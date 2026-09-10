אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1וול סטריט ג'ורנל מגנה: "בריטניה פתחה במתקפה על ישראל והכלכלה שלה"

מאמר המערכת של אחד העיתונים הכלכליים החשובים בעולם, הוול סטריט ג'ורנל, מגנה בחריפות את הסנקציות על ההתנחלויות עליהן הכריזו השבוע 12 מדינות, רובן המכריע אירופיות. "לאירופה יש היסטוריה של הצגת חנופה פוליטית פנימית בתור צדקנות על הבמה הבינלאומית", נכתב במאמר המוקדש לחרם שהובילה בריטניה. לפי מערכת העיתון, העובדה כי בריטניה נמנעה מצעדים נגד פלסטינים, ומסמנת רק את הצד הישראלי, היא חלק מהיסטוריה ותיקה שמטרתה לבקר ולפגוע בישראל.

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לפי העיתון, ההשלכות של החרם יהיו גדולות ממה שהציג שר החוץ הבריטי: "אף חברה ישראלית לא יכולה להחרים את ירושלים (מזרח ירושלים נכללת בהגדרת ההתנחלויות מעבר לקו הירוק, א"א); כל בנק שמממן משכנתא במזרח ירושלים או בפרבריה עלול כעת לעמוד בפני סנקציות. זוהי מתקפה על ישראל, על כלכלתה ועל ריבונותה בכללותה", נכתב. העיתון גם מציין כי חברות אמריקאיות כמו קטרפילר וג'ון דיר, שדחפורים וכלים שלהן פועלים בהתנחלויות. "זו הדרך האירופית עד כה: הפלסטינים מתחילים מלחמות שהם מפסידים בהן ומסרבים לשלום, אבל ישראל היא זו שמוענשת כדי ללחוץ עליה לעשות ויתורים שמשמעותם היא שטחים-תמורת-מלחמה".

מאת מערכת הוול סטריט ג'ורנל. לקריאת הכתבה המלאה.

2בגלל המלחמה והחות'ים: היקף יצוא הנפט הסעודי בשפל של 13 שנה

יצוא הנפט הסעודי נפל לשפל של 13 שנה בגלל המלחמה במפרץ הפרסי והמצור על הים האדום על ידי החות'ים; כך מדווח היום (ה') הניו יורק טיימס, על בסיס נתוני חברת ניטור מידע ספנות Kpler.

לפי הכתבה, הסעודים הצליחו עד לקיץ האחרון לעקוף את בעיות היצוא דרך מצר הורמוז על ידי כך שהסתמכו על צינור הנפט מזרח-מערב שהוביל נפט גולמי לנמל יאנבו בים האדום. ואולם ביולי האחרון הודיעו החות'ים הפרו-איראנים כי הם יתחילו לטווח מיכליות סעודיות שינסו לצאת ממצרי באב-אל-מנדאב לאסיה. הם תקפו מאז שבע מיכליות סעודיות. בתגובה הממלכה בחרה בנתיב אחר, מסובך הרבה יותר, הכולל שליחת מיכליות צפונה לתעלת סואץ, פריקת הנפט לצינור SUMED המקביל לה, והזרמתו למיכליות בים התיכון. לאחר מכן, מיכליות אלו נאלצות לעקוף את כף התקווה הטובה כדי להגיע ללקוחות באסיה.

"אפילו יצואנית הנפט החשובה ביותר בעולם אינה יכולה לחמוק לחלוטין מהשלכות האיום המקביל על כמה נקודות חנק ימיות", אמר מומחה לעיתון. החות'ים מנהלים קרבות בימים האחרונים בניסיון להשתלט על שטחי חוף נוספים בתימן שיאפשרו להם לאיים עוד יותר על התנועה הימית באזור. מספר הספינות שעוברות במצרי באב אל מנדאב צנח בשליש מאז יולי, לפי נתוני חברת Kpler.

מאת ג'ני גרוס וליסה פרידמן. מתוך הניו יורק טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

3שבדיה הולכת לבחירות, שיכריעו בין השאר את עמדתה כלפי ישראל

ביום ראשון הקרוב יצביעו אזרחי שבדיה בבחירות הכלליות שיקבעו איזה גוש יעלה לשלטון - ימין או שמאל - כאשר גם המדיניות כלפי ישראל תושפע משמעותית מההכרעה. כך מנתחת סקירה של המועצה האטלנטית שפורסמה אתמול (ד'). לפי הסקירה, הסקרים האחרונים חלוקים כמעט שווה בשווה בין מחנה המרכז-שמאל לבין מחנה המרכז-ימין הנמצא כעת בשלטון. מי שתומכת מבחוץ בקואליציית הימין היא מפלגת השבדים הדמוקרטים הנחשבת לתומכת יחסית של ישראל. ראש הממשלה המכהן אף הבטיח למפלגה תפקידי שרים אם יצליח להקים שוב ממשלה. אם תוקם, קואליציית שמאל תהיה ביקורתית הרבה יותר כלפי ישראל, נכתב בסקירה.

גם במצב העניינים הנוכחי, שבדיה היא אחת מהיוזמות של הטלת סנקציות על התנחלויות ברמת האיחוד האירופי והצטרפה להכרזה השבוע. בקרב מצביעי השמאל, ל-80% בקירוב יש "דעה שלילית" על ישראל. במהלך מערכת הבחירות נחשפו קשרים בין פעילי שמאל שבדים לארגוני טרור פלסטינים. מפלגות בקואליציית השמאל המיועדת קראו לחדש את המימון לאונר"א וכן להצטרף לצד הדרום-אפריקאי בתביעה על רצח עם המתנהלת בבית הדין הבינלאומי לצדק - אם יעלו לשלטון.

מאת אנה ויסלנדר, לואיס בלומקוויסט וקרל אוגורד, מתוך אתר Atlantic Council. לקריאת הכתבה המלאה.