ממשיכה ליישם את אסטרטגיית הלקוח במרכז, המשלבת השקעה במנועי צמיחה בדיגיטל, בפיננסים ובעסקים, לצד פתיחת סניפים בכל הפורמטים, שדרוג נראות הסניפים, שיפור המחלקות הטריות ויבוא בשר ישיר מדרום אמריקה, הגדלת מגוון המותגים, הרחבת המותג הנתמך לקטגוריות חדשות, חיזוק זרוע יבוא מוצרי נון-פוד, שיתוף פעולה מסחרי עם לגו, הטמעת כלים טכנולוגים חדשניים ועוד. לצד זה, שופרסל ממשיכה בהתייעלות הממתנת את עליית התשומות במשק (עליית שכר עבודה וקליטת עובדים זרים) לצד סגירת סניפים מפסידים".

בתחום הנדל"ן, זרוע הנדל"ן של שופרסל חברת לארו, ממשיכה בתנופה עם שתי עסקאות בסינרגיה עם הקמעונאות, בהיקף כולל של כ־154 מיליון שקל. עסקאות אלה מצטרפות למתווים שנחתמו עם BIG בראשון-לציון ועם תדהר בירושלים. בקריית מוצקין נרכשה יתרת הזכויות במתחם כורדני בתמורה לסך של כ-85 מיליון שקל, וכעת הקבוצה מחזיקה במלוא הזכויות במתחם. עם זאת, למרות הפיתוחים הרבים בתחום, בחברה לא מתכננים להנפיק את זרוע הנדל"ן שלה בעתיד הקרוב בנפרד מהזרוע הקמעונאית.

בנתניה נרכשו מלוא זכויות המסחר בפרויקט בשכונת חבצלת השרון, בשטח של כ־2,700 מ"ר, תמורת כ־69 מיליון שקל. במתחם צפוי לפעול גם סניף של שופרסל. כמו כן, החברה מודיעה על קבלת היתר בנייה להקמת מרכז מסחרי חדש בשכונת רמות בבאר-שבע.

"חלק מהותי מהירדה בהכנסות הוא עונתי"

האנליסט ומנהל ההשקעות ליאור וידר התייחס לתוצאות הכספיות של שופרסל וציין כי "מדובר בדוח מעורב הנוטה לחולשה תפעולית, אבל דורש קריאה מעמיקה של התמונה המלאה. בצד הפחות חיובי, אי אפשר להתעלם מהשחיקה החדה ברווחיות התפעולית (שירדה לרמה של 5%) ומהירידה במכירות בחנויות זהות, הממחישות כי התייקרות תשומות השכר והתחרות הקמעונאית העזה לוחצות את תוצאות הליבה, וכי מהלכי ההתייעלות וסגירת הסניפים של הנהלת האחים אמיר עדיין לא הבשילו לכדי שיפור במספרים".

וידר הוסיף: "מנגד, חלק מהותי מהירידה בהכנסות הוא עונתי וחשבונאי עקב עיתוי חג הפסח (ש"נשאב" לרבעון הראשון), נתח המותג הפרטי ממשיך לצמוח יפה, וזרוע הנדל"ן מוכיחה עצמה כעוגן ערך מוצק שממשיך להתרחב. העוצמה המאזנית, אפס החוב הפיננסי נטו וקופת המזומנים השמנה מעניקים לחברה מרווח נשימה רחב וגב חזק לחלוקת הדיבידנד, אבל ברבעונים הבאים השוק ירצה לראות בלימה בשחיקת המרווחים ותרגום מעשי של תוכניות ההתייעלות לשורה התחתונה".