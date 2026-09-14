עסקת רכישת השליטה בפעילות הגמל והפנסיה של בית ההשקעות אלטשולר שחם , בידי חברת הביטוח ווישור, צפויה לכלול על פי ההערכות שינוי משמעותי במותג הוותיק, במטרה להצעיד אותו לדרך חדשה. מי שצפוי לנצח על השינויים הללו הוא דווקא המנכ"ל הנוכחי של הפעילות, יאיר לוינשטיין, שיחזיק בנתח של כרבע ממניות החברה, לאחר שרכש לצד ווישור נתח של כ-10% מהפעילות.

● ניתוח | המפתח להצלחת עסקת אלטשולר שחם נמצא במקום אחד

● אלטשולר שחם - מה יקרה למותג ולעובדים?

תחת לוינשטיין, המכהן כשותף וכמנכ"ל הפעילות בשני העשורים האחרונים, נסקו עסקי הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם, ומיצבו אותה כחברה הגדולה ביותר בתחום בסוף העשור הקודם, תואר בו היא המשיכה להחזיק עד לתחילת השנה. אלא שתחתיו גם רשם הבית בשנים האחרונות פדיונות עתק של 142 מיליארד שקל בתחום הגמל, תוך שהיא מאבדת נתח שוק למתחרותיה הגדולות, ומאבדת את הבכורה בתחום (כיום היא ממוקמת במקום הרביעי מבחינת היקף נכסים).

אלא שבשוק יש מי שמציינים, כי באופן מפתיע כתם הפדיונות הכבדים, שנרשמו בצל התשואות החלשות שהציגה הפעילות בשנים האחרונות, כמעט ולא נדבק לשמו של לוינשטיין. "מי שספג את כל האש הוא גילעד אלטשולר, בזמן שיאיר הצליח בכוונה או שלא להתרחק מחיצי הביקורת", אומר גורם בכיר בתחום. מה שלהערכתו, מאפשר ללוינשטיין כעת לנסות לפתוח דף חדש הפעם עם שותפים חדשים.

הדרך מעסק לייעוץ למשפחות לפעילות הגמל הגדולה בישראל

עם העברת השליטה בחברה, צפוי לוינשטיין (59) לפתוח פרק חדש בהיסטוריה הארוכה שלו בשוק ההון. בסוף שנת 2005 הוא הקים עם חברו מתקופת הלימודים ניר מלכה את בית ההשקעות פרפקט, אחרי כמעט עשור במהלכו הפעילו עסק לייעוץ השקעות וייעוץ כלכלי למשפחות ("שיא פתרונות כלכליים"). עסק שבמסגרתו, שיווקו בין היתר את מוצרי אלטשולר שחם.

למרות ההצלחה של העסק השניים החליטו כאמור להפוך לבית השקעות, חלום שניזון מההזדמנויות שסיפקה רפורמת בכר, שנועדה להפחית הריכוזיות של המערכת הבנקאית בשוק ההון, ואילצה את הבנקים למכור את קופות הגמל וקרנות הנאמנות שבבעלותם. לצורך הקמת פרפקט חברו השניים לפעיל שוק ההון עמית ברגר, שנאלץ למכור בהמשך את חלקו בפרפקט לדני ברנר בשל הסתבכות כלכלית בעסקיו האחרים.

למרות עזיבתו, ברגר היה זה שחתום על ההצעה למיזוג של פרפקט, שניהלה באותה העת נכסי גמל בהיקף של 3 מיליארד שקל, עם אלטשולר שחם. מיזוג שהתרחש לבסוף, בשנת 2009, והפך את לוינשטיין לשותף ולמנהל הפעילות, תפקיד בו הוא מחזיק כאמור עד היום. חצי שנה לאחר המיזוג החליטו שותפיו של לוינשטיין, מלכה וברנר, למכור את חלקם בחברה לבעלי המניות האחרים.

"הוא אמר לי, יאיר, די, זה שוק עם הרבה רגולציה ואנחנו עשינו את שלנו, אני לא חשבתי ככה, האמנתי שיש המון לאן לצמוח", סיפר לוינשטיין בראיון לגלובס בשנת 2021. "חלק חשבו אז שניר עשה עסקה מצוינת ואני נתקעתי עם מחויבות ארוכת טווח. ההיסטוריה הוכיחה שגם העסקה שלי הייתה טובה", סיכם לוינשטיין. כעת, כשהוא מחזק את ידיו על ההגה, חובת ההוכחה תהיה רק עליו.