בית המשפט המחוזי מרכז בלוד הוציא צו עיכוב הליכים ל-45 ימים לסוכנות רכבי היוקרה ביי אנד דרייב שבבעלות אורי דגמי ויצחק מאיה, זאת לאחר שהגיעה למשבר תזרימי חריף ולחובות בהיקף של 97 מיליון שקל. עו"ד אבנר כהן ממשרד נשיץ ברנדס אמיר ורו"ח חן ברדיצ'ב מאבידור ברדיצב גזית מונו כמנהלי הסדר לחברה.

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המהלך נועד לאפשר לביי אנד דרייב לגבש עסקה למכירת מתחם הפעילות בנתניה, הנכס המרכזי של החברה, תמורת 51 מיליון שקל.

השופטת חנה קיציס הורתה למנהלי ההסדר לבחון את מצבה של החברה ולהגיש את המלצתם.

עו''ד אבנר כהן / צילום: גדי סיארה

קבוצת ביי אנד דרייב, שנוסדה בשנת 1997, עוסקת במסחר ברכב, ליסינג, השכרה ועסקאות טרייד-אין. בשנת 2022 הגיעה החברה לשיא פעילותה עם מחזור שנתי שחצה את רף ה-600 מיליון שקל וצי של כ-1,100 כלי רכב.

אלא שמאז סוף 2022 נקלעה החברה למשבר עסקי עמוק. לפי החברה, העלייה החדה בשיעורי הריבית ייקרה דרמטית את עלויות המימון של צי הרכב והמלאים, לצד שחיקה בביקושים, כניסת מותגים מוזלים ורכבים חשמליים וכן ירידה חדה בפעילות המסחרית בעקבות פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". אלה הובילו להתחייבויות בהיקף כולל של כ-97 מיליון שקל - מתוכם חובות מובטחים, חובות בדין קדימה, כולל כ-10.9 מיליון שקל לרשויות המס, חובות לספקים וחובות בערבויות אישיות.

גלגל ההצלה: עסקת נדל"ן

במהלך השנה האחרונה צמצמה החברה בכוח-אדם ומכרה את פעילות הליסינג. במאי 2026 נחתם הסכם למכירת מתחם המקרקעין ואולם התצוגה המרכזי של החברה באזור התעשייה בנתניה לחברת מיראה פייננס בע"מ, תמורת 51 מיליון שקל בתוספת מע"מ.

אלא שעיקולים שהוטלו לאחרונה על-ידי רשויות מע"מ על חשבונות הפעילות ועל כספי פיקדון בסך 5 מיליון שקל שהופקדו בנאמנות לטובת העסקה, שיתקו את הפעילות השוטפת והעמידו את השלמת המכר בסכנת ביטול מיידית.

החברה פנתה לבית המשפט לעכב את ההליכים כדי לאפשר למנהלי ההסדר להשלים את עסקת המקרקעין בחסות בית המשפט, להבטיח את המשך הפעלת החברה כ"עסק חי" ולמנוע קריסה ופירוק שיסבו נזק כבד לנושים, לעובדים ולשוק הרכב. מנהלי ההסדר יגישו הודעה ראשונה לבית המשפט בתוך 50 ימים.