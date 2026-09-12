באפט רכש אותה לפני עשור. עכשיו זה סוף סוף משתלם

"אם אינכם מוכנים להחזיק במניה במשך 10 שנים, אל תחשבו אפילו על להחזיק בה במשך 10 דקות", כתב וורן באפט במכתב לבעלי המניות של ברקשייר האת'ווי בשנת 1996. כעת, 30 שנה לאחר כן, שוב מסתבר שכדאי להקשיב לאורקל מאומהה.

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בשנת 2016 רכשה ברקשייר האת'ווי את חברת פרסיז'ן קאסטפארטס (Precision Castparts) בכ-37.2 מיליארד דולר. פרסיז'ן היא יצרנית של רכיבי מתכת מורכבים, ציוד לתעשיית התעופה והחלל ומערכות כוח.

ב-2022 ברקשייר נאלצה לבצע מחיקת ערך של 11 מיליארד דולר בשל הרכישה, ו-ב-CNBC פורסם כי באפט אף הודה במכתבו השנתי לבעלי המניות כי הוא שילם "יותר מדי" עבור החברה. בעוד שהיא הייתה "חברה מצוינת - הטובה ביותר בתחומה", הוא היה "פשוט אופטימי מדי" לגבי פוטנציאל הרווח שלה, "טעות בחישוב... שנחשפה לחלוטין" בעקבות השפל העצום בתעשיית התעופה והחלל (הלקוחות הגדולים ביותר של פרסיז'ן) בעיצומה של מגפת הקורונה.

כעת, עשר שנים אחרי - נראה שהרכישה של באפט סוף סוף הולכת להשתלם.

שווי של 100 מיליארד דולר

לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, כיום קיים מחסור במוצרים שפרסיז'ן מייצרת, אשר חיוניים עבור להבי טורבינות של מנועים. הם משמשים גם בטורבינות גז טבעי, שיש להן ביקוש רב לייצור אנרגיה עבור מרכזי נתונים של בינה מלאכותית.

השבוע, חברת ג'י-אי ארוספייס הודיעה כי תשלם 11.75 מיליארד דולר על רכישת קונסולידייטד פרסיז'ן פרודקטס, אחת החברות הבודדות המתחרות בפרסיז'ן. מגזין בארונ'ס כינה את המחיר הזה "יקר", כשהוא עומד על פי 26 מהרווח החזוי לשנת 2027 לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EBITDA).

באמצעות שימוש באותו מכפיל, בארונ'ס מעריך כי פרסיז'ן קאסטפארטס שווה כיום בסביבות 100 מיליארד דולר. נתון זה גבוה בהרבה מהשווי הפוטנציאלי של 60 עד 75 מיליארד דולר שצוין בכתבה בחודש שעבר, שבה נכתב כי החטיבה "הפכה ככל הנראה לאחת המחלקות בעלות הערך הרב ביותר" של ברקשייר.

זהו גם סכום הגבוה כמעט פי שלושה ממחיר הרכישה בשנת 2016.