עדי שלג - הסוחר בשוק ההון ששימש עד מדינה נגד בעל השליטה לשעבר באי.די.בי, נוחי דנקנר, ונגד שותפו לשעבר של דנקנר, איש שוק ההון איתי שטרום - העיד היום (א') בתביעה הייצוגית שהוגשה נגד השניים על חלקם בהרצת מניות באי.די.בי משנת 2012.

● "עוף מרוט" ו"פאול" של 50 מיליון שקל: דנקנר מתייחס לפרשה ששלחה אותו לכלא

● הסדר חוב חדש לנוחי דנקנר: יעביר לבנקים מיליונים במזומן וייפרד מנכס בירושלים

● הפשרה קרסה, וגם היחסים: מה גרם לנוחי דנקנר לשנות גרסה אחרי יותר מעשור?

שלג, אשר ביצע אז בפועל את המסחר במניות, העיד כי "ברור לי בדיעבד שזו עבירה על החוק, אבל באותם ימים כולם 'שיפצו' קצת את המחיר. כמו כשאתה מוכר אוטו, אז אתה קודם מנקה אותו. מה זה 'משפץ'? אתה קונה עוד קצת מניות במחיר קצת יותר גבוה, ובמקום לקנות 1,000 מניות, אתה קונה בהרבה מנות של 100, כדי שזה ייראה שקונים הרבה. היום ברור לי שזה אסור, אבל אז זה היה אחרת בשוק ההון. כולם היו מדברים עם כולם בטלפון, היה הרבה פחות שימוש בדיגיטל".

שלג הבהיר כי פעל אך ורק לפי הנחיותיו של שטרום. "מעולם לא דיברתי עם דנקנר, ולא היה לי שום קשר איתו, לא החלפתי מילה עם האיש. הוא רואה אותי במסדרונות, בדרך-כלל מסנן משהו, חוץ מזה כלום".

לדברי שלג, הוא "הוכה בתדהמה" כאשר גילה כי דנקנר מבקש להטיל עליו אחריות לפרשה ודורש כי שלג ישפה אותו ב-100% אם יפסיד בתביעה הייצוגית.

"פעולות טכניות לחלוטין"

עוד טען שלג כי רוב הפעולות שביצע במניית אי.די.בי היו טכניות לחלוטין. לדבריו, שטרום היה "מאוד מעורב במסחר ונתן הוראות מאוד מדויקות".

שלג הודה כי לא עדכן את שטרום בכך שחלק מהעסקאות המתואמות שביצע במניה היו מול סיטי ברוקר, חברה בבעלות אשתו של שלג באותם ימים, מאיה, אך לדבריו, זהות הצד השני לעסקה לא הייתה רלוונטית ולא הייתה משנה לשטרום.

הרצת המניות בוצעה זמן קצר לאחר ששלג ושטרום סיימו את השותפות ביניהם. שלג הסביר מדוע בכל זאת הסכים לפעול לבקשת שטרום ולרכוש מניות אי.די.בי. "הרגשתי מאוד אשם ומחויב לו בגלל ההפסד הכספי שנוצר לנו בחברה המשותפת, והרגשתי שאני לא יכול לסרב לו. חיפשתי אז עבודה, וקיוויתי שהוא יביא אותי לנוחי דנקנר שאעבוד אצלו. הבנתי - לא מהיום הראשון אלא מהשני - שיש משהו לא בסדר בפקודות שקיבלתי". רק במשפט הפלילי, אמר שלג, הוא גילה גם לגבי "המעורבות העמוקה של דנקנר", כלשונו.

"הבנתי שמפילים עליי הכול"

שלג התנגד לקו החקירה שהוביל עו"ד אמיר בן ארצי, המייצג את דנקנר, ולפיו שלג הפעיל שיקול-דעת עצמאי במהלך המסחר, והעסקאות המתואמות שהוביל ללא ידיעת שטרום מילאו תפקיד מרכזי בהשתלשלות העניינים. "דנקנר ושטרום הורשעו בלי קשר לעדות שלי. לכן ההיתלות בעסקאות המתואמות שלי זה קו שאין בו היגיון", אמר. לצד זאת, שלג ציין כי בחלק מהמקרים הוא פעל בעצמו.

לגבי האירועים שהובילו אותו להעיד נגד דנקנר ושטרום במשפט הפלילי, סיפר שלג: "השמיעו לי חקירות של שטרום ברשות ניירות ערך, שאומר הוא לא יודע כלום, וזה הכול אני - ואז חקירות של דנקנר שאמר שזה היה הכול שטרום. הבנתי שהם מפילים עליי הכול, ואז החלטתי להיות עד מדינה".

הבוקר העידה בבית המשפט גם גרושתו של שלג, מאיה, אשר אמרה כי פעלה במניית אי.די.בי באמצעות חברת סיטי ברוקר אך ורק בהתאם לבקשתו של עדי, בעלה אז, ומבלי ששאלה אותו לפשר הבקשה. "זה היה נראה לי טבעי, זו הייתה העבודה שלו", העידה.

דנקנר: "הכול היה איתי שטרום"

הרצת מניות אי.די.בי התרחשה בסמוך ל"הנפקת החברים" שערכה החברה ב-2012, ואשר בה היא גייסה 321 מיליון שקל מאנשי עסקים המקורבים לבעל השליטה דאז דנקנר.

ב-2016 הורשעו דנקנר ושטרום בכך שפעלו להריץ את המניות כדי להגביר את הביקוש להן. דנקנר נדון לשלוש שנות מאסר, ושוחרר מהכלא בפברואר 2020, בעוד ששטרום נדון לשנתיים מאסר ושוחרר ביולי 2019.

ב-2021 אישר בית המשפט הכלכלי לאריה רהב, בעל מניות באי.די.בי, המיוצג על-ידי עורכי הדין סיני אליאס ואיתן חיימוביץ', לנהל תביעה ייצוגית נגד דנקנר ושטרום בגובה 50 מיליון שקל על הנזקים שנגרמו לכאורה למשקיעים בעקבות הפרשה. בשנה שעברה חתם שטרום על פשרה בה הסכים לשלם 7.5 מיליון שקל ליישוב התביעה הייצוגית, וזו מוסיפה להתנהל כיום רק נגד דנקנר.

בעדותו בבית המשפט בשבוע שעבר אמר דנקנר: "הכול היה איתי שטרום. הוא היה עמוד התווך של ביצוע הפעילות שבהן מדובר. כאינטרס כלכלי שלו הוא רצה לשאת חן בעיניי". דנקנר הוסיף: "כשלתי בכך שהפניתי לאיתי שטרום משקיעים. חשבתי שאותם חמישה משקיעים שהפניתי לשטרום הם כאלה שלא ישתתפו ולא יקנו בהנפקה, ולכן הרשיתי לעצמי לבצע את הפעולה. נפלתי את הנפילה של החיים שלי בכך שהוא גרר אותי, ואני נגררתי".

שלג: "הוכיתי בהלם"

בתצהיר שהגיש שלג לבית המשפט לפני הדיון הוא כינה את טענות דנקנר "תלושות מהמציאות", וטוען כי האחרון היה "הראש" של התוכנית להשפיע על מניות אי.די.בי.

לדברי שלג, "הוכיתי בהלם למקרא טענותיו המיתממות כביכול של דנקנר, שהתיימרו למזער את חלקו בתוכנית ההשפעה, שנקבע בהליך הפלילי שהוא היה שותף פעיל לרקימתה יחד עם שטרום, מיודע בכל פרטיה, ובעטיה הוא הורשע וריצה עונש מאסר".

עוד כתב שלג, המיוצג על-ידי עורכי הדין דוד חמו וקשת לבל ממשרד פירון, כי הוא התריע והזהיר בזמן אמת כי ההשקעה במניות אי.די.בי אינה מוצלחת, אך שטרום המשיך להנחות אותו לפעול במניה - מסיבה שהתבררה לשלג רק בהליך הפלילי. "נדמה כי בהנחיות שנתן לי, ראה שטרום לנגד עיניו את 'התוכנית הגדולה', אותה רקם עם דנקנר".

חויב להגיע לישראל

ב-2017 הגיש שטרום תביעה בהיקף של 900 אלף שקל נגד עדי שלג, מאיה שלג וחברת סיטי ברוקר על רווחים ששלג גרף לכאורה לכיסו בעקבות העסקאות שביצע במניות אי.די.בי. באחרונה דחה בית משפט השלום בתל אביב את התביעה נגד מאיה שלג וסיטי ברוקר, וחייב את עדי שלג לשלם לשטרום כ-248 אלף שקל בגין חוב על הלוואה ישנה שאיננה קשורה לפרשת אי.די.בי.

שלג הגיע לעדותו היום מברצלונה, בה הוא שוהה בשנים האחרונות, ואחרי שלטענתו לא ביקר בישראל מזה שנתיים. שלג ביקש להעיד מחו"ל באמצעות זום, וזאת בטענה כי גורמים שונים בארץ מאיימים עליו, אך השופטת סיגל יעקבי דחתה את הבקשה וחייבה אותו להגיע לארץ.

ב-2021 פורסם כי שלג נעצר ונחקר במסגרת הפרשה שבה נעצר איש העסקים משה חוגג בחשד להונאת קריפטו. שלג היה שותפו של חוגג בקרן סינגולריטים בתחום ההנפקה של מטבעות וירטואליים. בעיתונות הכלכלית אף פורסם כי שלג נמנה עם הנתבעים בתביעה אזרחית שהוגשה בפרשה, אך הוא טען כי מדובר בסחיטה, וכי סירב לשלם כדי ששמו לא ייכלל בתביעה. עוד פורסם כי נגד שלג הוגשה תביעה נוספת בנושא מטבעות וירטואליים, אשר גם בה טען לסחיטה.

בדיון שנערך היום בבית המשפט הבהירה השופטת יעקבי כי ההליכים האזרחיים עוכבו לנוכח הימשכות החקירה הפלילית בפרשה, ועל כן שלג לא יוכל להתייחס אליהם.

*** חזקת החפות: משה חוגג ועדי שלג לא הואשמו או הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.