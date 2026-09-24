עמוד ברשת X (טוויטר) תחת השם אורן קובי מציג את איש הנדל"ן לשעבר, היום פושט רגל המואשם בפלילים, כמי שהקים חברה בשם לנדמרק Landmark. בתיאור נרשם "בניית פלטפורמה גלובלית להשקעות קרקע. נדל"ן. השקעות. טכנולוגיה". זאת בעת שקיים צו האוסר על קובי לעסוק בנדל"ן ולאחר שהוגש נגדו כתב אישום בשנה שעברה על הפרת הצו. קובי מצוי בימים אלו במעצר בית באיזוק אלקטרוני.

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בעמוד הטוויטר פורסמה החודש כתבה מזויפת הנחזית לעמוד שער של עיתון גלובס תחת הכותרת "האיש שמכר קרקעות במאות מיליונים בישראל בונה עכשיו פלטפורמה גלובלית". זיוף העיתון כלל ציטוטים של קובי "אנחנו מכוונים למכירות של מיליארדים בשנה, ובהמשך גם להנפקה בינלאומית" וכן "לדברי קובי, לא מדובר בעוד חברת שיווק קרקעות - אלא במהלך בינלאומי רחב שמחבר בין נדל"ן, טכנולוגיה, מערכות ניהול גלובליות וקהילת שותפים בינלאומית". לאחר פניית גלובס לקובי לקבלת תגובה לכתבה - נמחקה הכתבה מהעמוד.

עמוד השער המזויף של גלובס שעלה בעמוד האיקס של אורן קובי

נגד קובי הוגשו 4 כתבי אישום. שניים מהם הוגשו בשנת 2020, ומאז מתנהל נגדו משפט בבית המשפט המחוזי בתל אביב. הוא הואשם בגין פעילותו בקבוצת אדמה למכירת קרקעות חקלאיות, קבלת דבר במרמה, גניבה, הלבנת הון בהיקף של למעלה מ-20 מיליון שקל והונאת נושים בגובה של 70 מיליון שקל, לאחר שהחברות נכנסו להליך חדלות פירעון.

שב לעסוק בנדל"ן בניגוד לצו בית המשפט

בסוף 2024 נפתחה נגדו חקירה בעקבות חשיפת גלובס כי הוא מעורב במכירת קרקעות חקלאיים במסגרת חברה חדשה בניגוד לצו האוסר עליו לעסוק בנדל"ן. במאי 2025 הוגש כתב אישום נגדו בפרשה.

קובי היה עצור במשך 8 חודשים ושוחרר בינואר האחרון למעצר בית. שירות המבחן המליץ לא לשחרר את קובי בשל אופיו המניפולטיבי אך השופט עלאא מסראווה מבית המשפט המחוזי בתל אביב פסק אחרת. במסגרת החלטת השחרור נקבע כי הוא ישהה בדירה במגדל היוקרה W בפארק צמרת. "אני סבור שהשמתו של המבקש מחדש במעצר בית באיזוק אלקטרוני תחת פיקוח רציף של מפקחים אחראים ורציניים, שלא כמו המפקחים הקודמים שלא הוכיחו את עצמם, עשויה להוות מענה הולם למסוכנות הנשקפת מהמבקש" קבע השופט.

תגובת אורן קובי: "לדעתי, התיק הפלילי נגדי הולך ונחלש. אני דוחה את האישומים ומאמין שבחינה מלאה של הראיות והעדויות תחשוף את התמונה האמיתית". עוד מסר: "כבר אינני מנהל את פעילותי העסקית בישראל. את זמני, מרצי ושאיפותיי אני משקיע בבניית פעילות בינלאומית. אין לי רצון להמשיך לנהל את חיי באמצעות תגובות יומיומיות לכותרות העיתונים, אך גם אין בכוונתי לאפשר לפרסומים חלקיים להגדיר אותי".

*** חזקת חפות: אורן קובי לא הורשע בביצוע העבירות המיוחסות לו, ועומדת לו חזקת החפות.