רגע לפני העסקה: הסטות הכספים הגדולות מאלטשולר שחם נמשכו

תנועות הכספים בענף הגמל והפנסיה בחודש אוגוסט 2026 ממשיכות לשרטט מחדש את יחסי הכוחות בין הגופים המוסדיים בישראל, כאשר בצמרת נרשמים חילופי הובלה, ובתחתית נמשך דימום הפדיונות אצל המפסידים הגדולים.

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חברת הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם איבדה בחודש אוגוסט 2.4 מיליארד שקל בהעברות נטו למתחרים. בכך, משלימה החברה אובדן כספים של 23.7 מיליארד שקל מתחילת השנה, בעקבות התשואות החלשות בשנים האחרונות, ולמרות שיפור בחודשים האחרונים.

הדברים מתרחשים כאשר ברקע נחתם ההסכם להעברת השליטה באלטשולר שחם פיננסים (פעילות הגמל והפנסיה, האשראי והשקעות אלטרנטיביות של בית ההשקעות) לידי חברת הביטוח ווישור גלובלטק, שבשליטת אמיל וינשל וצבי ברק (45%), יחד עם המנכ"ל יאיר לוינשטיין, שיגדיל את החזקותיו ל-25%. שאלת מיליון הדולר היא האם חילופי הבעלות יובילו להאצת קצב יציאת הכספים או דווקא יצליחו לבלום אותו, תחת המותג החדש.

אך הדרמה של יציאת הכספים אינה מוגבלת רק לאלטשולר שחם. בית ההשקעות ילין לפידות, שמציג גם הוא חולשה בתשואות בתקופה האחרונה, ממשיך לרשום שיאים שליליים: באוגוסט איבד הגוף 2.2 מיליארד שקל, ומתחילת השנה מגיע היקף הפדיונות המצטבר שלו בהעברות נטו ליותר מ-13 מיליארד שקל.

לצד שני הגופים הללו, נרשמת מגמת פדיונות בחודשים האחרונים גם בחברות נוספות. באוגוסט, איבדה חברת הביטוח הפניקס 194 מיליון שקל, בית ההשקעות מור פדה 148 מיליון שקל ואנליסט 78 מיליון שקל.

כלל מזנקת לצמרת המגייסים

בצד המגייסים, חברת הביטוח כלל תופסת את ההובלה החודשית. החברה, שהתברגה בצמרת טבלאות התשואות השנה, הפכה למגייסת הגדולה ביותר בחודש אוגוסט עם העברות נטו של 1.6 מיליארד שקל, מה שמעמיד את סך הגיוסים שלה מתחילת השנה על 6.4 מיליארד שקל.

בית ההשקעות מיטב, שהוביל בעקביות את השוק מתחילת השנה וגייס מאז 18.1 מיליארד שקל מתחילת השנה, רושם האטה מסוימת בקצב והתייצב באוגוסט במקום השני בגיוסים, עם תוספת נטו של 1.5 מיליארד שקל.

במקביל, חברת הביטוח מגדל ממשיכה לפתוח מבערים וגייסה באוגוסט 1.1 מיליארד שקל, המצטרפים לגיוס כולל של 5.8 מיליארד שקל מתחילת השנה. החברה הקטנה מבין קבוצות הביטוח הגדולות בענף הגמל מתקרבת בצעדי ענק בהיקף נכסיה (58.2 מיליארד שקל) למנורה מבטחים, שרשמה באוגוסט גיוס נטו מתון של 125 מיליון שקל ו-2.5 מיליארד שקל מתחילת השנה).

נתון בולט נוסף מגיע מכיוונה של חברת הביטוח איילון, השחקנית החדשה בענף, שנכנסת לראשונה לטבלאות הניודים עם העברות נטו מהמתחרים של 826 מיליון שקל. עסקת אלטשולר שחם-ווישור מחדדת את סימני השאלה מול איילון: ווישור מחזיקה בשליטה באיילון ורוצה לשלוט במקביל גם באלטשולר שחם פיננסים. המצב מעמיד שתי שאלות מרכזיות: הראשונה, האם רשות שוק ההון תאשר לווישור, בצעד תקדימי וחריג, להחזיק במקביל בשתי חברות גמל נפרדות. והשנייה, האם הצהרות הצדדים על שימור שני מותגים עצמאיים יחזיקו מעמד בפועל, או שהגופים ימוזגו בסוף, רגע לאחר שאיילון החלה לבסס את מעמדה העצמאי בשוק ואף השקיעה לצורך כך עשרות מיליוני שקלים.