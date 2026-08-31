אחרי 15 שנה אפל מחליפה מנכ"ל. זה המבחן הראשון שלו

עידן טים קוק באפל מגיע היום (ב') לסיומו. זהו יומו האחרון של קוק כמנכ"ל החברה, ומ-1 בספטמבר הוא יפנה את הכיסא לג'ון טרנוס, המשמש כיום כסגן נשיא בכיר להנדסת חומרה.

זו העברת המושכות השנייה בתולדות אפל, מאז שמייסד החברה סטיב ג'ובס מסר את מפתחות ממלכת הטכנולוגיה לקוק באוגוסט 2011, זמן קצר לפני מותו.

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בניגוד לקוק, ששמו מזוהה עם החברה, טרנוס עדיין מוכר בעיקר למי שעוקבים מקרוב אחר אפל. הוא הצטרף לחברה ב-2001 כחבר בצוות עיצוב המוצרים, קודם ב-2013 לסגן נשיא להנדסת חומרה, וב-2021 מונה לסגן נשיא בכיר בתחום.

האירוע הראשון בקדמת הבמה

אפל הודיעה ביום רביעי כי תקיים ב-9 בספטמבר אירוע השקה במטה החברה בקופרטינו, קליפורניה. זה יהיה האירוע הראשון שבו טרנוס יעמוד בקדמת הבמה, וצפוי להיות מבחנו הציבורי הראשון.

אנליסטים מצפים שהחברה תשיק באירוע דגמי אייפון ו-Apple Watch חדשים, ובהם הטלפון המתקפל הראשון של החברה. אפל הכריזה השבוע על דגמי Mac Mini ו-Mac Studio חדשים עם שדרוגי AI, שיישלחו החל מ-22 בספטמבר.

במקביל צפויה להיחשף גרסה חדשה של סירי, בשם Siri AI, המבוססת על מודלי שפה גדולים ותאפשר לעוזרת לפעול באפליקציות כמו הודעות ולוחות שנה.

המורשת של קוק

קוק אינו נפרד מאפל: בעוד טרנוס ייכנס לתפקיד המנכ"ל, קוק יכהן כיו"ר הדירקטוריון. לכן השפעתו על ענקית הטכנולוגיה צפויה להיות מורגשת עוד זמן מה. קשה להפריז בהצלחת כהונתו כמנכ"ל.

קוק הצטרף לאפל ב-1998 כסגן נשיא בכיר למכירות ותפעול גלובליים, בשעה שהחברה הייתה על סף פשיטת רגל, והוביל את אחד המהפכים התאגידיים הגדולים בהיסטוריה העסקית של ארה"ב. בתקופת כהונתו זינקו הכנסות אפל כמעט פי ארבעה, מכ-350 מיליארד דולר ליותר מ-400 מיליארד דולר בשנה.

קוק לא היה מנכ"ל אפל כשהאייפון הושק ב-2007 - זה היה ג'ובס - אך הוא הפך אותו למנוע הצמיחה המרכזי של החברה. "הוא לקח את האייפון, שכבר היה מוצר מצליח כשמונה למנכ"ל, והפך אותו למוצר המצליח ביותר בהיסטוריה העולמית", אמר ליאהו פייננס דייוויד יופי, פרופסור בבית הספר למינהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד וחבר דירקטוריון לשעבר באינטל.

ב-2025 היה האייפון אחראי לכ-50% מהכנסות אפל - 209 מיליארד דולר מתוך 416 מיליארד דולר. קוק הגיע לכך בין היתר באמצעות הרחבה דרמטית של קו האייפון: מסכים גדולים יותר, מעבדים חזקים יותר ומצלמות מתקדמות יותר, שפנו לקהל פרימיום.

בתקופתו כמנכ"ל עיצב קוק גם את גישת אפל לפרטיות ולאבטחה, וביסס אותה כמובילה בתחום. החברה מציגה בעקביות את מוצריה כבטוחים יותר מאלה של יריבותיה בענקיות הטכנולוגיה, ובהן גוגל ומטא.

"פרטיות ואבטחה משפיעות על כל החלטות המוצר של אפל. זה חשוב, וזה היה חלק משמעותי מההצלחה, כי לצרכנים אכפת מכך - וזה יתרון מכירתי", אמר ליאהו פייננס ג'ין מונסטר, שותף מנהל ב-Deepwater Asset Management.

"על-פי כל מדד מסורתי, קוק תפקד בצורה יוצאת דופן", אמר יופי ליאהו פייננס. "הוא נכנס לתפקיד אחרי מנכ"ל אגדי - דבר שבדרך-כלל מעורר חשש כשלעצמו - ויצר לבעלי המניות תשואה של בערך פי עשרה. זה מציב אותו בין המנכ"לים המצליחים בעולם ביצירת ערך לבעלי מניות ב-15 השנים האחרונות".

האתגר של טרנוס

עם כניסתו לתפקיד מנכ"ל אפל, יידרש טרנוס להתמודד עם רף גבוה במיוחד. לפי חישוב של אנליסט בנק אוף אמריקה וומסי מוהאן, הרף הזה עומד על 32 מיליון דולר לשעה.

לפי מוהאן, שווי השוק של אפל גדל תחת קוק בכ-32 מיליון דולר בכל שעה, במשך כמעט 15 שנה - ובסך-הכול בכ-4.5 טריליון דולר.

"קוק לקח את אפל מחברה שתלויה במספר קטן של מחזורי מוצרים, והפך אותה למוסד שמסוגל לייצר צמיחה, תזרים מזומנים, נאמנות לקוחות וחדשנות בקנה-מידה עצום ובמורכבות גבוהה", אמר מוהאן.

אתגר נוסף של טרנוס יהיה התמודדות עם הביקורת על הקצב האיטי שבו אפל מאמצת בינה מלאכותית - ביקורת שהתחדדה לאחר שהחברה דחתה את הגרסה המשודרגת של סירי, שהוכרזה במקור ב-2024.

עם זאת, טרנוס מגיע לאתגר הזה עם ניסיון משמעותי. טרנוס בן ה-50 למד הנדסת מכונות באוניברסיטת פנסילבניה, ובאפל היה מעורב בפיתוח האייפון, האייפד, מחשבי המק, Apple Watch ואוזניות AirPods.

בנוסף, הוא הוביל את המעבר לשבבי סיליקון עצמאיים במחשבי המק - מהלך שנחשב לאחד החשובים באסטרטגיה של אפל בשנים האחרונות, ושיפר משמעותית את ביצועי המחשבים.