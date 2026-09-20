חברת אלקטרה דיווחה הבוקר (א') לבורסה על סכסוך עסקי ומשפטי סביב אחד מפרויקטי היוקרה המדוברים והמעוכבים ביותר בתל אביב - מגדל "בראשית" בשכונת בבלי. אלקטרה בניה, חברת בת בבעלות מלאה של קבוצת אלקטרה, וחברת "מגדלי בראשית דניאל בע"מ" (המזמינה, בבעלות משפחת כוזהינוף), הגישו ביום שישי האחרון תביעות הדדיות ענק במסגרת הליך בוררות.

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על פי הדיווח, התביעה שהגישה אלקטרה בניה עומדת על כ-270 מיליון שקל. התביעה נוגעת לדרישת תשלום תמורה המגיעה לה עבור ביצוע העבודות, שינויים בתוכניות הביצוע, עיכובים מצד המזמינה, וכן פיצוי על תשואה אלטרנטיבית ואובדן רווחים. בנוסף, באלקטרה מעלים טענות להשפעות חיצוניות שעיכבו את הפרויקט, ובהן השלכות השריפה שפרצה בבניין במהלך הבנייה.

מנגד, המזמינה (משפחת כוזהינוף) הגישה תביעת נגד בהיקף של 900 עד 1,000 מיליון שקל. התביעה מתמקדת בטענות לעיכובים מצד חברת הביצוע בהשלמת מועדי העבודות, מה שהשפיע לטענתם על קצב מכירת הדירות בפרויקט ועל עמידת אלקטרה במחויבויותיה ההסכמיות. באלקטרה מציינים כי הנתונים הכספיים שנתבעו על ידי המזמינה זהים בחלקם (ובאותו שיעור) לתביעה שמנהלת המזמינה נגד חברת הביטוח "מגדל", על סך 480 מיליון שקל. "בשלב מקדמי זה לא ניתן להעריך את סיכויי התביעות ההדדיות", נמסר מאלקטרה.

עיכובים, שריפה ותביעות רוכשים

מגדל "בראשית", המתנשא לגובה של 156 מטר וכולל 43 קומות (174 דירות), הוא פרויקט מסובך שלווה בקשיים עוד מימיו הראשונים. המגדל נבנה על אדמות גבעת עמל ב', שפינוי תושביה לטובת הבנייה לווה במאבק ציבורי מתוקשר וביקורת חריפה.

שלב החפירה והדיפון החל ב-2018, והאכלוס תוכנן במקור לקיץ 2023. אולם שרשרת של אירועים עיכבה את השלמתו. בינואר 2023 פרצה שריפה גדולה בקומות הגבוהות של המגדל, שלדברי היזם נגרמה מקצר בארון חשמל שהתפשט דרך פירי המיזוג.

העיכובים במסירה הובילו לגל תביעות מצד הרוכשים. במרץ 2024 הגישו ארבעה רוכשים תביעה בסך 46 מיליון שקל בטענה לאיחור משמעותי במסירה, ובפברואר האחרון הוגשה תביעה נוספת על ידי רוכשת בטענה לאיחור של כשנתיים מהמועד החוזי (אפריל 2023). היזם טען בעבר כי העיכובים נובעים, בין היתר, מהשריפה ומהמצב הביטחוני בארץ. המגדל החל להתאכלס בהדרגה רק לאחרונה, בעיכוב של כשנתיים מהתכנון המקורי.

חרף העיכובים והסכסוכים, נראה כי הביקוש לדירות במגדל לא נפגע. משפחת כוזהינוף שיווקה את הפרויקט בזהירות לאורך השנים, והמחירים זינקו משמעותית. אם ב-2016 העריך מוטי כוזהינוף בראיון ל"גלובס" כי המחירים ינועו בין 46 אלף שקל למ"ר בקומות הנמוכות ועד 80 אלף שקל למ"ר בקומות הגבוהות - המציאות עלתה על התחזיות.