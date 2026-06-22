בוול סטריט עוקבים בדריכות אחר כוונתה של אפל לייקר את מוצריה בתגובה לזינוק בעלויות שבבי הזיכרון. טים קוק, המנכ"ל שצפוי לסיים את כהונתו בת 15 השנים בקרוב ויעביר את המושכות לג'ון טרנוס, הבהיר בשיחה עם הוול סטריט ג'ורנל כי עליית מחירים הפכה לבלתי נמנעת נוכח חוסר היציבות בשוק השבבים.

אף שקוק לא פירט אילו מוצרים יתייקרו ומתי, הדיווחים מותירים פתח לשאלה אם המדיניות החדשה תתבטא כבר בהשקת האייפון 18 המתוכננת לספטמבר הקרוב. במקביל להשקת המכשיר החדש, מתגברות השמועות על כוונת החברה להציג באותו אירוע גם מכשיר מתקפל ראשון מתוצרתה.

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קוק הוסיף וציין כי "אנחנו עושים כמיטב יכולתנו כדי למתן את ההתייקרויות ומנסים להגן על הלקוחות שלנו, אך המצב הפך לבלתי בר־קיימא. יש פחות היצע בתקופה שבה הביקוש למכשירים בשיא, וספקיות הזיכרון מעבירות אלינו עליות מחירים חדות". לפי דיווחים ברחבי העולם, מחירי הזיכרון (RAM) הוכפלו מאז אוקטובר 2025. נוסף על כך, המלחמה מול איראן שיבשה את שרשרת האספקה העולמית של הליום - גז החיוני לייצור שבבים - מה שייקר את הרכיבים.

"משלמים את החשבון עוד לפני שנהנינו"

שבבי הזיכרון הם רכיבים קריטיים בסמארטפונים - ומומחים מצביעים על כך שהתחזקות הבינה המלאכותית היא הגורם המרכזי להקפצת המחירים בחודשים האחרונים. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע כי אפל הסכימה לשתף פעולה עם יצרנית השבבים אינטל במטרה לייצר את רכיביה על אדמת ארצות הברית. "החלטתי לעזור לאינטל כי אנחנו צריכים לתכנן ולבנות את השבבים שלנו כאן באמריקה", כתב טראמפ ברשת החברתית Truth. המהלך הזה צפוי להשפיע על מגוון רחב של מוצרים, החל מהאייפונים הבאים ועד לקונסולות המשחקים, המחשבים האישיים והטלוויזיות שבביתכם.

אשה שארמה, ראש יחידת ה־Xbox של מיקרוסופט, אמרה לפני כמה שבועות כי היחידה שלה נמצאת ב"משבר רכיבי חומרה" בגלל עלויות מרקיעות שחקים. היא שיתפה כי המחיר ששילמו על רכיבי זיכרון לקונסולות היה כפול ממה ששילמו בסתיו שעבר. לדבריה, "העלויות הללו הוכפלו שוב מאז. וכשאנחנו מתכננים את עונת החגים של 2027, אנחנו צופים עלייה משמעותית נוספת, שתביא אותנו ליותר מפי 5 מהמחירים ששילמו רק שנתיים קודם לכן".

והיא לא הראשונה שמתריעה. קבוצות המייצגות יצרניות רכב, קמעונאים וחברות אלקטרוניקה הזהירו בעבר כי הביקוש הגובר לשבבי זיכרון עלול להוביל להתייקרויות דרמטיות במוצרי צריכה ולשיבוש שרשראות האספקה בארצות הברית. ההשתלטות של תעשיית ה־AI, ובראשה אנבידיה, על מלאי הזיכרון והאחסון, יצרה צוואר בקבוק משמעותי אצל הספקים. כעת, יצרניות החומרה ניצבות בפני משחק סכום אפס שבו הן נדרשות לבחור בין מחסור במוצרים לבין התייקרות חדה עבור הצרכן.

פרנסיסקו ג'רונימו, אנליסט ב־IDC, אמר ל־CNBC כי "העולם משתבש על ידי בינה מלאכותית, ובמקביל, עוד לפני שהספקנו ליהנות מהיתרונות של הטכנולוגיה, אנחנו כבר משלמים את החשבון". לדברי רנג'יט אטוואל, אנליסט בגרטנר, המצב ממחיש את עומק המשבר: "אפילו אפל, עם כל המומחיות והיכולת שלה לתכנון ארוך טווח, אינה חסינה".

האם הצרכנים ישלמו 200 דולר יותר?

לפי נתוני חברת המחקר Omdia, מחיר המכירה הממוצע של סמארטפונים ברחבי העולם צפוי לזנק השנה בכ־20% - ובכך להגיע לשיא של כל הזמנים. בשוק בוחנים כעת כמה תרחישים אפשריים, כשהמרכזי שבהם הוא שאפל תגלגל את עליות המחירים רק על סדרות הפרימיום שלה, מתוך הבנה שהלקוחות מקו המוצרים הזה מוכנים לשאת בעלויות גבוהות יותר.

הערכות שונות בשוק מצביעות על התייקרות של כ־100 דולר למכשיר, מה שעשוי להותיר את דגמי הבסיס ללא שינוי במחיר. אנליסטים ב־BofA Securities מחזקים את ההערכה הזו ומציינים כי הם צופים התייקרויות דומות גם ברוב דגמי המק והאייפד.

לצד זאת, קיימת גישה נוספת שמתמקדת דווקא בצרכנים בעלי מודעות תקציבית. בחודשים האחרונים השיקה אפל דגמי אייפון ומחשב מק מוזלים תחת המותג "Neo", וחלק מהאנליסטים סבורים כי החברה תנצל את המצב כדי לנגוס בנתחי שוק של יצרניות האנדרואיד, שייאלצו לקצץ במפרט הטכני או להעלות מחירים בעצמן.

החברה שעקפה את סמסונג ושווה מעל 1.3 טריליון דולר יצרנית השבבים SK Hynix עקפה את סמסונג והפכה לחברה הציבורית בעלת שווי השוק הגבוה בקוריאה (1.35 טריליון דולר). מדובר בזינוק מטאורי עבור חברה שעמדה לפני שני עשורים על סף פשיטת רגל. המניה, שנסקה ב־340% מתחילת השנה, חייבת את הצלחתה לשליטה בלעדית בשוק שבבי ה־HBM - רכיב קריטי במערכות AI. נכון ל־2025, SK Hynix מחזיקה ב־61% מהשוק העולמי, פער עצום ממיקרון (21%) ומסמסונג (17%). ההישג הנוכחי מסמן את שיאו של אחד מסיפורי ההתאוששות הגדולים בתולדות הכלכלה הקוריאנית. ב־2003, מניית החברה צנחה לשווי אפסי והיא הוגדרה כ"מניית פני" שנשלטה בידי נושים במשך עשור, לאחר שכמעט נמכרה למיקרון. המפנה הגיע עם רכישתה על ידי תאגיד SK Group, שהוביל אסטרטגיה ממוקדת במוצרים בלתי ניתנים להחלפה. כיום, עם תוכנית להגדלת כושר הייצור ב־38% בשנים הקרובות, SK Hynix לא רק עוקפת את סמסונג בשווי שוק, אלא מאיימת לצמצם משמעותית גם את פער הייצור ההיסטורי מולה. ד"ר אילן גילדין, מנהל גידור בקרן פמילי אופיס, מסביר לגלובס: "במשך 26 שנה סמסונג הייתה המניה המובילה בדרום קוריאה, אך הבוקר המצב השתנה. מה שחולל את המהפך הוא מוצר אחד: שבבי הזיכרון שמזינים את תעשיית ה־AI". גילדין מוסיף כי יו"ר SK הגדיר זאת בצורה מדויקת. "במשך 40 שנה לא באמת היה משנה אם שבב הזיכרון הגיע מ־SK Hynix, מסמסונג או ממיקרון - אלו היו מוצרים ברי־החלפה. כעת, אם תחליפו את הזיכרון של SK Hynix, המערכת כולה עלולה לא לתפקד". קראו עוד

בוול סטריט ג'ורנל ניסו לאמוד את עלויות הייצור החדשות של האייפון, תוך התבססות על תחזיות של חברת המחקר TechInsights, והתוצאות מראות כי גם מחיר הדגם הבסיסי עלול לזנק ב־200 דולר ואף יותר. וויין לאם, מנהל שירות רכיבים אלחוטיים ב־TechInsights, מעריך כי עלות הרכיבים בלבד עבור דגם האייפון 18 פרו הבסיסי תזנק ב־25% ותגיע ל־726 דולר. לפי תחשיבים אלו, ייתכן שאפל תתמחר את דגם האייפון 18 פרו ב־1,299 דולר ומעלה.

שליטה ללא עוררין בלקוחות פרימיום

לפי נתוני Counterpoint Research, ב־2025 עמדה אפל בראש טבלת משלוחי המכשירים עם 247.2 מיליון יחידות, אחריה סמסונג עם 240.9 מיליון, ובפער ניכר שיאומי עם 165.5 מיליון. נתונים אלו מהווים אחת הסיבות ליכולתה של אפל להעלות מחירים, שכן כפי שצוין בוול סטריט ג'ורנל, "האייפון מחק את התחרות על קוני הסמארטפונים העשירים בעולם".

בתעשיית הסמארטפונים מוגדר מכשיר "פרימיום" ככזה שמחירו עולה על 600 דולר. בתחום זה שולטת אפל ביותר משני שלישים מהשוק, והדומיננטיות שלה מתעצמת ככל שהמחיר עולה: בפלח השוק של מכשירים שמחירם 1,000 דולר ומעלה, היא מחזיקה ביותר משלושה רבעים מהשוק. למעשה, ברבעון הראשון של 2026 דורגו מכשירי אפל כשלושת דגמי הסמארטפונים הנמכרים ביותר.

סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר ישראל, מסביר בשיחה עם גלובס כי "זה ברור שהיו צריכים להעלות מחירים. עכשיו, כשעלויות הייצור מזנקות נוכח המחסור בהיצע, אפל חייבת להגיב". וסצ'ונוק מציין כי הפיתוחים האחרונים של אנבידיה, הדורשים נפחי זיכרון גדולים בהרבה, מהווים זרז נוסף להתייקרות. "זה אמור להשפיע על סייקל המכירות של אפל. מצד אחד, מדובר במהלך שעלול לדכא את הביקוש, אך מנגד, הביקוש לאפל הוא גמיש יותר. אלו צרכני High-End שיכולים להרשות לעצמם לשלם עוד 200 דולר. עם זאת, צריך לזכור שחלק ניכר מהמכירות עובר דרך ערוצי ההפצה של חברות הטלקום, מה שמשפיע על התמונה הכוללת".