ב-1957 שוגר הלוויין הראשון לחלל על ידי ברית המועצות, וב-1961 האנושות כבר שלחה לשם את האדם הראשון. במשך עשורים נחשב חקר החלל למאבק יוקרה פוליטי ומדעי, אך בשנים האחרונות המשחק הכלכלי השתנה לחלוטין. כבר ב-2017 הגדירו זאת היטב באנליזה הרשמית של ענקית הפיננסים מורגן סטנלי: "כלכלת החלל היא לא רק שיגור טילים, היא הבסיס החדש לכלכלת המידע העולמית. עד העשור הבא, זו תהיה תעשייה של טריליון דולר".

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עדות חיה לנקודת המפנה הזו התרחשה רק באפריל האחרון, כאשר נאס"א שיגרה בהצלחה את משימת "ארטמיס 2". המשימה ההיסטורית הקיפה את הירח ונשאה עמה אסטרונאוטים אל מעבר למסלול כדור הארץ - לראשונה מאז סיומה של תוכנית אפולו ב-1972. מעבר להתרגשות המדעית, "ארטמיס 2" אותתה לשווקים כי החזרה לירח אינה פרויקט חד-פעמי, אלא יריית הפתיחה להקמת תשתית מסחרית קבועה בחלל העמוק.

אבל האירוע שבאמת הרעיד את וול סטריט והפך את התחזיות למציאות בשטח, התרחש בשבוע שעבר עם ההנפקה ההיסטורית של SpaceX. החברה של אילון מאסק נכנסה לשוק הציבורי עם תג מחיר פנומנלי של למעלה מטריליון דולר - מה שהפך את מאסק רשמית לטריליונר הראשון בעולם. ההנפקה הזו הוכיחה סופית שחקר החלל הוא כבר לא פנטזיה של ממשלות, אלא מנוע הצמיחה והגיוס הלוהט ביותר של שוק ההון.

בבנק ההשקעות KeyBanc מסמנים כי השילוב בין תקציבי הענק של נאס"א לבין הביקוש המטורף ללוויינים יוצר רקע מושלם לחברות חלל מסחריות. מייקל לשוק, אנליסט בכיר, מסביר: "SpaceX הוכיחה את מה שאנחנו טוענים כבר זמן רב- מי שמחזיק במפתחות לחלל, הולך להיות השחקן הדומיננטי בשוק. אנחנו רואים הזדמנויות מרתקות בסקטור שנמצא בצמיחה אקספוננציאלית". בעקבות כך, לשוק מסמן שתי מניות חלל מסקרנות שזוכות לקונצנזוס "קנייה חזקה" בוול סטריט- רוקט לאב ופיירפליי אירוספייס.

רוקט לאב: שנייה רק ל-SpaceX, עם צבר הזמנות פנומנלי

רוקט לאב שהוקמה לפני עשרים שנה, היא חברת שיגור לוויינים קטנים למסלול נמוך סביב כדור הארץ, שוק קריטי עבור חברות תקשורת, אינטרנט מהיר וגופים ממשלתיים. החברה מפעילה את טיל ה"אלקטרון" שלה (שכבר רשם 88 שיגורים) ומפתחת את טיל ה"ניוטרון" - פלטפורמה בינונית שאמורה לקרוא תיגר ישיר על הטילים של SpaceX . היא שנייה רק ל-SpaceX במספר הכולל של שיגורים פרטיים.

ברבעון הראשון של 2026 החברה הציגה זינוק של 63% בהכנסות שהסתכמו ב-200.3 מיליון דולר. בנוסף, היא מחזיקה בצבר הזמנות פנומנלי של 2.2 מיליארד דולר, כולל חוזים שמנים מול צבא ארה"ב וחברת ההגנה Anduril. ב-KeyBanc מעניקים למניה המלצת "משקל יתר" עם מחיר יעד של 135 דולר - פוטנציאל אפסייד של כ-29% לעומת מחירה הנוכחי, וזאת לאחר שהמניה כבר טסה בכמעט 300% בשנה האחרונה.

האנליסט מייקל לשוק מציין בסקירתו: "תמחור הפרמיום שקיבלה SpaceX בהנפקה ממחיש את הערך האדיר שקיים בשליטה על גישה עצמאית לחלל, לצד אינספור יישומי הקצה שנגזרים מיכולת זו. רוקט לאב היא מהמצובתות ביותר בענף להתאים את עצמה לתנאי השוק המשתנים, הודות לניסיון המוכח שלה בתכנון, ייצור ושיגור לוויינים. יתרון זה יאפשר לחברה להקים קונסטלציית לוויינים משלה בטווח הארוך, וליצור בעתיד ערוצי הכנסה בעלי שיעור רווחיות גבוה המבוססים על דמי מנוי. בטווח הקצר, החברה ממשיכה להוציא לפועל בהצלחה את צבר ההזמנות המטורף שלה, שחצה את רף ה-2.2 מיליארד דולר".

פיירפליי אירוספייס: מהנחיתה על הירח לאפסייד של 61%

פיירפליי אירוספייס הוקמה רק ב-2017 וכבר רשמה הישגים היסטוריים, בשנה שעברה היא הפכה לחברה המסחרית הראשונה שהנחיתה בהצלחה גשושית על הירח, והיא החברה היחידה שמסוגלת לשגר לוויין לחלל בהתראה של 24 שעות בלבד בזכות טיל ה"אלפא" שלה. היא גם שוקדת על פיתוח טיל ה"אקליפס" הבינוני שצפוי להיכנס לשימוש בשנה הבאה.

ברבעון הראשון של 2026 רשמה החברה עלייה של 45% בהכנסות (ל-80.9 מיליון דולר) ועקפה את תחזיות האנליסטים. לאחרונה זכתה בחוזה של 75 מיליון דולר מנאס"א לאספקת רחפנים לקוטב הדרומי של הירח.

"פיירפליי ניצבת בחזית החברות המסחריות בעלות חשיפה ישירה ליוזמות הירח של נאס"א, והמשך דליברי מוצלח של פעילות השיגור שלה עשוי לייצר אפסייד משמעותי לטווח הארוך", מסביר לשוק. הוא מוסיף כי "אנו מעדכנים כלפי מעלה את תחזיות ההכנסות של החברה לשנים 2026-2027, כדי לשקף את הזכייה האחרונה בחוזה 'MoonFall' של נאס"א בהיקף של 75 מיליון דולר - מהלך שמציג לראווה את השווי הפוטנציאלי של חללית ה-'Elytra' שלהם. אף שפעילות השיגור של פיירפליי היא עתירת הון ונמצאת רק בשלבי הגברת קצב מוקדמים, ההצלחות האחרונות מוכיחות שהיא מסוגלת להפוך למובילת שוק עם הזמן".

בשורה התחתונה, לשוק אופטימי מאוד לגבי השילוב של פיירפליי בתוכניות הירח של נאס"א ומעניק לה מחיר יעד של 50 דולר - מה שמייצג פוטנציאל זינוק (אפסייד) מטורף של כ-61% בשנה הקרובה. בקונצנזוס הרחב בוול סטריט, החברה מחזיקה בהמלצת "קנייה חזקה" עם יעד ממוצע של 43 דולר.

בשורה התחתונה, ב-KeyBanc מעניקים למניית RKLB מחיר יעד שאפתני במיוחד של 135 דולר - המשקף את התחזית השורית (האופטימית) ביותר בוול סטריט ומייצג אפסייד של כ-29%. לשם השוואה, קונצנזוס האנליסטים הרחב מציג מחיר יעד ממוצע שפוי יותר של כ-108 דולר למניה, המותיר מקום לעלייה מתונה יותר, במיוחד לאחר שהמניה כבר רשמה ראלי מטורף של כ-296% ב-12 החודשים האחרונים. מחיר היעד של לשוק לפיירפליי עומד על 50 דולר - גבוה בכ-16% מהקונצנזוס הממוצע בוול סטריט, העומד כעת על 43 דולר למניה. עם זאת, לשוק הוא לא האופטימי ביותר לגבי פיירפליי, התחזיות הגבוהות ביותר בקרב האנליסטים המסקרים את המניה מגיעות עד למחיר יעד של 60 דולר , מה שמסמן כי התיאבון של המשקיעים לחברות חלל עם חשיפה ישירה לנאס"א רק הולך וגובר.

המרוץ למינוף כלכלת החלל הרשמי החל, והמניות הקטנות של היום עשויות להיות השליטות של מסלול הלוויינים מחר.