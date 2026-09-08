לראשונה בישראל: אושר לשיווק חלבון מתוק שיחליף סוכר

ניסוי מוצלח לחברה שמפתחת תרופה שממיסה שומן בסנטר כפול

חברת רזיאל תרפויטיקה הישראלית הודיעה על הצלחה בניסוי קליני שלב III שנערך בסין, לקראת רישום המוצר במדינה. במסגרת הניסוי הראתה החברה שהמוצר שלה מצליח להפחית שומן תת־סנטרי (סנטר כפול). החברה צפויה להגיש את המוצר לאישור שיווק בסין עד סוף 2026, יחד עם השותפה שלה לשיווק פוסון פארמה הסינית (דרך חברה־שותפה של האחרונה, JuveStar).

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רזיאל פיתחה תרופה מוזרקת שפוגעת בתאי השומן, מפרקת אותם ומונעת מהם לאגור שומן בהמשך. בניסוי, שנערך ב־480 מטופלים (360 מטופלים פעילים ו־120 בקבוצת הביקורת), נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות במראה הסנטר. התוצאה החזיקה מעמד גם 84 ימים אחרי הטיפול החד־פעמי.

מנכ"ל ומייסד החברה, אלון בלומנפלד, ציין שרזיאל מעוניינת לפתח את התרופה להמסת שומן נקודתית גם במקומות אחרים בגוף.

ענקית המכשור הרפואי מדטרוניק משקיעה 80 מיליון דולר בחברה ישראלית

מדטרוניק הודיעה על השקעה בחברת Pi-Cardia הישראלית, שפיתחה שיטה לחיתוך מבוקר של עלעלי מסתם לבבי קיים, כדי לאפשר השתלת מסתם חדש בצנתור. מדטרוניק תשקיע עד 80 מיליון דולר בחברה על פי אבני דרך, עם אופציה לרכישת החברה ב־210 מיליון דולר ותשלומים נוספים בסכומים משמעותיים בהתאם להצלחה. ההשקעה נעשית במסגרת הסכם אסטרטגי, שבמסגרתו תהיה מדטרוניק המשווקת של המוצר בעולם.

Pi-Cardia הוקמה על ידי ארז גולן ואיל קולקה, המוכרים למשקיעי ביומד ותיקים בבורסה בת"א כמייסדי טופספין, חברה שפיתחה מכשיר MRI תוך עורקי זעיר לאבחון מחלות לב. טופספין לא צלחה, אך גולן וקולקה הקימו שתי חברות אחרות - Pi-Cardia ו־Clear-Cut. בין משקיעי Pi-Cardia נמצאת כלל ביוטכנולוגיה הבורסאית, המחזיקה בחברה 2%, וכן משקיעים כמו Sofinnova, Sprig Equity ומנתח הלב והיזם הסדרתי ז'ק סגוון.

מדטרוניק חתמה בשנים האחרונות על כמה עסקות עם חברות ישראליות הכוללות השקעה, הסכם שיווק משותף ואופציה לאקזיט בתנאים מוסכמים מראש. ההצלחה הגדולה של מודל זה הייתה בחברת מזור, שנמכרה למדטרוניק ב-1.64 מיליארד דולר ב־2018.

המכשיר של סופווייב הדגים יכולות חיטוב שריר בלי ספורט

חברת סופווייב, הנסחרת בת"א לפי שווי של 1.25 מיליארד שקל, הודיעה כי פרסמה בכתב העת Aesthetic Surgery תוצאות ניסוי שבו הדגימה כי המוצר שלה לחיזוק שריר אכן הוביל לשיפור פונקציונלי ומדיד.

לפי המאמר, בניסוי השתתפו 38 מטופלים שחולקו לקבוצת ניסוי וביקורת. במהלך סדרת הטיפולים התבקשו הנבדקים לשמור על אותה שגרת פעילות גופנית שניהלו לפני הטיפול, אך הגירוי ניתן בנפרד ממנה. לאחר שישה טיפולים נרשמה מקרב קבוצת הניסוי עליה של 73% בסיבולת בתרגילי פלאנק צידי ושיפור של 68% בפשיטת ירך. רוב השיפור נשמר גם חודש לאחר סדרת הטיפולים, בעוד שבקבוצת הביקורת לא חל שינוי משמעותי.

החברה מייעדת את המוצר בעיקר למטופלים בתרופות הרזיה מסוג GLP-1, שעלולים לאבד מאסת שריר בגלל ההרזיה המהירה. בראיון לגלובס לפני כחודש הסביר יו"ר החברה ד"ר שמעון אקהויז כי היא ממילא פונה לקהל יעד זה, שמעוניין לטיפול במיצוק העור לאחר הירידה במשקל. בשלב זה המוצר אינו מיועד לשיפור ביצועי ספורטאים.

סופוייב רשמה ברבעון השני של 2026 הכנסות של 30 מיליון דולר, בעיקר ממוצריה בתחום מיצוק העור באמצעות אנרגיית אולטרסאונד. זוהי צמיחה של 43% לעומת התקופה המקבילה. הרווח הרבעוני עמד על 2.5 מיליון דולר. מנייתה עלתה 26% בשנה האחרונה.

אישור שיווק בישראל לחלבון המתוק של אמאי

חברת אמאי חלבונים קיבלה אישור שיווק בישראל לחלבון המתוק שפיתחה באמצעות ביולוגיה חישובית. האישור מצטרף לאישורים שכבר ניתנו בארה"ב ובסינגפור.

החלבון נקרא Sweetlin והוא מיועד לשימוש במשקאות חלבון, מיצים, רטבים ושוקולד. בהיותו חלבון, הוא אינו מעלה את רמות הסוכר בדם, ומאפשר לדברי החברה לחסוך ב־70% מכמות הסוכר, ללא טעם לוואי.

מתיקותו גבוהה מאוד והשימוש בו נעשה במנות קטנות מאוד, המאפשרות לו להיות תחרותי למרות שיטות הייצור המתוחכמות שלו. הוא אינו מחליף את הסוכר מבחינת תרומתו למרקם המזון.

החברה נוסדה על ידי ד"ר אילן סמיש ומנוהלת על ידי ד"ר אמיר גוטמן, שותף וממייסדי קרן הון הסיכון אביב. גוטמן שימש בעבר כדירקטור בחברה מ־2018, וכעת מונה לתפקיד המנכ"ל במקביל לתפקידו בקרן אביב.

כמו באמריקה: החברה שמבטיחה אבחון הפרעת קשב בתוך 72 שעות

חברת שירותי הרפואה פמי, חברה פרטית המספקת שירותי רפואה לגופים ציבוריים ובאופן פרטי, הודיעה על השקת שירות לאבחון הפרעת קשב מהבית בתוך 72 שעות.

היום אבחון הפרעת קשב מתבצע לרוב על ידי נוירולוג או פסיכיאטר, לפעמים בתוספת מבחן ממוחשב, בתהליך שיכול להימשך יותר מחצי שנה. במערכת הרפואה הציבורית וגם הפרטית התהליך ארוך והתורים לא תמיד נגישים.

השירות של פמי מציע אבחנה מהירה ומושק בימים אלה כדי לאפשר לילדים, לבני נוער ולסטודנטים שזקוקים לכך לקבל הקלות בשנת הלימודים. האבחון מאפשר רישום של תרופות, אם כי אלה יסובסדו רק אם רופא קופת החולים יקבל את ההמלצה מהשירות. מפמי נמסר כי בכל שנה מאובחנים בישראל בין 20־25 אלף איש עם הפרעת קשב.

שירותי טלה־רפואה הפכו בשנים האחרונות פופולריים בכל העולם, בעיקר בתחומים כמו בריאות הנפש, תרופות הרזיה ואסתטיקה (כמו תרופות נגד התקרחות) ועוד. החוק בישראל מאפשר לארגוני בריאות לתת שירותים רפואיים מקוונים אם ניתן לתת אותם באופן איכותי, ראוי ובטוח, אם כי אין פירוט מדויק של אמות המידה. ההנחיות מאפשרות לנפק גם מרשמים בהתאם לצורך, כך שלא מן הנמנע כי נראה חברות כמו פמי פעילות בהמשך בכל התחומים שהפכו פופולריים בתחום השירותים המקוונים בעולם.

הורחב ההסכם בין Pentax Medical למג'נטיק איי הישראלית למתן שירותי קולונוסקופיה

חברת פנטקס מדיקל, מקבוצת HOYA היפנית, הודיעה שתרחיב את שיתוף פעולה עם חברת Magentiq Eye הישראלית, מעבר לשוק האמריקאי, כך שכעת השותפות תכלול גם את המזרח התיכון ואפריקה, אמריקה הלטינית ואזור יפן-פסיפיק. המוצר של מג'נטיק ישולב בתוך מוצרים של פנטקס לחבילה אחת, ופנטקס תשווק את המוצר המשולב.

מג'נטיק פיתחה קולונוסקופ מונחה AI, שעל פי ניסויים שערכו החברות יכול לשפר את תהליך הבדיקה ולדייק את התוצאות. ניסוי שעשתה החברה הראה שהמוצר של מג'נטיק גילה 26% יותר גידולים במעי לעומת קולונוסקופיה סטנדרטית.

מג'נטיק הוקמה על ידי ד"ר דרור צור, בעל דוקטורט בתחום המחשוב ממכון ויצמן ובעבר ראש תחום עיבוד התמונה בחברת מדיגייד, שנמכרה ב־2008 ב־300 מיליון דולר. בין משקיעיה: קרן aMoon, Norgine Ventures , Nina Capital, Namarel Ventures, Nova capital ומשקיעים פרטיים.