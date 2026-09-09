מנכ״ל אפל החדש בהופעת בכורה: ההשקה של אפל יוצאת לדרך

ענקית הטכנולוגיה אפל מקיימת הערב (ד’) משעה 20:00 (שעון ישראל) בקופרטינו שבקליפורניה את אירוע ההשקה השנתי שלה. במוקד האירוע צפויה לעמוד סדרת האייפון 18 החדשה, ולצדה שורה של מוצרים נוספים. הארוע החל וגלובס מעדכנים בשידור חי.

20:23 - עברנו למצלמה:

אחד מעמודי התווך של הצילום הוא הצמצם - כך לפי אפל. הוא שולט בכמות האור הנכנסת למערכת ומשפיע על כל תמונה וסרטון שאתם מצלמים, כך נאמר על הבמה. בפרו החדש יש מצלמה ראשית חדשה מסוג פיוז'ן ברזולוציית 48 מגה פיקסל עם צמצם משתנה לשליטה טובה יותר.

הצמצם מתכוונן אוטומטית בהתאם לסצנה. אם נמצאים במקום חשוך, הצמצם נפתח כדי להכניס כ-50% יותר אור

חיי הסוללה

שבב ה-A20 Pro

20:22 - אפל מבטיחה שיפור משמעותי בחיי הסוללה: לפי החברה, iPhone 18 Pro יציע עד 36 שעות של ניגון וידאו, בדומה לדגם 17 Pro Max הגדול יותר מהדור הקודם. דגם iPhone 18 Pro Max יגיע לעד 45 שעות. גם הטעינה מתקצרת: ניתן להגיע ל־50% סוללה בתוך כ־15 דקות, וחמש דקות של טעינה חוטית יספיקו לעד שש שעות של צפייה בווידאו

20:21 - לפי אפל, אייפון פרו יחזיק יממה שלמה של 24 שעות עבור כל טעינה, ומכשיר הפרו מקס יחזיק 30 שעות בטעינה אחת

20:18 - אריזת הסיליקון עוצבה מחדש, ככה שהשבב והזיכרון מחוברים ישירות לתא האידוי לשיפור הביצועים התרמיים. המשמעות היא שאפשר יהיה לשלוט יותר טוב על התחממות המכשיר.

iPhone 18 Pro

20:17 - הסבר טכני:

את המכשירים מניע שבב A20 Pro החדש, המיוצר בטכנולוגיית 2 ננומטר. המעבד כולל שש ליבות, ובהן שתיים למשימות תובעניות, שלדברי אפל מהירות ב־20% לעומת הדור הקודם ומציעות ביצועים ברמה של מחשב שולחני. המעבד הגרפי כולל שבע ליבות ומספק, לפי החברה, שיפור של עד 40% בביצועים. רוחב הפס של הזיכרון, שקובע את קצב העברת הנתונים, גדל ב־50%.

אפל חיזקה גם את רכיבי השבב המיועדים לבינה מלאכותית, עם שני מנועי עיבוד הכוללים יחד 32 ליבות ומאיצים שמכפילים את מהירותם של חישובים מסוימים המשמשים בתחום. כדי להתמודד עם החום שנוצר בזמן עבודה מאומצת, החברה שילבה תכנון חדש למערכת פיזור החום ומארז שבב בהשראת שבבי סדרת M שלה, המשמשים במחשבי מק.

iPhone 18 Pro

20:13 - אפל מציגה איך סירי הופכת יעילה יותר וחכמה יותר. השיחות הרבה יותר עשירות והרבה יותר חכמות, וישנה אפליקציה חדשה לסירי בתוך המכשיר. האפליקציה תלמד אתכם יותר ויותר כדי להציע לכם גם את מה שמתאים לכם בדיוק. יתרה מכך, אפשר יהיה להוסיף גם בכתב הוראות ולא רק לדבר איתה.

20:10 -אפל השיקה את צמד מכשירי הדגל iPhone 18 Pro ו־iPhone 18 Pro Max, ששומרים על שפת העיצוב המוכרת ומגיעים גם בגוון דובדבן חדש. עוד לדברי החברה, המכשירים מציעים את חיי הסוללה הארוכים ביותר בתולדות האייפון. במוקד ההכרזה עומדת גם סירי המשופרת, שיכולות הבינה המלאכותית שלה נשענות על שיתוף פעולה רב־שנתי עם גוגל: הדור החדש של המודלים של אפל מבוסס על טכנולוגיית ג'מיני, והעיבוד מתבצע במכשיר ובתשתית הענן הפרטית של אפל.



20:08 - טרנוס: אנחנו הולכים לקחת את החוויות האלה אפילו צעד קדימה עם הדור הבא של האייפון".

מתחילים עם אייפון פרו.

20:04 - ג'ון טרנוס עלה לבמה ופתח את אירוע ההכרזה, בהופעת בכורה רשמית כמנכ"ל החברה במקומו של טים קוק. קוק, שכיהן כמנכ"ל במשך 15 שנה ועבר לתפקיד יו"ר פעיל, פינה את הבמה לטרנוס - מי שהוביל עד כה את הנדסת החומרה באפל - לפתוח את אחד מאירועי ההשקה המשמעותיים ביותר של החברה בשנים האחרונות.

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השאלה המרכזית מבחינת המשקיעים תהיה אם אפל, שמתמודדת בשנים האחרונות עם ביקורת על קצב החדשנות שלה, תצליח להציג הפעם חידושים משמעותיים.

האירוע השנה מתקיים תחת הכותרת Surprise and Shine. גלובס מעביר את האירוע בשידור חי.

במוקד תשומת הלב צפוי לעמוד ה-iPhone Ultra, שלפי הדיווחים יהיה המכשיר המתקפל הראשון של אפל. המכשיר צפוי להיפתח בתצורת ספר ולהציע מסך פנימי בגודל 7.5 אינץ’, לצד מסך חיצוני בגודל 5.5 אינץ’. לפי ההערכות, בניסיון לשמור על מבנה דק, אפל תוותר בו על Face ID ותשלב במקום זאת Touch ID בכפתור ההפעלה. עוד דווח כי הוא יצויד בשתי מצלמות אחוריות בלבד, ומחירו עשוי לחצות את רף 2,000 הדולר.

לצדו צפויה אפל להציג את דגמי ה-iPhone 18 Pro וה-iPhone 18 Pro Max. לפי הדיווחים, הדגמים ישמרו על מסכים בגודל 6.3 ו-6.9 אינץ’, בהתאמה, אך יקבלו פאנל תצוגה מסוג LTPO+ ואי דינמי קטן בכ-35% לעומת הדור הקודם.

האירוע צפוי לשקף גם שינוי באסטרטגיית ההשקות של אפל. לפי ההערכות, החברה תפצל לראשונה את השקת סדרת האייפון: דגמי האייפון 18 הרגילים, ה-iPhone 18e והדור הבא של ה-Air צפויים להגיע רק באביב 2027. המשמעות היא שאירוע הסתיו יתמקד הפעם בדגמי הפרימיום של החברה.

גם מחוץ לגזרת הסמארטפונים עשויות להגיע הכרזות. לפי הדיווחים, אפל עשויה להרחיב את מותג ה"אולטרה" עם AirPods Ultra, שיכללו מצלמות אינפרא-אדום זעירות שנועדו לאפשר יכולות ראייה ממוחשבת בזמן אמת. בנוסף, החברה עשויה לספק הצצה ל-MacBook Ultra דק עם מסך מגע מסוג OLED, שצפוי להגיע לשוק ב-2027.

לצד החידושים, אחת השאלות המרכזיות תהיה המחיר. העלייה בעלויות הייצור של שבבי 2 ננומטר והמחסור ברכיבי זיכרון הובילו להערכות כי דגמי הפרו עשויים להתייקר בעד כ-300 דולר. אחת האפשרויות שנבחנות, לפי הדיווחים, היא ביטול גרסאות האחסון הבסיסיות והגדלת נפח האחסון ההתחלתי, מה שעשוי לרכך את העלייה במחיר ביחס למפרט. אפל עשויה להציג באירוע גם מוצרים נוספים, בהם רמקול ביתי חדש.