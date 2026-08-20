יבואניות ומפיצות מוצרי אפל בישראל עדכנו הבוקר (ה') מחדש את מחירי האייפון, זאת לאחר הוראה של אפל לעדכון המחירים השבוע. למעשה, בשל העובדה שמדובר בהוראה מצד אפל, כלל היבואניות בישראל והמפיצות יורידו את המחירים בהתאם - משמע גם ספקיות הסלולר שהן יבואניות רשמיות.

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כך לדוגמה הודיעה רשת iStore כי ברשת צפוי שיעור הוזלה של כ-350 שקל לכל דגמי הפרו והפרו מקס של אייפון בישראל. גם במחסני חשמל יצאו בהודעה דומה ומסרו כי מדובר בהפחתה של כ-90 דולר, מה שאומר כ-320 שקל מחוץ לאילת וכ-270 שקל באילת.

בניגוד להעלאת המחירים שדווחה בחודשים האחרונים על-ידי אפל ברחבי העולם, כעת הצרכנים נהנים מירידת המחירים.

ההשקה השנתית של אייפון

המפיצות והיבואניות שהוציאו הודעה לעיתונות לא הסבירו את הסיבה להוזלה. עם זאת, יש להעריך כי הסיבה לכך נעוצה באירוע שיתרחש בחודש הבא - אירוע השקת האייפונים השנתי. בכל חודש ספטמבר, אפל משיקה את מכשיריה החדשים ורוצה להכין את השוק, כך שהיא מורידה את המחירים לקראת ההשקה בהדרגה ואף גם לאחר מכן, כדי ליצור לצרכנים תמריץ לרכוש את הדגמים האחרונים שנותרו בחנויות. עד כה פורסמו לא מעט שמועות סביב השקת האייפונים החדשים - מיכולות חדשות ועד אייפון מתקפל חדש שאפל עשויה להשיק.

עם זאת, גורמים הבקיאים בפרטים ששוחחו עם גלובס, אמרו כי בכל שנה אפל מורה על הורדת המחירים, אך השנה יש שינוי משמעותי - עד כה דווח על הורדת מחירים אחת. בדרך-כלל ההודעה על הורדת המחירים מגיעה מוקדם יותר, ולא בשלב הזה, ובדרך-כלל יש יותר מהורדת מחירים אחת לפני ההשקה. השנה, המפיצות והיבואניות בישראל קיבלו הוראה להוריד את המחירים רק פעם אחת עד כה, והגורמים ששוחחו עם גלובס לא בטוחים שיהיו עוד הוזלות עד ההשקה עצמה.

נזכיר כי מנכ"ל אפל הפורש, טים קוק, הבהיר בשבועות האחרונים בראיון ל"וול סטריט ג'ורנל" כי העלאות מחירים הפכו לבלתי נמנעות נוכח חוסר היציבות והמחסור בהיצע בשוק השבבים העולמי וכן המחסור ברכיבי הזיכרון. בוול סטריט עוקבים בדריכות אחר הצעדים הללו, שמעלים את השאלה האם המדיניות החדשה תבוא לידי ביטוי כבר בהשקת סדרת האייפון 18, המתוכננת לספטמבר הקרוב.

בשלב זה אפל לא הודיעה על שינוי במחירי האייפונים, אך לפי הערכות שונות בשוק, המחירים עשויים לעלות בכ-100 עד 200 דולר, בהתאם לדגם. בישראל אפל כבר הודיעה על העלאת מחירי המקבוקים והאייפדים בכ-20%, זאת בשל בעיות אספקת השבבים.