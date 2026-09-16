אחרי עסקת הענק למכירת השליטה בחברת הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם לידי ווישור, בחברה מנסים להרגיע את סוכני הביטוח והלקוחות ולמנוע יציאת כספים נוספת למתחרים. לצורך זה קיימה החברה וובינר בהשתתפות הבעלים היוצא גילעד אלטשולר ועם יאיר לוינשטיין, מנכ"ל החברה, שימשיך בתפקידו ואף יגדיל את חלקו ל-25% ממניותיה.

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"זו תהיה טעות להוציא את הכסף, לא צריך לעשות שינוי, קחו אוויר וסבלנות, שום דבר לא השתנה כרגע", אמר גילעד אלטשולר. "זה אותו צוות ניהול השקעות בהובלת לאה פרמינגר, ואותה רוח וחשיבה לטווח ארוך. הראייה שלנו שונה מאחרים, מפוכחת ורואים את המגמות בשווקים העולמיים. אני כמובן לא יודע מה יהיה בעתיד, אבל החשיבה כאן שונה ויצירתית. והנסיקה שראינו בחודשים האחרונים (בתשואות), אני מאמין שהיא תימשך".

אלטשולר אף הוסיף ונתן דוגמה מטרנד מעבר הכספים לפני שלוש שנים למסלול מחקה S&P 500, שאחר כך פיגר מול ת"א, מה שגרם להעברת כספים חזרה למסלולי ישראל, ואז "פתאום ישראל עושה פחות טוב מחו"ל. צריך לקחת אוויר ולעשות הכול בסבלנות".

ברקע החשש לפדיונות, המנכ"ל לוינשטיין הוסיף כי "כל מה שקורה זה שינוי במבנה הבעלות. מבחינת הלקוחות תהיה אפס השפעה". הוא אף טען כי "הסוכנים הם שותפים שלנו. מאז ומעולם היינו בולטים בהיותנו חברת סוכנים, ונמשיך לבלוט בכך. שוק החיסכון ארוך הטווח הוא בהיקף 2.5 טריליון שקל, כשסך נכסי הציבור מעל 7 טריליון שקל, והוא מכפיל עצמו כמעט כל עשור. זה מגרש המשחקים שנהיה בו, עם סל מוצרים שיקיף את כל השוק הזה. החיבור עם ווישור נותן את היכולת לעשות את זה".

לוינשטיין שלל את ההערכות בשוק על מחלוקת בינו לבין אלטשולר, שהובילה להיפרדות. "הרבה אומרים שעבר חתול שחור בינינו. זה לא נכון. אנחנו שותפים כבר 20 שנה, בהמון הערכה הדדית, וכך גם ההחלטה ללכת לדרכים נפרדות באה בהבנה", הבהיר. "אף אחד לא הכריח אותנו. עשינו את זה בלב שלם". ואלטשולר הוסיף כי "הכול היה ברוח טובה".

אלטשולר טען כי הפרידה התרחשה על רקע ביטול המיזוג המתוכנן של הפעילות הפרטית של אלטשולר שחם לתוך החברה הציבורית, משום שהיה יוצר "סיבוך רגולטורי גדול".

הסוכנים סקפטיים: "שידרו לחץ"

לוינשטיין טען בהחלטיות כי חברת הביטוח איילון ואלטשולר שחם יהיו תחת השליטה של ווישור כשתי חברות אחיות שיפעלו במקביל, וכי לא יהיה שום מיזוג, על אף שכמובן יחפשו את הדרך לקיים סינרגיה. זאת מאחר שהרגולטורים מן הסתם לא יאהבו את הרעיון שיהיו שתי חברות גמל תחת אותה בעלות.

חלק מהסוכנים טענו בתגובה כי הוובינר בעיקר שידר לחץ. אחרים אמרו כי "יציאת כספים הייתה גם לפני העסקה (142 מיליארד שקל מהגמל של אלטשולר שחם מאז 2021, נ"א), אך אין ספק שלקוחות שנשארו בגלל שהאמינו בגילעד אלטשולר, כעת פחות מחויבים. אבל אם יהיו תשואות ואנרגיות חדשות, המגמה יכולה להפוך לגיוסים. הכול יימדד לפי התשואות".