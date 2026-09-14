מייסדי בית ההשקעות אלטשולר שחם, גילעד אלטשולר וקלמן שחם, בדרך לרשום אקזיט חמוץ־מתוק. 36 שנים אחרי שהקימו את בית ההשקעות הנושא את שמם, הם צפויים למכור את חלקם בחברה הציבורית (אלטשולר שחם פיננסים) שפעילותה המרכזית היא ניהול נכסי פנסיה וגמל.

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במסגרת העסקה, ימכרו אלטשולר ושחם, בעלי השליטה הנוכחיים, את החזקותיהם באלטשולר שחם פיננסים (55.4% מהמניות) תמורת מיליארד שקל, לידי חברת הביטוח ווישור, שבשליטת אמיל וינשל וצבי ברק וכן מנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים, יאיר לוינשטיין.

ווישור תרכוש 45% מהמניות, בעוד היתרה, 10%, תירכש בידיו של לוינשטיין והוא יעלה להחזקה של 25% בחברה (לעומת כ־15% כיום). מחיר העסקה משקף פרמייה של כ־30% על מחיר השוק של מניית אלטשולר שחם פיננסים בשבוע שעבר, טרם נודע דבר המגעים לעסקה.

מה הוביל לעסקה?

למרות הסכום המרשים שיקבלו, לאקזיט של צמד מייסדים אלטשולר שחם נלווה גם טעם חמצמץ. השניים זוכרים כיצד שווי החברה עמד על 4.5 מיליארד שקל (לעומת 1.8 מיליארד שקל בעסקת המכירה) רק לפני שנים ספורות ובעלי השליטה החזיקו אז במניות בשווי של פי 2.5 ממה שיקבלו כעת. אלא שמאז אותו שיא איבדה מניית אלטשולר שחם מעל 65% מערכה, כשהיא מפספסת את הפריחה בשוק ההון המקומי וראלי בין מאות האחוזים במניות של בתי השקעות מתחרים.

הסיבה לתשואת החסר במניה היא יציאת כספים מסיבית ממי שהייתה בעבר חברת הגמל הגדולה בישראל. מאלטשולר שחם יצאו בשנים האחרונות נכסי גמל בהיקף עצום של 142 מיליארד שקל ו־20.5 מיליארד שקל בפנסיה, יותר מחצי מכל הכסף שניהל הבית בימיו הטובים, מה שגם פגע בדמי הניהול וגם בהכנסות והרווחים של החברה.

בשוק מעריכים, כי הפדיונות הכבדים בשנים האחרונות, והכותרות השליליות שנלוו אליהם שיחקו תפקיד קריטי בהחלטה של המייסדים למכור את הפעילות. לגלעד ורן "נמאס לראות את עצמם בכותרות על דימום תשואות ומעברים. זה כבר לא לגיל ולמעמד שלהם", אומר גורם בכיר בשוק.

בנוסף, בשנה האחרונה ניסו בעלי השליטה הנוכחיים להוביל נסיון למזג את פעילות אלטשולר שחם הפרטית לתוך החברה הציבורית בעסקת בעלי עניין. בחודשים האחרונים הגיעו בחברה למסקנה כי המיזוג לא יצליח לצאת אל הפועל והוחלט לפנות לדרך חדשה, של מכירה.

מה יקרה ל־145 מליארד שקל כספי לקוחות?

אחרי הנפילה הגדולה בהיקף הנכסים, בתחום הגמל, מנהל אלטשולר שחם כיום נכסים בהיקף של 109 מיליארד שקל, עוד 37 מיליארד שקל מנוהלים בפנסיה וסך הכל 145 מיליארד שקל עבור כ־2 מיליון לקוחות.

עם זאת, כפי שקרה כשאלטשולר שחם רכשו את בית ההשקעות פסגות בתחילת העשור, לשינוי מבנה הבעלות לא צפויה להיות השפעה על כספי החוסכים. הם ימשיכו לחסוך את הכספים שלהם תחת המטריה של הגוף החדש כשמבחינת החוסכים הדבר היחיד שישתנה הוא שמה של החברה.

צוות עובדי ואנשי ההשקעות של אלטשולר שחם הציבורית (830), בהובלת הסמנכ"לית לאה פרמינגר, צפויים להמשיך לפעול תחת הגוף החדש. גורמים בשוק ששוחחו עם גלובס מציינים כי אין כוונה לצמצם כח אדם, אלא להיפך להוביל לצמיחה והתרחבות. במקביל יש בשוק מי שמעריך שבווישור ירצו להוביל סינרגיה ולצמצם עלויות.

בווישור ישקלו ככל הידוע כיצד לחבר את צוות ניהול ההשקעות של חברת איילון, הנמצאת בשליטתה, לסייע בשיפור התשואות של אלטשולר שחם. הנקודה הזו מעניינת בגלל הפער בתפיסות ההשקעה בין שני הגופים תחת ווישור. מצד אחד, איילון נמצאת עם חשיפה גבוהה משמעותית לישראל מאשר אלטשולר שחם, שהובילה את המגמה של יציאת גופי החיסכון לחו"ל, ובהתאם, התשואות בשנים האחרונות טובות בהרבה.

מצד שני, בחודשים האחרונים אלטשולר שחם שוב נמצא על הסוס ומוביל בטבלאות התשואות, כיוון שהגוף נמצא עם חשיפה גבוהה ביחס לכל המתחרים לארה"ב וזו מספקת לאחרונה ביצועים טובים יותר מישראל במקביל להיחלשות של השקל מול הדולר.

מי צריך לאשר את העסקה?

כדי שהעסקה תאושר היא תצטרך לעבור את האישור של בעלי המניות בשתי החברות הציבוריות, וכן את האישור של רשות התחרות ושל רשות שוק ההון. מבחינתן עדיין מוקדם להתייחס לכך ורק מציינים שהעסקה נמצאת בשלב מוקדם ותיבחן כמקובל.

בתחום הגמל אלטשולר שחם מהווה כיום 10% מהשוק (לעומת שליש מהשוק בשיא) והמגבלה לגוף היא 15% דרך מיזוגים ורכישות, ובתחום הפנסיה חלקה הוא רק 3% כך שלא אמורה להיות בעיה מהכיוון הזה.

מה מתכננים הרוכשים?

תחת הבעלות החדשה צפויה אלטשולר שחם פיננסים לפתח פעילויות משלימות שעד כה הייתה מנועה מהן בשל ניגוד עניינים מול החברה הפרטית של בעלי השליטה - כמו חבר בורסה, מסחר עצמאי, קרנות נאמנות ועוד, וכן להיחשף לתחומים בביטוח, באמצעות שיתוף פעולה עם הבעלים ווישור.

בווישור מכוונים לכך שסוכני הביטוח של איילון יוכלו למכור גם את הפנסיה של אלטשולר שחם. "להקים פעילות גמל ופנסיה מאפס זו אופרציה שיכולה להיות הפסדית גם אחרי 10 שנים, כאן ווישור קונים משהו קיים" מסבירים בשוק.

לדברי אמיל וינשל, יו"ר ווישור ומבעליה, "המטרה שלנו היא להפוך לקבוצת ביטוח ופיננסים משמעותית לצד 5 חברות הביטוח הגדולות. הייתה חסרה לנו זרוע של חיסכון ארוך טווח, ווישור, איילון ואלטשולר שחם מהווה שחקן ראוי שיתחרה בהן".

"חיפשנו שנתיים הזדמנות רכישה שתתאים לנו בתחום בתי ההשקעות, הגמל והפנסיה", הוסיף וינשל. "וזיהינו הזדמנות עסקית. אנחנו מחפשים אתגרים שיכולים לייצר לנו אפסייד משמעותי. אנו מאמינים שהחיבור הזה של אחד ועוד אחד שווה הרבה יותר משתיים".

מה יקרה למותג "אלטשולר שחם"?

שינוי שהוא יותר מסמלי שמתכננים הרוכשים לאחר העברת השליטה בחברת הגמל והפנסיה הוא ויתור על המותג "אלטשולר שחם", כדי להרחיק עצמם ממה שהפך לשם נרדף לתשואות חלשות ופדיונות כבדים בשנים האחרונות.

על פי הערכות בשוק, החלפתו בשם חדש תגיע בתוך מספר חודשים לאחר השלמת העסקה, לאחר שזו תקבל את האישורים הרגולטוריים הנדרשים. נכון לעכשיו טרם הוחלט מה יהיה שמה של החברה החדשה.