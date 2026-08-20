רשת שופרסל מרחיבה את פעילות הנון-פוד שלה ונכנסת באופן משמעותי יותר לשוק הצעצועים, באמצעות הסכם מסחרי רשמי עם LEGO. במסגרת המהלך, מוצרי המותג יימכרו החל מהיום בכ-90 מסניפי הרשת ברחבי הארץ ובשופרסל אונליין. מדובר במגוון רחב של מאות מוצרים, שיימכרו במתחמים ייעודיים בחנויות השונות של הרשת - סניפי יוניברס וגם באילת.

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עבור לגו, המשמעות המרכזית של ההסכם עם שופרסל היא קפיצה מיידית בהיקף הפריסה שלה בישראל, עם כ-10 נקודות מכירה מהצפון ועד אילת. לצד החנויות הייעודיות של לגו שכבר פועלות בארץ, המותג מקבל כעת נוכחות בעשרות רבות של נקודות מכירה נוספות בבת-אחת, כולל מחוץ למרכזי הקניות שבהם פועלות החנויות המתמחות.

בנוסף, בלגו מציינים כי המוצרים יהיו זמינים דרך אתר שופרסל ויוכלו להגיע ללקוחות כחלק ממשלוח הקניות הרגיל, תוך חיסכון דמי המשלוח.

בשופרסל מציגים את המהלך כחלק מהרחבת ההיצע ללקוחות. "אנו שמחים על שיתוף-הפעולה עם לגו, שינגיש לקהל הישראלי את אחד ממותגי המשחק האמינים והמוכרים בעולם", נמסר מהחברה. עוד הוסיפו בשופרסל כי "נמשיך לפעול להביא ערך מוסף ללקוחותינו".

לפי שופרסל, מגוון המוצרים של לגו באונליין יהיה רחב יותר מזה שיוצע בסניפים, והשקות חדשות צפויות להגיע למדפי הרשת במקביל להשקתן בישראל. בחברה גם טוענים כי המחירים יהיו נמוכים יותר מאלה שבחנות הרשמית של לגו בישראל, כאשר המחירים הנמוכים ביותר יוצעו דרך ערוץ האונליין.

מבחינת שופרסל, המהלך מאפשר לה להרחיב את המכירות מעבר למזון באמצעות מותג מוכר ובעל ביקוש גבוה, ובמקביל להכניס קטגוריית קנייה נוספת אל תוך סל הקניות הקיים של הלקוחות. מבחינת לגו, גם בלי לשנות את מערך החנויות הקיים שלה בישראל, ההסכם מעניק לה כאמור בתוך יום אחד נוכחות בכ-90 סניפים נוספים ובערוץ אונליין ארצי.