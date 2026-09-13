עסקת הענק לרכישת השליטה בבית ההשקעות אלטשולר שחם, מזניקה את חברת הביטוח ווישור לליגת העל של שוק ההון. אלטשולר שחם פיננסים חתם את יום המסחר ביום שישי בשווי שוק של 1.5 מיליארד שקל, ועדיין לא ידועים הפרטים המלאים לפי איזה שווי יירכש, שכן העסקה טרם נחתמה.

מייסדי בית ההשקעות, גילעד אלטשולר וקלמן שחם, שוליטים בו (55%) באמצעות חברת אלטשולר שחם הפרטית. שווי המניות שלהם מוערך ב-811 מיליון שקל. ככל שיקבלו סכום של מיליארד שקל, בגין המניות הם ייפגשו עם "הכסף" וחברת ווישור תיפגש עם ענקית שסבל בשנים האחרונות מאובדן נכסים מסיבי. מאלטשולר שחם נפדו 142 מיליארד שקל בתחום הגמל ו-20.5 מיליארד שקל בקרנות הפנסיה שהוא מנהל. בית ההשקעות מנהל כיום כ-150 מיליארד שקל.

עם זאת מבחינת ווישור גלובלטק, חברת ביטוח דיגיטלית, בראשותו של אמיל ויינשל ובניהולו של ניצן צעיר הרים, שני המקימים שלה בשנת 2018, צפויה לזנק בבת אחת לליגת העל של שוק ההון. היא מקבלת אחיזה במגוון רחב של נכסים פיננסים מנוהלים, והופכת לקבוצה שוק הונית מובילה.

נזכיר כי לפני כארבע שנים השתלטה ווישור על חברת הביטוח איילון ושילמה 67% תמורת כ-450 מיליון שקל. העסקה, נעשתה חודשים ספורים לאחר ההנפקה שלה בשנת 2021 והסכום נתפס מנופח בזמנו. כיום מחזיקה ווישור ב-70% מאיילון ושווי המניות של איילון המריא ל-3 מיליארד שקל. יש בכך יותר מרמז ליכולת של וונשיל וצעיר הרים לזהות עסקאות טובות.

המפתח להצלחת העסקה יהיה בכימיה עם גורם נוסף באלטשולר שחם, יאיר ויינשטיין, מנכ"ל הזרוע הציבורית של בית ההשקעות, הוא במקביל האיש החזק בחברת הגמל שלה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה, ולמעשה אחת הדמויות החזקות בקבוצה ששליטתה נמכרת. לווישור יהיו שתי אחיות "רעבות" להצלחה, שכן במקביל לאלטשולר שחם עם פעילות הפנסיה שלה, איילון שתהיה החברה האחות, הודיעה על כוונה לנהל 100 מיליארד שקל בתוך חמש שנים. יעדים כאלה, עשוייים להקל על ווישור אצל אחד הרגולטורים שיידרשו לעסקה - רשות התחרות.

לפי ההערכות אלטשולר שחם גמל ופנסיה לא מגיע לסף מגבלת 15% מסך ענף הגמל בנכסים מנוהלים, וכך ווישור לא צפויה להיתקל בקשיים בהקשר הנקודתי הזה מול רשות שוק ההון, וכנראה גם מול רשות התחרות. אך מוקדם להעריך כמובן, משום שכאשר מדובר ברגולטור הישראלי, לפעמים צצים קשיים שלא מוכרים בשלב הנוכחי. נזכיר כי קשיים באישור כאל כבר חודשים ארוכים, מצד רשות התחרות, מאיימים לסכל את מכירתה לפי שווי של 4 מיליארד שקל לקבוצת יוניון של משפחת חורש וחברת הביטוח הראל.

כשהמייסדים רוצים לפגוש את המזומנים

עבור גיל-עד אלטשולר וקלמן שחם, מדובר בנקודה בקריירה שבה הם ייפגשו עם הכסף. למעשה אפשר להגיד שחוש העסקאות המחודד של בעלי ווישור גלובלטק, פגש את הרצון של מייסדי בית ההשקעות לפרוש מהניהול האקטיבי שלו. אחרונה יש גל של הערכות שבבתי ההשקעות הגדולים יש רצון של דור המייסדים להיפגש עם המזומנים. לא כולם הם כמו דוד פתאל, שאמר בראיון לגלובס, שעבורו רשת המלונות שהקים היא "לגאסי", כלומר ירושה עתידית לניהול המשפחה, שתמשיך לשאת בשם המשפחתי. לא בטוח גם מה יעלה בגורל המותג של אלטשולר שחם, למרות שסביר מאוד שבווישור ישמרו על השם, כמו שעשו עם חברת איילון.

אחרי הכל, הם נהנים מלרכוש גם מוניטין של אחד מבתי ההשקעות הותיקים והמוכרים במשק. מה הם צפויים לעשות עם הכסף? גיל-עד אלטשולר ידוע בדעתנות ובמקוריות שלו בעולם ההשקעות, יש לשער שיהיו לו רעיונות. אבל ככל הנראה, ניהול בית השקעות מסחרי לציבור הרחב, לא יהיה הנתיב שיבחר. וייתכן גם הוא ושותפו שחם יוגבלו מבחינת הסכם המכירה בעניין תחרות עתידית בנכס שהם מעבירים בו את שליטתם.

מווישור גלובלטק לא נמסרה תגובה.