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טיב טעם נערכת כבר היום לאפשרות שתידרש לעזוב בעוד כשלוש שנים את הסניף שלה בסטאר סנטר באשדוד. בדוחות הרבעון השני של 2026 חושפת החברה כי בסוף יוני רכשה באמצעות החברה הבת טיב טעם נכסים מגרש של כ-6,000 מ"ר באזור התעשייה המערבי בעיר, תמורת 40.8 מיליון שקל. בכוונתה להקים במקום סניף חדש, שאמור להיפתח במהלך 2029 - אותה שנה שבה, לפי החברה, צפוי להסתיים הסכם השכירות שלה בסניף הקיים בעיר.

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לפי טיב טעם, רכישת הקרקע נועדה בין היתר להבטיח לרשת חלופה מבעוד מועד, לנוכח האפשרות שההתקשרות בנכס הנוכחי לא תימשך לאחר תום החוזה. בחברה קושרים את החשש גם לסוגיות של דת וכשרות ולכך שמדובר ברשת המזוהה עם פעילות לא כשרה ועם פתיחה בשבת. עם זאת, בדוח עצמו לא נכתב כי התקבלה החלטה מצד בעלי המתחם שלא לחדש את השכירות, והחברה מגדירה את הקרקע החדשה כאתר שיועד להקמת סניף נוסף.

הרקע למהלך כולל גם מערכת יחסים משפטית לא פשוטה סביב הסניף הקיים. בדוחות מציינת טיב טעם כי בעלי הנכס בסטאר סנטר הגישו נגדה תביעה לפינוי המושכר. ב-24 ביוני השנה הגיעו הצדדים להסכם פשרה במסגרת הליך גישור, שכלל גם תוספת לדמי הניהול, וההסכם קיבל תוקף של פסק דין. חמישה ימים בלבד לאחר מכן, ב-29 ביוני, חתמה טיב טעם על רכישת הקרקע החדשה באשדוד.

מדובר בהשקעה משמעותית יחסית לרשת שמפעילה כיום 47 סניפים ברחבי הארץ. הקרקע לבדה עלתה כאמור כ-40.8 מיליון שקל, עוד לפני עלויות התכנון והקמת הסניף. לפי הדוח, השלמת הבנייה והפתיחה לקהל צפויות במהלך 2029, בכפוף לאישורים וללוחות הזמנים התכנוניים. עם זאת, טיב טעם שלרוב מחזיקה בחוזי שכירות לסניפיה, לא מתכוונת לשנות את מודל ההפעלה שלה. הסניף באשדוד, על פי החברה, הוא משמעותי וחשוב - ועל כן התבצעה ההשקעה שבקניית הקרקע.

במקביל ממשיכה טיב טעם להרחיב את הפריסה שלה: ביולי נפתח סניף Deli Market בראשון לציון, וסניפים נוספים מתוכננים בשוהם ובפרדס חנה.

הכנסות של 555.8 מיליון שקל

מעבר לכך, דוחות החברה שהוגשו היום לבורסה מראות רבעון חיובי לקבוצה, כשההכנסות הסתכמו בכ-555.8 מיליון שקל, עלייה של 3% לעומת התקופה המקבילה. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח של כ-25.4 מיליון שקל, עלייה של 3.2%. בנטרול הוצאות חד-פעמיות שנרשמו בעקבות המחלוקת הכספית בעסקת מזרח ומערב, הרווח המתואם הסתכם בכ-28 מיליון שקל, עלייה של 13.9%.

הכנסות הקמעונאים עלו גם כן בכ-1% לכ-425 מיליון שקל, ואילו המכירות בחנויות הזהות, אחד המדדים המרכזיים לבחינת ביצועי רשת מזון, צמחו ב-0.7%. טיב טעם מייחסת את הצמיחה בין היתר להמשך הגידול באונליין, למכירות באמצעות וולט ולמועדון הלקוחות TivClub.

מנגד, מגזר הסחר ממשיך להיות מנוע משמעותי יותר של הקבוצה. הכנסותיו עלו ברבעון ב-6.5% לכ-160.4 מיליון שקל. השיפור נבע בין היתר ממזרח ומערב, יבואנית המזון האסייתי שבה השלימה טיב טעם החודש את רכישת מלוא המניות, וכן מהתחזקות השקל, שהוזילה את עלויות המוצרים המיובאים.