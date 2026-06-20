חזקה בסוללה: זה הסמארטפון החדש של שיאומי

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יצרנית הסמארטפונים שיאומי ביססה לאורך השנים את מעמדה הגלובלי על היכולת להנגיש חדשנות טכנולוגית לקהל הרחב, תוך שמירה על תגי מחיר תחרותיים אל מול המתחרות הגדולות בשוק.

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כל השקת מוצר חדש מטעמה מסמנת ניסיון לפרוץ גבול אחר, ולהביא בשורה ממוקדת עבור קהלי יעד שונים. כעת נוחתת בישראל סדרת ה-Xiaomi 17T החדשה, שגולת הכותרת האמיתית שלה, והיתרון המרכזי והבולט ביותר, נעוצים במערך צילום מקצועי ומשודרג. לקחנו את דגם הפרו החדש וגילינו שרובו דומה לדור הקודם, עם כמה שינויים.

החידוש העיקרי הסוללה

אחת הנקודות המשמעותיות במכשיר, שמהווה חידוש מרכזי, נמצאת בגזרת הסוללה. בעוד שהסטנדרט הנוכחי בשוק הסמארטפונים נע סביב קיבולת של 5,000 מיליאמפר/שעה, שיאומי ציידה את המכשיר בסוללת סיליקון-פחמן בנפח של 7,000 מיליאמפר/שעה, עלייה של 27% בקיבולת לעומת הדור הקודם.

השילוב של טכנולוגיית הסוללה החדשה עם הקיבולת הזו מבטיח עבודה רציפה לאורך כל היום, ללא שמץ של חרדת סוללה. לפי החברה, תקבלו כמעט יומיים של שימוש ללא הפרעה, אבל זה נכון בעיקר אם אתם משתמשים קלים, ולא כבדים.

החידוש האמיתי הוא החבילה הכוללת: גם אם תאתגרו את המכשיר, ותגיעו לשעות הערב עם אחוזים נמוכים, המכשיר תומך בטעינה חוטית מהירה במיוחד בהספק של 100W שמחזירה את הסוללה לחוזקה מלאה במהירות. כדי להטעין את הסוללה במלואה נדרשת בערך שעה.

בנוסף, להבדיל מהמתחרות הגדולות, שאימצו מדיניות של קופסאות רזות ונטולות אביזרים (למעט כבל), שיאומי רושמת פלוס ענק, וממשיכה לכלול את המטען המהיר והתואם בתוך האריזה (כולל ראש טעינה). מדובר ביתרון ובערך מוסף לצרכן, שלא צריך להוציא מאות שקלים נוספים כדי ליהנות מקצבי הטעינה המהירים.

הרציונל שיאומי ביססה את מעמדה הגלובלי על היכולת להנגיש חדשנות טכנולוגית מתקדמת לקהל הרחב, וכך היא עושה גם הפעם שימו לב גם אם תאתגרו את המכשיר מבחינת היקף השימוש, תגלו שהוא תומך בטעינה חוטית מהירה במיוחד בהספק של 100W

היתרון הבולט המצלמה

בגזרת הצילום, שיאומי ממשיכה להסתמך על החומרה המוכרת מהדור הקודם, ומציגה מערך משולש שפותח בשיתוף פעולה עם מותג הצילום Leica. המערך כולל חיישן ראשי של 50 מגה פיקסל, עדשת טלפוטו של 50 מגה פיקסל (עם זום אופטי של פי חמישה) וחיישן אולטרה-רחב של 12 מגה פיקסל, לצד מצלמת סלפי קדמית ברזולוציית 32 מגה פיקסל.

במבחן המציאות, המצלמה הראשית עושה עבודה פנטסטית. היא מפיקה תמונות מצוינות באור יום, ומתמודדת היטב גם בתנאי תאורה מאתגרים, תוך שהיא מספקת טווח דינמי נהדר, איזון לבן מדויק וצבעים עזים. גם עדשת הטלפוטו עושה את העבודה ומספקת קלוז-אפים חדים ואיכותיים.

עם זאת, החולייה החלשה במערך היא העדשה האולטרה-רחבה. החיישן הזה מייצר תמונות פחות מרשימות, כשהבעיה העיקרית ניכרת בשולי הפריים - שם תבחינו בטשטוש, מריחות וירידה חדה בפירוט שפוגמים בתוצאה הסופית. מדובר בפשרה מורגשת, בהתחשב בכך שהמתחרות בשוק כבר מציעות חלופות רחבות ואיכותיות בהרבה.

מסך וביצועים לא מחדש, אך ראוי

בגזרת התצוגה, המכשיר מצויד בפאנל AMOLED בגודל 6.83 אינץ', השומר על קווי הדור הקודם. הצג מציע קצב ריענון דינמי מרשים של 144 הרץ, המבטיח דפדוף ותנועה חלקים, לצד בהירות שיא של 3,500 המאפשרת לו להתמודד בקלות רבה גם עם אור שמש ישיר וקשוח.

במבחן המציאות, המסך מספק בדיוק את חוויית הפרימיום המצופה מפאנל OLED איכותי: הצבעים עזים ועשירים, רמות השחור עמוקות וללא דופי, ותכני HDR נראים עליו פשוט מעולה. מדובר בתצוגה בהירה, חדה ומרשימה, שרוב הצרכנים יהיו מרוצים ממנה.

מתחת למכסה המנוע של המכשיר תמצאו את ערכת השבבים MediaTek Dimensity 9500. מדובר במעבד איכותי, שאמנם מתחרה ראש בראש בעיקר עם דגמי הדגל של השנה שעברה, ופחות עם המעבדים העדכניים ביותר של השנה הנוכחית, אך בהתחשב בתג המחיר הנגיש של המכשיר - מדובר בפשרה הגיונית.

במבחן המציאות, השבב הזה מצליח להריץ את רוב המשימות היומיומיות והתובעניות בקלות, ומבלי להרגיש עומס ניכר. כמקובל בשוק הנוכחי, המעבד מציג שיפורים משמעותיים גם בגזרת הבינה המלאכותית, מה שמבטיח תגובתיות מהירה ויעילה יותר בניהול המשימות השונות.

כדי לתמוך בביצועים הללו לאורך זמן, שיאומי שילבה מערכת קירור תלת-ממדית מתקדמת שלה, המבוססת על תא אידוי המפריד בצורה חכמה בין אדים לנוזל. בזכות הניתוב המהיר של החום הרחק מהשבב הראשי, המכשיר מצליח לשמור על טמפרטורת עבודה יציבה, אינו מתחמם בצורה קיצונית, ונשאר נוח מאוד לאחיזה גם תחת עומס עבודה ממושך או גיימינג.

העיצוב יוקרתי

בשיאומי בחרו לשמור על קו העיצוב של הדור הקודם, עם מסגרת אלומיניום המעניקה למכשיר אחיזה נוחה וארגונומית במיוחד. בזכות כך, ה-17T Pro משדר תחושת פרימיום יוקרתית, אף שהוא מתומחר במאות שקלים פחות ממכשירי הדגל של המתחרות הגדולות.

הדגם שהגיע לסקירה הוא בצבע שחור קלאסי, המתאים לחובבי מראה סולידי ואלגנטי. בגזרת העמידות, המסך הקדמי וגב המכשיר חופו בזכוכית המגן Gorilla Glass 7i להגנה מוגברת מפני שריטות ונפילות, כשהמכשיר אף מחזיק בתקן IP68 לעמידות מלאה בפני אבק ומים (עד לעומק של 1.5 מטר למשך כ-30 דקות).

המחיר תחרותי

סדרת ה-Xiaomi 17T Pro מציבה תג מחיר תחרותי בשוק המקומי: גרסת ה-512GB זיכרון תעלה 3,049 שקל, בעוד שמי שיחפוץ בנפח גדול יותר של 1 טרה בייט ייפרד מ-3,499 שקל. כשמציבים את המספרים הללו מול מחירי השוק הנוכחיים של מכשירי הפרימיום המובילים - שחוצים בקלות את רף 4,000 השקל, ואף נושקים ל-5,000 שקל עבור נפחי אחסון דומים - מדובר באלטרנטיבת "אמצע" טובה.

אמנם המעבד הוא לא הטוב ביותר בשוק, אבל עבור מי שמחפש חבילה הכוללת מערך צילום מתקדם, סוללה חסרת תקדים ומטען מהיר באריזה בלי לשבור תוכנית חיסכון - מדובר ביחס עלות-תועלת שיכול להתאים לאנשים.

השורה התחתונה | אפל וסמסונג? לא רק על הנייר, ה-Xiaomi 17T Pro מנסה להתכתב עם עולמות הפרימיום, ולקרוא תיגר על חוויית השימוש של סדרות הדגל מבית אפל ומבית סמסונג. בפועל, החוזקה האמיתית שלו מתגלה דווקא כשמסתכלים עליו דרך הפריזמה של שוק הביניים: מדובר במכשיר שאמנם עושה פשרות קלות בביצועי המעבד או בחלק מהמצלמה, אך מפצה על כך בענק עם סוללה טובה, מסך מצוין ותג מחיר נגיש בהרבה. המיצוב הייחודי הזה הופך אותו למוצר מעניין: הוא אולי לא ידיח את האייפון או הגלקסי מכיסאם, אך עבור מי שמחפש את הדיל המשתלם ביותר בקטגוריית הביניים, מדובר כנראה באחד המכשירים המאוזנים ביותר שניתן למצוא. בין החברות המתחרות נמנות VIVO ו-OPPO, לצד OnePlus ו-Nothing.

*** גילוי מלא: חברת המילטון, יבואנית מוצרי שיאומי, סיפקה לגלובס את המכשיר לצורך הבדיקה