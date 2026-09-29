חיים אתגר מלמד איך לא להפוך לקורבן הבא: "כמות ההונאות היא פסיכית"

מתלוננת אחת הגיעה לתחנת המשטרה כדי להגיש תלונה ולדווח על עבירה שקרתה, אך כשהגיעה לקצינה בכירה במשטרה, כך נחשף במסגרת תחקיר של אדוה דדון בחדשות 12, נאמר לה כי "אני לא חושבת שהמשטרה היא הכתובת. אולי שווה לכם לפנות לחיים אתגר".

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אתגר לא נרתע מהאיומים ומעשרות שעות של מרדפים, אבל הוא מזהה מציאות עגומה: המשטרה מעוניינת לטפל במקרי ההונאה וההתחזות, אך היא קורסת תחת עומסי פשיעה חמורה וביטחון. ההונאות המתוחכמות נופלות בין הכיסאות והאזרח נותר לבדו מול מכונות עוקץ משומנות. לרגל צאת ספרו החדש, "העוקץ ־ איך לא תהפכו לקורבן הבא", הוא מסביר איך הפך בעל כורחו לקו ההגנה האחרון ולמה החליט להעביר את הכלים ישירות לציבור.

כריכת הספר ''העוקץ'' מאת חיים אתגר

עשה ואל תעשה

אתגר (51), מנחה טלוויזיה ישראלי, הקדיש את הקריירה שלו למאבק בהונאות והתחזויות. מלימודי משפטים, דרך שחקן בתיאטרון ועד הגשת חדשות בטלוויזיה וכתב בתחומי הבידור, התרבות ואף הספורט. בתחילת הספר הוא מספר על הריאיון עם אודטה, אחרי הטור המיתולוגי שכתבה על בעלה השלישי שהתחזה בפניה למשך שנים.

"אודטה פרסה טור מאוד מטלטל וחשפה את מה שהיא עברה וזה היה מאוד מסקרן לראיין אותה. זו תחילת האבולוציה שהתפתחה לדרך שעברתי", מספר אתגר בראיון לגלובס. בנקודת המפנה הזו הבין אתגר שהתחזות ונוכלות הן לא מקרים בודדים, אלא תופעה שורשית שרק הולכת ומתרחבת, גם בימים אלו ממש.

"אני חושב שזה רק הולך ומתפתח לצד רמת אכיפה ויעילות של הרשויות שהיא לא מספיקה. זו הסיבה למה הסיפורים שלנו הופכים למחוללי חקירה וכתבי אישום - ואף לעיתים ענישה משמעותית ומעשית", אומר אתגר. "השמיכה של המשטרה מאוד קצרה. יש נקודות פתיחה קשה. בתיעדוף בין הפשיעה החמורה והלאומנית לבין זה - נדרש כוח אדם ולטפל בהונאות זה להתעסק עם טיפוסים מורכבים, מתוחכמים וזה דורש מומחיות. לא תמיד יש את היכולת להתמודד עם זה. מדובר באנשים מאוד מאומנים, חלק לא מבוטל נעשה מחוץ לישראל, וכמות ההונאות היא פסיכית".

טיפים להימנע מנוכלים ומתחזים 1. אם היא טובה מכדי להיות אמיתית, כנראה שהיא לא. הבטחות לתשואות קלות בלי ידע ובלי מאמץ הן סימן אזהרה 2. לפני עסקה משמעותית או הכנסת בעל מקצוע זר לבית, בררו עליו והתייעצו עם חברים ושכנים 3. AI מקלה לזייף אתרים, תמונות ואפילו קולות, ולכן אל תסמכו על מראית עין, גם כשהפנייה נשמעת אישית

"הכול חירטוטים"

כלל הטיפים של אתגר הם די פשוטים, אבל ביחד הם נועדו ליצור מנגנון פשוט שאמור להגביר את המעורבות לכך.

"הטיפ הראשון והוא באמת משמעותי, שאם זה טוב מכדי להיות אמיתי, זה כנראה לא אמיתי", אומר אתגר בפשטות. "זה משהו שעולה בכל פעם שאני מעביר הרצאה ואני מבקש מהציבור לשים לב לזה. הפיתוי לשים כסף קל, לפעול כאילו הגעתי למנוחה ולנחלה כמו 'הנה מניית הזהב' או 'הנה עסקת המאה', הוא מאוד גדול. זה אדם שמוכר לי את החלום המושלם", הוא מסביר. "הקו יכול להיות מאוד דק בין מכירה אגרסיבית לנוכלות".

בדבריו הוא מסביר שאין באמת נסיך ניגרי או חבר עם השקעה סופר שווה, עסקאות קרקע פלאיות או מכונות שוות: "הכול חירטוטים וכשאתה מזהה הצעה שהיא חלומית ומעבר לכל דמיון, כמו לדוגמה תשואות שאפשר לעשות בלי ידע ובלי מאמץ, הנטייה שלי היא להגיד לאנשים לוותר על זה. ברוב המקרים זה מוביל לנוכלות ולעקיצה".

אתגר מסביר כי הוא "מחסל אופטימיזם של אנשים. גם כשהם מספרים שהם מכירים מישהו שקנה אדמה והנה זה ממש הצליח להם והם התעשרו, אני מזהיר אותם שההיגיון הצרוף והניסיון שלי אומרים שרוב המקרים מסתיימים במפח נפש. אני מעדיף לרתום את הסטטיסטיקה לציבור ולהגיד לקורבן לדלג על זה".

אתגר מציע גם לתחקר על המוכר. "אם מישהו מציע לכם עסקה, תבצעו תחקיר עליו, על העסקה וזה מאוד פשוט. יש אנשים שהם ששמים את הלב והכסף בלי לבדוק כלום. גם במצב שבו אתם מזמינים אדם זר הביתה, כמו אינסטלטור, אתם מכניסים מישהו למרחב האינטימי שלכם ואתם עושים את זה בלי לבדוק המלצות או לדעת כלום על הבן אדם. הוא נכנס למקום שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה".

"זה כל כך קל לבדוק ולברר", מוסיף אתגר. "זה דורש 2 דקות וחצי בעידן הבינה המלאכותית ואפילו אפשר להתייעץ עם חברים ושכנים. תעשו שיעורי בית לפני עסקה משמעותית. בנוסף, יש טיפים חשובים גם למה האדם הצעיר צריך לעשות כדי לשמור על האדם המבוגר".

לא רק קשישים

אתגר מבהיר שהספר עצמו מיועד לכלל הציבור. "המטרה היא שזה יגיע לכמה שיותר אנשים. אנשים שייקחו את הטיפים, את מה שהספר מתווה וינסו להשתמש בזה כמעין מורה נבוכים בעולם שיש מלא הונאות והתחזויות כמעט בכל פנייה", הוא מציין. "זה נע מעסקה שעושים, דרך פעולה בבנק ועד תשלום קנס או רכישת דירה וקרקע".

גם ביחס לצעירים, "יש בלי סוף הונאות לצעירים. בכל מה שקשור בקריפטו, עולמות ההשקעה, עולמות של צבא, גורואים כלכליים ובטח העולם הרומנטי. חלק לא מבוטל בתוכניות שלנו הם אנשים צעירים. גם בהונאות רשת מורכבות ופחות, הצעירים מתנהלים בעולם דיגיטלי, בעולם הרשתות וזה חגיגה: ממכירת כרטיסים למופע, דרך חשבון בנק ועד אבטחה במיליונים בקריפטו ועד מפגשים רומנטיים".

לדבריו, יש קפיצה קוונטית בכל מה שקשור ברשתות, סייבר ובאבטחת מידע. "הקפיצה היא מטורללת וקשה לתפוס", הוא מציין ומפרט יותר בספר ביחס לבינה מלאכותית. "היום הרבה יותר קל לזייף ולייצר את האתרים המזויפים או התמונות שמוכיחות כלום ושום דבר. אם היה צריך לייצר בפוטומונטאז' כדי לספר שהוא פעל במלחמה באיראן או שהוא סוכן סודי או מיליארדר, אז היום זה הרבה יותר קל לייצר את זה. לייצר את הכול, מאתר שאתה מספר שאתה קמעונאי מאוד מצליח כשאתה פושט רגל, אתה מייצר אתרים מדהימים ברשת".

הוא משתף על הונאה שמתרחשת בשנתיים האחרונות: "אנשים שמציגים את עצמם כסוקרים והולכים לבניינים שיש בו עולים ותיקים, מחלצים ממנו מידע על האם יש לו כסף ותכשיטים בבית, מה מספרי הטלפון שלו ושל בני המשפחה שלו. מתקשרים אליו ומזקקים את הקול שלו ואז מתקשרים לקורבן, כאילו זה קרוב המשפחה אחרי שזייפו את השיחה עם הקול של אותו קרוב משפחה, ומציגים כאילו במצוקה. ככה מוציאים מהם את המידע".