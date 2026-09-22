העליון אישר: אורן קובי ישלם 30 אלף שקל בחודש בהליך פשיטת רגל

בית המשפט העליון דחה היום (ג') את בקשת רשות הערעור שהגיש אורן קובי, יזם הנדל"ן לשעבר המואשם בפלילים, נגד ההחלטה לחייב אותו בתשלום חודשי של 30 אלף שקל בהליך פשיטת רגל. תביעות החוב נגד קובי עומדות על 34 מיליון שקל, בנוסף לחובות החברות שהיו בשליטתו, שהיקף תביעות החוב בעניינן עומד על 239 מיליון שקל. בית המשפט המחוזי קבע כי קובי לא שילם שקל לקופת הנשייה במשך 6.5 השנים האחרונות, וזאת בזמן שהוא מקיים אורח חיים ראוותני ובזבזני על חשבון הנושים.

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נגד איש הנדל"ן לשעבר עומדים ותלויים ארבעה כתבי אישום. המרכזי שבהם מתנהל זה שש שנים בבית המשפט המחוזי בתל אביב ומייחס לו עבירות חמורות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה ועבירות נוספות סביב פעילותו בקבוצת אדמה למכירת קרקעות חקלאיות. בשנת 2025 הוגש נגדו כתב אישום בגין הפרת הצו האוסר על עיסוק בנדל"ן, הונאת נושים ועבירות נוספות. הוא שוחרר למעצר בית בפיקוח אלקטרוני, ועומד נגדו צו האוסר עליו לעסוק בכל פעילות עסקית הנוגעת לנדל"ן.

קובי הוכרז כפושט רגל לפני כשנה. במסגרת בקשת רשות הערעור טען כי כושר השתכרותו אפסי בהיותו נתון במעצר בית ותחת איסור עיסוק בנדל"ן. הוא גם טען כי בית המשפט המחוזי התעלם מראיות שמפריכות את קיומו של אורח החיים הראוותני המיוחס לו. בין היתר הוכיח כי אמו משלמת עבורו את דמי השכירות מכיסה.

"מחדל שמעלה חשדות כבדים"

השופט שטיין קבע כי קובי נמנע מלהפקיד ולו שקל אחד בקופת הנשייה זה מספר שנים, וכי נמנע מלתמוך את טענותיו בדבר מצבו הכלכלי בראיות כלשהן עד שהגיש בקשה שנייה לעיון חוזר בהחלטה - "מחדל שמטבע הדברים מעלה נגדו חשדות כבדים". עוד הוסיף כי לא מצא כל פגם שמצדיק את התערבותו בהחלטת בית המשפט המחוזי. השופט הבהיר כי צו התשלומים הוא זמני, ולאחר שימציא דוחות מלאים בדבר מצבו הכלכלי, ניתן יהיה לשוב ולבחון את הצו.

בית המשפט המחוזי קבע ביולי השנה כי "מדובר בחייב אשר לכל אורך ההליך התנהל בחוסר תום-לב, שכן ניהל אורח חיים בזבזני על חשבון הנושים, באופן שאינו מתיישב עם עובדת היותו פושט רגל החייב עשרות מיליוני שקלים לנושיו, ותוך הסתרת נכסים מפניהם ומפני הנאמן ובית המשפט". עוד נקבע כי במהלך השנים שבהן לא שילם לקופת הנושים, קובי המשיך להתגורר בדירות יוקרה, עשה שימוש ברכבי יוקרה והתנהל באופן שאינו תואם התנהלות של חייב בהליכי חדלות פירעון.

את הבקשה למתן צו תשלומים הגיש הנאמן עו"ד חגי אולמן יחד עם עו"ד ולד זבלודה ממחלקת חדלות פירעון במשרד עורכי הדין יהודה רווה. את קובי ייצגו עוה"ד חן אגבלי ואיתי איילנברג.

***חזקת חפות: אורן קובי לא הורשע בביצוע העבירה, ועומדת לו חזקת החפות