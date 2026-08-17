צביקה נווה, חוקר פרטי ובעל חברת המודיעין העסקי CGI, הגיש תביעה נוספת נגד המיליונר אלכס סקלר והעמיד אותה על מיליון שקל. במסגרת התביעה נווה מבקש מבית המשפט גם צו "עשה" המורה לסקלר להסיר לאלתר כל פרסום שבו עוסקת התביעה.

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"מטרתו של קמפיין זה היא בין היתר להשניא את התובע על הציבור, לפגוע במעמדו ובמוניטין שלו ולהניא את הגברת סקלר מלעמוד על זכויותיה", כך נטען. התביעה מתבססת על עילות נזיקין, רשלנות והחוק להגנת הפרטיות.

עניינה של התביעה הוא בשישה פרסומים מתוך מה שמכונה "מסע הכפשה" שמנהל סקלר נגד נווה, שנשוי כיום לגרושתו של סקלר. תביעה זו מתווספת לתביעה קודמת שנווה הגיש מול סקלר בסך 10 מיליון שקל, אשר עדיין מתנהלת.

קמפיין החוצות של אלכס סקלר נגד צביקה נווה / צילום: מיכל אריאלי

פרשת לירי אלבג

עניין מרכזי שעלה בכתב התביעה קשור לשורדת השבי לירי אלבג (אז חטופה) ולתוכנית הרדיו "קלמן וליברמן" ברשת ב', במסגרתה, לפי כתב התביעה, סקלר טען כי נווה "בא לאבא לקח ממנו 2 מיליון שקל". לפי התביעה, סקלר ייחס לנווה ביצוע מעשה מרמה חמור תוך ניצול מצוקתה של משפחת חטופה.

נווה טוען בכתב התביעה כי טענות אלה הן שקריות ונועדו להשפיל אותו ולעשותו מטרה לשנאה. לטענתו, הסכום שסקלר אמר שנווה קיבל מאביה של לירי אלבג היה מנופח, ובפועל הסכום ששולם עמד על מיליון שקל.

עוד נטען כי הפנייה לנווה הייתה יוזמה של מר אלבג (ולא של נווה) לבקש את עזרתו בהשגתת דרכון זר עבור בתו לצורך קידום שחרורה מהשבי. נטען כי נווה עצמו "פעל כמיטב יכולתו למלא את בקשתו של מר אלבג, אך כעבור זמן קצר התברר כי אין בידיו להשיג עבור בתו את הדרכון הזר". כאשר הובהר כי לא ניתן להשלים את המשימה, טוען נווה, הוא השיב לאלבג את מלוא הסכום.

עוד מזכיר נווה פרסומים ברשת X ובפייסבוק, תחת פרופילים שונים שסקלר עומד מאחוריהם, בהם נטען כי נווה ניסה לעקוץ את משפחת אלבג - עניין אשר מוכחש יעל-ידי נווה.

"קמפיין הכפשה אגרסיבי"

בכתב התביעה מגולל נווה את השתלשלות העניינים בינו לבין סקלר. לטענתו, סקלר הוא איש עסקים אמיד ביותר ובעל השפעה, שמנהל קמפיין הכפשה אגרסיבי וחסר רסן נגד נווה ונגד הסובבים אותו.

נווה מסביר כי המניע לסכסוך מקורו בפרידה של סקלר וגרושתו ויולטה. לפי נווה, לאחר פרידת בני הזוג התגלה ביניהם סכסוך משפטי מורכב המתנהל בישראל ובאוסטרליה, ובמסגרתו טענה הגברת סקלר כי מר סקלר הסתיר ממנה רכוש רב והציג בפניה מצגי שווא לפני החתימה על הסכם חלוקת הרכוש.

לטענת נווה, במסגרת בירור זכויותיה של גברת סקלר בוצעה חקירה פרטית על-ידי קבוצת CGI שבבעלות נווה, אשר העלתה, כך נטען, ממצאים באשר למבני החזקת נכסים וחברות זרות, אשר לטענת הגברת סקלר שימשו להסתרת רכוש.

לפי התביעה, החל מחודש דצמבר 2024, כאשר ויולטה ונווה נישאו, הפכו חיי נווה והסובבים אותו יעד למתקפות אישיות מצד סקלר.

סקלר בתגובה: "שקרים, ספינים ומצגי שווא"

מטעם אלכס סקלר נמסר בתגובה: "שוב אנו עדים לשיטה הקבועה של צביקה נווה - ניסיון נואש לנהל משפטים דמיוניים מעל דפי העיתונות, במקום לפעול כמקובל בחוק. עד לרגע זה, כתב התביעה המדובר לא הומצא לאלכס סקלר כדין, והוא למד על קיומו אך ורק מפניות של אנשי תקשורת.

"נווה עסוק בייצור שקרים, ספינים ומצגי שווא פנטסטיים. דוגמה מובהקת לכך היא עלילת הדם המופרכת שהפיץ לאחרונה, לפיה סקלר כביכול 'שתל מעקב' ועקב אחריו ואחרי גרושתו - טענה שקרית לחלוטין שלא הייתה ולא נבראה, המהווה לשון הרע חמורה בפני עצמה.

"הבעיה האמיתית של נווה תתחיל בבית המשפט, שם יוכח בראיות חותכות כי כל מילה שנכתבה בקמפיין השלטים היא אמת צרופה. יודגש כי בידי סקלר מצויה רשימה ארוכה של אנשים תמימים שנפגעו באופן קשה מנווה. האנשים הללו יגיעו להעיד בבית המשפט ויחשפו בקולם את האמת המלאה מאחורי התנהלותו. אנו מציעים לנווה להתחיל להתכונן ליום שבו הראיות והעדויות הללו יוצגו בגלוי".