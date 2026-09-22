לדו-קרב המשפטי בין צביקה נוה למיליארדר אלכס סקלר נכנס היום שחקן נוסף, אחיו של צביקה ומי שהיה יו"ר לשכת עורכי הדין, אפי נוה. עו"ד אפי נוה הגיש היום תביעה בסך 10 מיליון שקל נגד סקלר עצמו, היועץ האסטרטגי רונן צור וחברות הפרסום כנען מדיה, נורסטאר מדיה ופרסום דיל טוב 2005, וכן נגד חברות האוטובוסים שעל גביהם פורסמו, כך נטען, שלטים בעניינו - אגד חברה לתחבורה בע"מ ואקסטרה תחבורה ציבורית.

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בכתב התביעה טוען נוה כי אלכס הוא אדם עתיר משאבים אשר רתם את הונו ואת האמצעים הכלכליים הניכרים העומדים לרשותו "לצורך ניהולו של קמפיין הכפשה אישי, שיטתי, אובססיבי וחסר תקדים נגד עו"ד נוה".

"קשה עד בלתי אפשרי להתנועע במרחב הציבורי בחודשים האחרונים מבלי להיתקל, פעם אחר פעם, בתמונתו של עו"ד נווה המתנוססת על גבי שלטי חוצות ובאוטובוסים הנעים ברחבי הערים, כשלצידה כינויים גנאי מכוערים ומשפילים, דוגמת 'בוגד' ו-'זייפן'", כך נכתב בכתב התביעה שהגיש היום נוה.

קמפיין החוצות של אלכס סקלר נגד צביקה נווה / צילום: מיכל אריאלי

"הפרסומים אינם נקודתיים או מקומיים, אלא נפרשו ברחבי הארץ, מגוש דן ועד לצפון הארץ - ונחשפו לעיניהם של המוני אנשים במרחבי הציבורי". נוה ממשיך וכותב: "מדוע זכה עו"ד נוה למסע פרסומים זה?... לעו"ד נוה אין, ומעולם לא היו קשרים עסקיים עם אלכס, הוא מעולם לא העניק לו שירותים משפטיים. למעשה, במשך מרבית חיו עו"ד נוה כלל לא ידע מיהו אותו אוליגרך רוסי".

לדבריו, הסיבה היחידה שבגינה הפך למטרה היא, כפי שפירט בכתב התביעה, "היותו אחיו של צביקה נווה, בעליה של קבוצת חברות פרטית העוסקת בייעוץ, מודיעין עסקי וחקירות אשר העניקה שירותים לגרושתו של אלכס בקשר עם הליכי פירוק נישואיהם והעובדה שצביקה נישא לימים לגרושתו של אלכס".

אפי נוה, שהתמודד בפריימריז לרשימת מפלגת הליכוד לבחירות לכנסת ה-26 מתייחס בין היתר בכתב התביעה לכיתוב המתנוסס על שלטי החוצות והאוטובוסים בעניין ריצתו הפוליטית. "שלט החוצות כולל את תמונתו של נוה ולצדה שלטי 'הפגנה' בהם צוין כי עו"ד נוה 'בוגד בליכוד רימה אותנו' ו'הלם במפלגת הליכוד - אפי נוה נתפס מזייף דיל שלא קרה בחדרה'.

הוא כותב כי "בשלט זה ביקשו הנתבעים להציג את עו"ד נוה כמי שרימה את ציבור הבוחרים בפריימריז לרשימת הליכוד לכנסת בכך שהצהיר כי זכה לתמיכתם של סניף הליכוד בחדרה ושל מר איציק יצחקי במועמדותו במחוז מישור חוף. מדובר בפרסום שיקרי.. עו"ד נוה אכן זכה לתמיכתם המלאה. הנתבעים נטלו עובדה נכונה והפכו אותה על-פיה".

הטענות כלפי השיטה

עו"ד אפי נוה טוען כי מדובר בשיטה שבה השתמש סקלר בעבר. "אלכס נוהג לנהל קמפיינים אגרסיביים המשתלטים על המרחב הציבורי ואף הודה במסגרת ראיון לעיתון 'גלובס' שהוא עשה זאת גם ברוסיה. אלכס החליט לייבא 'שיטה' נלוזה זו לישראל".

אלכס סקלר / צילום: תמר מצפי

עוד נטען כי "בישראל הוא (סקלר) נקט בשלב ראשון בקמפיין כנגד צביקה, כלפי עו"ד נבות תל צור וכלפי עובד שכיר צעיר ממשרדו אשר 'חטאם היה ייצוגו של צביקה בהליכים משפטיים'... וזמן קצר לאחר מכן, הפנה אלכס את אותו דפוס פעולה גם כלפי עו"ד נוה, ופתח נגדו בקמפיין הכפשה מביש ורחב היקף והכל אף שלעו"ד נוה אין, ומעולם לא היה כל קשר אישי, עסקי, או מקצועי עם אלכס".

חברות הפרסום

נוה מתאר בתביעתו כי כנען מדיה בתנועה בע"מ, המחזיקה בזיכיון בלעדי לפרסום על גבי כ-3,000 אוטובוסים עירוניים, "העמידה את מערך הפרסום רחב ההיקף שבשליטתה לצורך הפצת דברי לשון הרע שהגה אלכס ופרסמה אותם על גבי אוטובוסים הנעים במרחב הציבורי ברחבי ישראל".

עוד הוסיף לתביעה את אוהד גבלי, מנכ"ל כנען מדיה, וטען לגביו כי "הוא נושא באחריות אישית לנזקים שנגרמו לעו"ד נוה, בין היתר, כמי שעשה עושר ולא במשפט על חשבונו של נוה".

בנוגע לנורסטאר מדיה חברת שילוט החוצות, נטען כי "בתמורה לסכומים שהעריף עליה אלכס פרסמה ברחבי ישראל את הפרסומים המכוערים והמכפישים נגד עו"ד נוה". עוד צורף לתביעה בעל השליטה בחברה, מר נור משה, ונטען לגביו כי הוא "הנושא באחריות אישית לנזקים שנגרמו לעו"ד נוה, בין היתר כמי שעשה עושר ולא במשפט על חשבונו של עו"ד נוה". בהקשר לחברות הפרסום, טוען נוה ומפנה לדבריו של סקלר בראיון ל"גלובס", שבו הסביר כי חתם לחברות שילוט החוצות על כתבי שיפוי.

לגבי אגד נכתב בכתב התביעה כי היא "נרתמה לפרסום דברי לשון הרע נגד עו"ד נוה תוך העמדת אמצעי הפרסום שברשותה לצורך הפצת הפרסומים המכפישים לקהל רחב ביותר ברחבי הארץ.

"מר גלעד ריקלין מכהן כמנכ"ל אגד והוא נושא באחריות אישית לנזקים שנגרמלים לעו"ד נוה", כלשון כתב התביעה. אקסארה תחבורה ציבורית בע"מ אף היא נתבעה, ונטען לגביה כי "בדומה לאגד גם אקסטרה תחבורה נטלה חלק בקמפיין המביש כנגד עו"ד נוה ואף היא נדרשת כעת לשאת המחיר הנווה לכך. מר שוקי פרי מכהן כמנכ"ל אקסטרה תחבורה והוא נושא באחריות אישית לנזקים שנגרמו לעו"ד נוה".

מטעם צור תקשורת נמסר: "שמו הרע ויושרתו הפגומה של אפי נוה הולכים לטעמנו לפניו וילוו אותו גם בבית המשפט".

מטעם אלכס סקלר וצוות ההגנה נמסר: "מדובר בתביעת השתקה מובהקת, קנטרנית ומשוללת כל יסוד, שכל מטרתה לטעמנו להלך אימים ולמנוע ביקורת ציבורית לגיטימית. מדהים לראות כיצד אפי נוה מחליף גרסאות לפי הנוחות הרגעית שלו: רק לא מזמן, כשהיה צריך לקושש קולות בפריימריז, הוא שחרר סרטון בחירות וטען בדרמטיות ש'השמאל עומד מאחורי הקמפיין' כדי להצטייר כקורבן פוליטי בפני מצביעי הליכוד.

"כעת, משהאינטרס השתנה והוא כבר נבחר לרשימה, הוא 'שכח' מהסרטון שלו ומפנה בכתב התביעה את האשמותיו כלפי מר סקלר ואחרים. הזיגזג הזה, בין מה שנוה מספר בסרטונים לבוחרים לבין מה שהוא טוען בבית המשפט, מוכיח עד כמה טענותיו מניפולטיביות. קמפיין השילוט על גבי האוטובוסים נוהל כביקורת ציבורית הכרחית בעת שנוה ביקש את אמון הבוחרים.

"בניגוד לניסיונות ההתנערות שלו, מר נוה מעורב וקשור ישירות בענייניו של אחיו, צביקה נוה, אשר ניהל מסכת לחצים ורדיפה אישית קשה נגד מר סקלר ומשפחתו. זהו פשוט לעג לרש שדווקא אפי נוה רץ לבתי המשפט ומדבר על 'חוק' ו'לשון הרע'. הציבור בישראל מכיר היטב את פועלו, את עברו הנורמטיבי והאתי ה'מפואר' לאורך השנים, ואת הסטנדרטים שהפגין.

"מוטב למי ששמו נקשר פעם אחר פעם בפרשיות מביכות ובחוסר ניקיון כפיים מובהק, שלא יטיף מוסר על שם טוב ולא יחליף גרסאות לפי צרכיו הפוליטיים. הדברים יתבררו במלואם בבית המשפט, ואנו סמוכים ובטוחים כי התביעה תידחה מכל וכל".