אחרי כמה שבועות חופש גדול שבהם הישראלים הגדילו את הוצאותיהם על חופשות ובילויים, השבוע האחרון מסמן שינוי כיוון. ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים ומבצעי סוף הקיץ דחפו את ענפי האופנה, המחשבים והחשמל לרשום את העליות הגבוהות יותר במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הקונים בענפי הקמעונאות הבולטים.

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למעשה, זה היה שבוע שבו כל הענפים הבולטים רשמו עליות, כאשר בשלושת הענפים הבולטים מדובר בעלייה של 12%.

בענף האופנה וההנעלה גדל מספר העסקאות בכ-10%, וגובה עסקה ממוצעת עמד על 189 שקל. הגידול בולט בעיקר באונליין: במוצרי הלבשה בסיסיים ובהנעלה גדלו המכירות המקוונות בכ-20%, לעומת 9% בחנויות הפיזיות; ובאופנת בוטיק נרשמה עלייה של 26% באונליין, לעומת 16% בחנויות.

בענף המחשבים והסלולר מדובר בעלייה שווה של 6% במספר העסקאות ובגובה הקנייה הממוצעת, שהגיעה ל-596 שקל. בענף מוצרי החשמל עמד גובה עסקה ממוצעת על 1,538 שקל. עם זאת, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד מחזור הקניות בענף החשמל עדיין נמוך בכ-13%.

במקביל, הקצב בענף התיירות התמתן. מחזור הקניות עלה בכ-2% בלבד לעומת השבוע הקודם, אף שמספר העסקאות זינק בכ-11%. הסיבה היא ירידה של כ-8% בגובה העסקה הממוצעת, נתון שעשוי לשקף מעבר לחופשות קצרות וזולות יותר לקראת סיום הקיץ.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "הנתונים השבוע משקפים שינוי במיקוד הצריכה של הציבור. לאחר שבשבועות האחרונים ראינו הוצאות מוגברות על חופשות, תיירות ובילויים, המגמה השבוע מצביעה על שינוי המיקוד של הציבור והתמקדות בהיערכות לקראת החזרה ללימודים, מגמה שצפויה להתעצם ככל שנתקרב ל-1 בספטמבר".