נדחתה על הסף ייצוגית נגד טריא בטענה להערכת שווי מוטעית

בית המשפט המחוזי בתל אביב, דחה אתמול (א') על הסף בקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה לפני שלוש שנים נגד חברת טריא P2P (לשעבר לוזון נדל"ן ופיננסים) שבשליטת עמוס לוזון, דירקטורים בחברה ונגד סי ווליו שהעריכה את שווי פעילותה של החברה. הבקשה הוגשה על ידי בעלות מניות בטענה שנגרם נזק בשל המיזוג עם טריא P2P ב-2022 לפי הערכת שווי שגויה ורשלנית. נטען כי החברה הסתירה מידע מהותי מבעלי המניות שהיה עשוי לשנות את הצבעתם בעניין המיזוג באספת בעלי המניות. בבקשה לאישור תביעה שהוגשה על ידי החברות ולטר טיפ וישראל קלר ייעוץ לביסוס שירותים הנדסיים, בעלות מניות בטריא נטען כי נגרם לבעלי המניות נזק של עשרות מיליוני שקלים.

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חברת לוזון נדל"ן חתמה בשנת 2022 עם פלטפורמת ההלוואות בין אנשים (P2P) טריא על הסכם מיזוג, והמיזוג אושר בשווי של כ-320 מיליון שקל. העסקה הותנתה במספר תנאים מתלים, בהם קבלת הערכת שווי של 300 מיליון שקל לפחות לטריא והשלמת מכירת פעילות הנדל"ן הקיימת של לוזון תמורת 70 מיליון שקל.

דחיית התביעה על הסף

השופטת מיכל רוזן עוזר מהמחלקה הכלכלית בבית המשפט דחתה על הסף את התביעה וקבעה כי הנזק הנטען הוא של החברה עצמה ולכן עילת התביעה מסורה לחברה ולא לבעלי המניות. משכך, הדרך המשפטית הנכונה לברר טענות אלו היא באמצעות תביעה נגזרת ולא תביעה ייצוגית. "הנזק הנטען על ידי מבקשות האישור, נובע מנזקיה של החברה. זאת כבר מהטעם שהוא חושב כפועל יוצא משוויה".

בעלות המניות שהגישו את התביעה טענו שיש להן עילת תביעה אישית בשל פרט מטעה בדיווח לפי חוק ניירות ערך. הפרט המטעה הוא נתונים שגויים ומטעים בהערכת השווי שצורפה לדיווח. נקבע כי החובה שלא לפרסם פרט מטעה היא כלפי מי שרכש או מכר נייר ערך בגלל הפרט המטעה. מאחר ולא נטען כי המבקשות רכשו או מכרו את המניות לאחר פרסום הפרט המטעה הנטען - לא קמה להן עילת תביעה אישית.

מבקשות האישור טוענות שתוצאה שאינה מכירה בקיומה של עילת תביעה אישית בגין פרט מטעה בדיווח אינה ראויה משום שהיא מותירה את המעוולת המרכזית, החברה, ללא חבו. נקבע כי "אך אפילו היו הדברים נכונים, היה על מבקשות האישור לטעון לעובדות ולנזק שיקימו עילת תביעה אישית, וכזאת לא עשו".

בית המשפט לא פסק הוצאות למבקשים בנימוק כי הנתבעים לא הגישו תגובות. את התובעים מייצג עו"ד ליאור להב. את חברת לוזון ונושאי המשרה בה ייצגו בהליך עוה"ד ירון קוסטליץ ואביעד שאולזון ממשרד קוסטליץ ושות'. בעלי תפקידים נוספים יוצגו על ידי עוה"ד ברק טל, חניטל בלינסון נבון, אורנה ששון ואסף ברגמן ממשרד ארנון תדמור-לוי. את סי ווליו יצגו עוה"ד מרב ברוך ובן בלוך ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן.