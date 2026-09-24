לאחר מאבק משפטי שנמשך למעלה מ-13 שנים, וכלל 3 הליכים גישוריים, 15 דיונים בפני בית משפט, ו-4 ישיבות הוכחות - בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את טענות התובעים בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, לפיה חמש חברות ביטוח הפרו את סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח בכך שלא הוסיפו ריבית לתגמולי ביטוח ששולמו למבוטחים, בכלל הפוליסות המשווקות על ידן - לאחר שחלפו 30 יום ממועד מסירת התביעה.

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הסכם הפשרה שהושג כולל פיצוי חסר תקדים של עשרות מילוני שקלים על ידי כל חברת ביטוח שנתבעה, בסכום מצטבר של מאות מיליוני שקלים.

במרכז המחלוקת עמדה השאלה - מהו המועד ממנו יש לספור את 30 הימים, האם במועד בו התקבלה לראשונה התביעה, או כאשר התקבל המסמך המהותי האחרון הנדרש לבירור החבות על פי תנאי הפוליסה? השופט שאישר את ניהול התובענה עמד על החשיבות הציבורית של התובענות ועל היותן דוגמא לצורך בתובענות ייצוגיות.

נזכיר כי ההסכם שהוגש כפוף לאישור בית המשפט ולהתנגדויות, ככל שיוגשו.

הפיצויים שצפויות לשלם חברות הביטוח השונות:

הפיצוי שתשלם מגדל

במסגרת ההסדר נקבע כי מגדל תשלם פיצוי בסך 56.9 מיליון שקל, שישולם לחברי הקבוצה ולקרן התובענות הייצוגיות. בכך מגדל תגבש ותיישם הנחיות להסדרה עתידית ששוויין 39.8 מיליון שקל בהתאם להמלצת המגשר על בסיס של 70% מגובה הפיצוי בגין העבר. גם סכומי הגמול שנקבעו חסרי תקדים. ביחס לקבוצת מגדל נקבע גמול של 2.5 מיליון שקלים ושכ"ט בסך 10 מיליון שקל בצרוף מע"מ.

הפיצוי שתשלם הפניקס

הפניקס תשלם לחברי הקבוצה פיצוי כספי כולל בגין העבר בסך 74 מיליון שקל, ושווי ההסדרה העתידית הוא 51 מיליון שקל. הגמול שתשלם הפניקס הוא 3 מיליון שקל ושכ"ט של 12.4 מיליון שקל בצירוף מע"מ.

הפיצוי שתשלם כלל

כלל תשלם לחברי הקבוצה פיצוי כספי כולל בגין העבר בסך 74 מיליון שקל, ושווי ההסדרה העתידית הוא 51 מיליון שקל. הגמול שתשלם כלל הוא 3 מיליון שקל ושכ"ט של 12.4 מיליון שקל בצירוף מע"מ.

הפיצוי שתשלם איילון

איילון תשלם לחברי הקבוצה פיצוי כספי בגין העבר בסך 27.3 מיליון שקל. בנוסף, באיילון יסדרו את התנהלותן בהתאם להנחיות לצורך הסדרה עתידית ששוויה 19 מיליון שקל בגין התועלת העתידית. הגמול אותו תשלם איילון בסך 1.4 מיליון ושכ"ט בסך 5.8 מיליון שקל בצירוף מע"מ.

הפיצוי שתשלם הראל

הראל תשלם לחברי הקבוצה פיצוי כספי כולל בגין העבר בסך 78 מיליון שקל וההסדרה עתידית שוויה 54 מיליון שקלים. הגמול שישולם על ידי הראל הוא 3.2 מיליון שקל ו12.1 מיליון שקל שכ"ט בצירוף ריבית ומע"מ.

כיצד יגיע התשלום לזכאים?

רואה חשבון אחד ימונה לכל חברות הביטוח, והוא יפנה לבנקים בהסתמך על צו בית המשפט ויבקש פרטי חשבון של הזכאים. התשלום יבוצע בהעברה בנקאית בהתאם לפרטי חשבון הבנק. מלוא סכום הפשרה יופקד על ידי הנתבעות בחשבון נאמנות שיפתח הממונה וזאת לאחר 45 יום ממתן פסק דין חלוט. 30% מהסכומים שייתרמו לקרן ייעודית לעמותות המסייעות למשרתי המילואים.