עסקת הענק של מכירת אלטשולר שחם פיננסים שעמדה במרכז העניינים בשוק ההון בשבוע החולף, הפנתה את הזרקור, מטבע הדברים, לצמד המייסדים של בית ההשקעות - גילעד אלטשולר וקלמן שחם.

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במסגרת העסקה, ימכרו השניים את השליטה (55%) בפעילות הגמל והפנסיה הציבורית של בית ההשקעות אותו ייסדו, לידי חברת הביטוח ווישור ולמנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים, יאיר לוינשטיין, תמורת סכום של מיליארד שקל.

בכך הם ייפרדו מהפעילות המשמעותית שלהם, שספגה בשנים האחרונות זעזוע משמעותי על רקע תשואות חלשות. בשנים האחרונות ספגה אלטשולר שחם פדיונות עצומים של יותר מחצי מכל הכסף שניהל הבית בימיו הטובים (אז היה הגדול בישראל), ובלי הצלחה בינתיים לעצור את הסחף השלילי של כספים החוצה.

לאקזיט החמצמץ של אלטשולר ושחם צפויים להצטרף גם שותפיהם, בני משפחת בר, שייפגשו במסגרת המכירה עם כמעט 100 מיליון שקל. האחים גליה בר ווילף ודניאל בנין־בר מחזיקים יחד בכמעט 10% ממניות בית ההשקעות הפרטי אלטשולר שחם (המחזיק בפעילות ניהול הגמל והפנסיה הציבורית).

השניים הם ילדיהם של אנשי העסקים שלמה בר ורוני בנין־בר, שהצטרפה בשנת 1994, ארבע שנים לאחר היווסדו, כשותפה לבית ההשקעות, ומאז משמשת כדירקטורית בו.

לאחר השלמת מכירת השליטה באלטשולר שחם פיננסים הציבורית, צפויים בני משפחת בר להמשיך להחזיק בפעילות הפרטית של בית ההשקעות. לאחרונה הוערך שווייה של פעילות זאת ב־300־400 מיליון שקל, לצורך עסקת בעלי עניין שלא יצאה לפועל למיזוגה בחברה הציבורית.

כלומר, לצד האקזיט בפעילות הגמל והפנסיה, ימשיכו האחים גליה ודניאל להחזיק בנתח של כ־10%, ששוויו מוערך ב־30־40 מיליון שקל, בפעילות שאינה נמכרת במסגרת המהלך. פעילות זו כוללת בין היתר את קרנות הנאמנות של אלטשולר שחם המנהלות נכסים בהיקף מוערך של כ־20 מיליארד שקל, תיקי השקעות וקרנות גידור, את חבר הבורסה (כולל פעילות טרייד טרייה), וכן פעילות בתחום המסחר בקריפטו (הורייזן).

את הפעילות הפרטית של בית ההשקעות צפויים להמשיך ולהוביל גילעד אלטשולר ורן שחם (בנו של המייסד קלמן), המשמשים כיום כמנכ"לים משותפים בבית ההשקעות.

ההון מחברת האלקטרוניקה

לא רבות ידוע על עסקי משפחת בנין־בר, המתנהלים בעיקר מתחת לרדאר. עם זאת, חלק מהונה צברה המשפחה הודות להחזקתה בחברת האלקטרוניקה הציבורית אס.טי.ג'י, אותה ייסד ומנהל שלמה, אבי המשפחה (88).

בר הוא בעל השליטה באס.טי.ג'י, שנסחרת כיום לפי שווי של כ־158 מיליון שקל, המשקף להחזקתו בה (67% מההון) שווי של כ־106 מיליון שקל, דומה לזה שאותו יקבלו ילדיו במסגרת העסקה למכירת השליטה באלטשולר שחם.

את אס.טי.ג'י, העוסקת ביבוא ושיווק של רכיבים ומכשור אלקטרוני, ייסד בר לפני כשישה עשורים, ב־1965. בשנת 1993 הפכה החברה לציבורית לאחר שהנפיקה את מניותיה בבורסה בת"א.

אשתקד נהנתה אס.טי.ג'י, אשר לה לקוחות בסקטור הביטחוני, מהעניין הגובר בתחום, שבא לידי ביטוי בעלייה של כ־55% במחיר המניה, שנסקה בחודש מרץ האחרון למחיר ששיקף לחברה שווי שיא של כ־410 מיליון שקל. אלא שמאז, בעקבות התקררות המומנטום של הסקטור הביטחוני בבורסה, איבדה מניית אס.טי.ג'י כמעט 60% מהשיא ונסחרת כיום כאמור לפי שווי של כמעט 160 מיליון שקל.

את המחצית הראשונה של השנה סיימה אס.טי.ג'י עם הכנסות של כ־91 מיליון שקל, קיטון של כ־13% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. זאת, בעיקר בשל התחזקות השקל מול הדולר. בשורה התחתונה הציגה החברה צניחה של כ־69% ברווח הנקי שעמד על כ־3.1 מיליון שקל. צניחה זו הוסברה על ידי החברה בין היתר בגידול בהוצאות השכר ועליית מחירי הרכיבים.