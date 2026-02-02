סכסוך סביב השליטה בחברת עדשות חניתה, הממוקמת בסמוך לגבול הצפון, חושף את מדיניותה של ממשלת סין לאסור על השקעות בישראל מאז המלחמה. המדיניות נחשפה במסגרת תביעה שהגיש בשבוע שעבר קיבוץ חניתה נגד קרן ההשקעות הסינית Ballet Vision, השולטת כיום בחברה שהקים בעבר הקיבוץ ואשר מייצרת עדשות תוך-עיניות לצרכים רפואיים.

הקיבוץ דורש מהקרן, המחזיקה ב-80% מחברת העדשות, לרכוש ממנו את יתרת המניות שברשותו (20%) תמורת 11 מיליון דולר.

ב-2021 רכשה הקרן הסינית כ-74% מהחברה תמורת 35 מיליון דולר, מתוכם שילמה 25 מיליון דולר לקיבוץ ו-10 מיליון דולר שהוזרמו לקופת החברה.

בהמשך הוקצו מניות נוספות לקרן הסינית בשתי פעימות, ותוך דילול ההחזקות של הקיבוץ. לפי התביעה, עבור הדילול הראשון שילמה הקרן 7 מיליון דולר, ועבור הדילול השני התחייבה לשלם 8 מיליון דולר נוספים, אך טרם העבירה אותם.

הכספים דרושים לשיקום הקיבוץ

בדצמבר 2025 הודיע הקיבוץ לקרן כי החליט לממש את האופציה המאפשרת לו לחייב את הקרן לרכוש ממנו את יתרת המניות. לפי התביעה, "התובעים זקוקים מאוד לכספים בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל'. קיבוץ חניתה, הממוקם סמוך מאוד לגבול, חווה שנתיים קשות ביותר, והכספים נדרשים לו ולחברי הקיבוץ לצורך שיקום. הדברים נכונים במיוחד ביחס לחברי הקיבוץ המבוגרים, שעיכוב בקבלת הכספים יפגע בהם במיוחד".

בחניתה הוסיפו כי "החברה מנוהלת בשנים האחרונות באופן מלא על-ידי הרוכשת, והתובעים אינם מעורבים - ואף ממודרים - מהניהול. בנסיבות אלה התובעים הגיעו למסקנה כי המשך החזקתם במניות החברה היא ריקה מתוכן, ואין בה טעם".

עוד נטען כי "התובעים אינם נוטלים חלק בניהול החברה, דירקטוריון החברה לא מתכנס, והחברה מנוהלת באופן ריכוזי על-ידי נציגת הרוכשת".

בקיבוץ אף טוענים כי באפריל 2025 הציעה הקרן לרכוש את יתרת החזקותיהם תמורת 2 מיליון דולר, אך הם סירבו, כיוון שהדבר נעשה בניגוד למנגנון החישוב שנקבע בהסכם מ-2021.

הקרן סירבה לממש את האופציה

לפי התביעה, בקרן הסינית סירבו לממש את האופציה. רישל ליו, דירקטורית בקרן המכהנת כמנכ"לית עדשות חניתה, כתבה לקיבוץ כי ב-3 השנים האחרונות ספגה החברה הפסדים תפעוליים בגובה 15 מיליון דולר, שמיצו את כל הזרמות ההון שביצעה הקרן, ואף נטלה חוב בנקאי בהיקף של 4 מיליון דולר. זאת, לדבריה, "בניסיון נואש להפוך את מסלול ההידרדרות העסקית - שבסופו של דבר הוכח ככישלון".

ליו הוסיפה כי כאשר נכנסה לתפקיד המנכ"לית במרץ 2025, נותרו בקופה 100 אלף דולר בלבד, והחברה הייתה מצויה ב"משבר תפעולי חמור". עם זאת, מאז החלה לנהל את עדשות חניתה, חלה, לטענתה, התאוששות בדרך להשגת איזון תפעולי, אך "מבלי לשמר את המומנטום התפעולי, דיונים לגבי האופציה הם בלתי מעשיים ואף מוקדמים מדי".

נימוק נוסף שהעלתה ליו חשף כאמור מציאות דרמטית אף יותר והתייחס ל"מגבלה חיצונית מהותית". לדבריה, "מאז פרוץ המלחמה, ממשלת סין סיווגה את ישראל כאזור בסיכון גבוה (קטגוריה אדומה), ואוסרת על כל השקעה סינית חדשה במדינה". עד להסרת המגבלה, הדגישה, אין היתכנות למימוש האופציה.