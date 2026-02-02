לא צחק: ראש העיר לוד מאיים לתבוע את יוצר התוכן דן פונדק

סרטון אחד שהתפוצץ ברשת הצליח להכעיס את ראש העיר לוד. בסרטון יוצר התוכן דן פונדק מגיע ללוד ומתאר באופן הומוריסטי את "פינות הנופש" בעיר בלשון "בלוגרית".

● מי עומד מאחורי קמפיין החוצות נגד צביקה נווה?

● "גיליתי שאני כבר לא הבעלים": הקבלן שגנבו ממנו את החברה

הסרטון המדובר נפתח בהצגה הומוריסטית של פונדק את העיר לוד: "בתור חובב מושבע של ערים אירופיות בחורף, אני לא מאמין שרק עכשיו אני מגלה את היעד המושלם הזה - קוראים לו לוד", אומר פונדק, ובהמשך מוסיף: "את הקסם של העיר מרגישים מיד בכניסה, משהו באנרגיה האירופית, באוויר, בנינוחות. נשימה אחת ותרגישו מיד, זהו ריח לוד".

לאחר מכן לוקח פונדק את העוקבים ל"סיור תיירותי בעיר" ומציג מספר מקומות בה. תחילה הוא מספר על "נהר לוד המטריף הזורם לאורך 75 מטרים" ומכנה אותו "יעד מושלם לפיקניק רומנטי".

הוא ממשיך עם הליכה ברחובות העיר, בה הוא מגלה לגישתו תופעה מרתקת של "עשרות שקיות ניילון תלויות על גדרות הבניינים", ומסביר בהלצה כי המקומיים מאמינים שזה מביא מזל טוב ואריכות ימים. לקראת סוף הסרטון מסביר פונדק כי בתור איש של אמנות ועיצוב, הוא לא יכל להתעלם מהארכיטקטורה הלודאית, הידועה בסגון החד-חלון שלה - קירות חלקים עם מינימום פתחים.

בעקבות אותו סרטון, שיגר אתמול (א') ראש עיריית לוד, עו"ד יאיר רביבו, מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים ליוצר התוכן. במכתב טען ראש העיר כי פונדק פירסם ברשתות החברתיות סרטון שהוצג בסגנון "קריינות תיירותית" - אך בפועל הציג את לוד "באופן חד-צדדי, פוגעני ומעוות", תוך פגיעה בתדמיתה של העיר.

View this post on Instagram A post shared by Dan Pundak (@danpun)

33 אלף עוקבים

דן פונדק, יוצר תוכן ומוזיקאי עם 33 אלף עוקבים באינסטגרם, מעלה בשנה האחרונה לרשת סרטוני קומיים בסגנון תיירותי-סאטירי, במסגרתם הוא מגיע לערים שונות בארץ ומראים את הצדדים הפחות אטרקטיביים שלהם בטון "בלוגרי".

העיר לוד היא לא היחידה עליה נעשה סרטון כזה, והיא מצטרפת לשורה של ערים בדף באינסטגרם של פונדק, כמו חדרה, ראשון לציון, נהריה, באר שבע ועוד. כל סרטון מגיע לבין 20 אלף ועד 60 אלף צפיות. הסרטון הראשון היה על העיר נהריה ופורסם במרץ 2025.

נזק תדמיתי

בעיריית לוד סברו כי הסרטון מציג באופן נלעג רצף דימויים ותכנים חזותיים שנבחרו באופן סלקטיבי, וגורם לעוול ולעוגמת-נפש רבה בקרב תושבי העיר, עובדי ומנהלי העירייה ונבחריה, אשר רואים בו ביזוי קיצוני.

לגישת העירייה, הסרטון לא מציג הומור, אלא יוצר רושם שגוי שמוציא את דיבתה של לוד וגורם לה נזק תדמיתי, לאור העובדה שהעיר נמצאת בתהליך של התחדשות עירונית וצמיחה דמוגרפית החוצה את רף ה-100 אלף תושבים - תיאורים שלא נכללו בסרטון.

במסגרת המכתב שנשלח לפונדק, הוא נדרש להסיר ולמחוק את הסרטון מכל מדיה ולהימנע מכל פרסום נוסף שיש בו כדי לפגוע בשמה של העיר לוד. עוד צוין כי ככל שפעולות אלה לא ייעשו, העירייה תשקול את האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה.

פונדק: אין כוונה לפגוע

פונדק מספר כי כשקיבל את מכתב ההתראה הוא הופתע, וכי זו הפעם הראשונה שהוא נתקל בתגובה כזו. "היו בעבר גם תגובות לא נעימות, אבל לא ככה, זה חדש לי", אמר.

לדבריו, "אין כאן שום כוונה לפגוע באף אחד, זה סרטון הומוריסטי שאמור לגרום לאנשים לשמוח, וברוב המקרים זה באמת עובד. צריך לקחת את זה יותר בקלילות, אני לא הראשון ולא האחרון שעושה את זה. אם אני משווה כיכר מסוימת לכיכר פריז, זה לגמרי קומדיה".

לגבי ההזנחה בערים הוא אומר: "לא צריך לחפש הרבה, אני מראה את המציאות ולא מחפש בכוח. כל אחד שהיה מסתובב בעיר היה נתקל במקומות האלה, בכל עיר יש אזורים מוזנחים". עם זאת, לדבריו, "אין לי ספק שבכל הערים שביקרתי בהן, יש גם אזורים סופר-מושקעים".

מה הסיכויים של תביעה כזו להתקבל?

מה הסיכויים של תביעה כזו להתקבל בבית המשפט? עו"ד אורי שנהר, שותף במשרד חדד רוט שנהר ושות', מחבר הספר "דיני לשון הרע" ומרצה באוניברסיטה העברית, מסביר: "במשפט האנגלי נפסק כי עירייה לא יכולה בכלל להגיש תביעת לשון הרע, ובארה"ב נפסק כי לא רק שעירייה לא יכולה להגיש תביעת לשון הרע, אלא שבלי קשר לזהות התובע, לא ניתן להגיש תביעת לשון הרע בגין הבעות דעה (כולל סאטירה) בנושאים ציבוריים.

"בישראל הכללים הללו לא חלים, כי בית המשפט העליון שלנו סירב לאמץ אותם, ולכן תביעה של עירייה בגין סאטירה לא תדחה על הסף. אבל בית המשפט העליון קבע כי הסובלנות להבעות דעה חריפות ולא נעימות - ובוודאי שלסאטירה בנושא ציבורי ועל גוף ציבורי - צריכה להיות מקסימלית. מכאן שאם עירייה תחליט להגיש תביעה בגין סאטירה, הסיכוי שהתביעה תתקבל נמוך מאוד".

עיריית לוד: זו לא פרודיה

מעיריית לוד נמסר: "הסרטון שפירסם דן פונדק אינו עניין של הומור, אלא הצגה סלקטיבית ומטעה של העיר לוד, באופן שיוצר מצג שווא שלילי ונלעג. גם פונדק עצמו הודה בראיונות כי בלוד קיימים אזורים יפים, מושקעים ומתפתחים, אך הוא בחר במודע להתעלם מהם ולהציג תמונה חד-צדדית ומבזה.

"הטענה שמדובר ב'פרודיה' אינה עומדת במבחן המציאות. הסרטון לא סומן ככזה, לא בתחילתו ולא בסופו, והתגובות הרבות ברשת מעידות בבירור כי הצופים הבינו את התוכן כמציג מציאות אמיתית ורצינית, ולא כהומור. המסר השלילי הועבר, התקבל, הופץ וגרם נזק רב.

"אנו בעד הומור ובעד ביקורת עניינית של כל אורח שבא להעיר ולהאיר - אך לא בדרך מגמתית ושלילית בלבד. לוד היא עיר מורכבת עם אתגרים - אך גם עם תנופת פיתוח, קהילות חזקות ועשייה יומיומית שלא ניתן למחוק בסרטון אחד".