היום (ג') הגיש צביקה נווה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, באמצעות בא כוחו עו"ד נבות תל צור, כתב תביעה נגד האוליגרך אלכס סקלר בעקבות קמפיין שלטי חוצות נגדו.

מדובר בקמפיין ה"מהווה שיימינג חמור וחסר תקדים, שמעולם לא נעשה במדינת ישראל כנגד איש עסקים שאינו נבחר ציבור או דמות פוליטית", נכתב בכתב התביעה.

זהו אינו הצעד הראשון של נווה בנושא: ביום ראשון האחרון הגיש תלונה למשטרת ישראל נגד סקלר ונגד חברות הפרסום שסייעו בהוצאת הקמפיין לפועל.

בתביעה, שהוגשה על סך 10 מיליון שקל, טוען נווה כי הקמפיין הוצא לפועל על ידי סקלר, חברת "מגה אנד מור שיווק ופרסום בע"מ" וחברת נורסטאר, בהזמנה של סקלר, מתוך מניעי נקם ומטרה לפגוע בו ובחברות בשליטתו, לחבל במשלח ידם ולהרתיעו מתמיכה בגרושתו של סקלר בהליכים המשפטיים שהיא מנהלת נגדו.

הקמפיין כלל הצבת שלטי חוצות בולטים בכל רחבי גוש דן, בצמתים ובכבישים ראשיים כגון נתיבי איילון ומגדלי עזריאלי בתל אביב. השלטים הציגו את תמונת נווה עם כיתוב פוגעני: "צביקה נווה, את מי אתה סוחט היום? איזה לקוח מכרת היום? מי שומר עלייך במשטרה? חוקר של הלובר? שקרן!". הקמפיין חשף את התכנים בפני מיליוני בני אדם לאורך ימים שלמים, כך לפי כתב התביעה.

"הקמפיין הופעל מתוך רגשות נקם"

נווה טוען כי הפרסומים היו שקריים, כוזבים וחסרי כל יסוד, ושכוונו לפגוע בשמו הטוב, להלך עליו אימים ולפגוע במעמדו הציבורי ובעסקיו. לדבריו, הקמפיין נועד להשפיל אותו ולהציגו כאדם מסוכן המבצע מעשים בלתי חוקיים.

ב-1.2.26 נשלח לנתבעים מכתב בדרישה להסיר את הקמפיין לאלתר, אך על אף אישור קבלת המכתב, הם לא פעלו עד הגשת התביעה, כך נטען.

נציין כי סקלר חי באוסטרליה ב-35 השנים האחרונות, וכעת הוא נמצא בארץ במאבק משפטי מול גרושתו, אם שניים מילדיו וכיום אשתו של צביקה נווה. נווה הוא חוקר פרטי ובעל חברת המודיעין העסקי CGI, בעל פרופיל ציבורי גבוה ואחיו הגדול של עו"ד אפי נוה, לשעבר יו"ר לשכת עורכי הדין. נווה והחברה שבבעלותו מנהלים תביעת דיבה נוספת נגד סקלר.

עו"ד יעקב בורובסקי, המייצג את סקלר, ציין כי מקור הקמפיין אינו בעיקרו בסכסוך המשפחתי, אלא ברצון של סקלר "לחשוף את האמת" על נווה, לאור אירועים שהגיעו לכותרות, כולל חשדות לפריצת טלפונים וסכסוכים עסקיים שונים.

מנוסף נמסר מטעם נווה: "ביום שישי, 30.1.26, הועלה נגדי ברחבי גוש דן קמפיין שלטי חוצות שקרי וכוזב, שנועד לפגוע בי ולהרתיע אותי מלתמוך ברעייתי, הגב’ ויולטה סקלר, גרושתו של האוליגרך הרוסי אלכס סקלר, המנהלת נגדו מאבק על זכויותיה הרכושיות. הקמפיין, בעלות של מיליוני שקלים, הופעל מתוך רגשות נקם ומטרתו להלך עליי אימים ולפגוע בי ככל יכולתו."