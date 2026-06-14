הנפקת הענק של SpaceX (ספייס אקס), שהפכה לאירוע החם של סוף השבוע בוול סטריט, יצרה עושר פנטסטי לבעלי המניות ולעובדים בחברה. לפי פורבס, המשקיעים המוקדמים בחברה (לא כולל הבעלים והמנכ"ל, אילון מאסק) הרוויחו מהנפקת הענק כ-230 מיליארד דולר, ואלפי עובדים הפכו למיליונרים - חלקם אף למולטי מיליונרים.

● "הם לקחו סיכון עם אילון מאסק, וזה הצליח להם מעל ומעבר"

● מה אומרים המשקיעים על יום המסחר הראשון של SpaceX?

ספייס אקס, הפועלת בתחומי השיגור לחלל, התקשורת הלוויינית וה-AI, הנפיקה בסך הכול 4.2% ממניותיה, כשגייסה 75 מיליארד דולר לפי שווי דימיוני של כמעט 1.8 טריליון דולר, ושברה בכך כל שיא אפשרי בשוק האמריקאי. הזינוק של המניה ביומה הראשון, 19%, לשווי של 2.1 טריליון דולר, הפך את החברה לשישית בגודלה בארה"ב והניב רווח מהיר למי שקנה ומכר את המניה באותו היום.

כדי לסבר את האוזן, החברה קיבלה שווי של 10 מיליארד דולר לפני עשור, אז השקיעה בה גוגל 900 מיליון דולר (לצד ענקית ההשקעות פידליטי). השווי המשיך לצמוח במהירות וב-2022 הוערכה ספייס אקס בשווי של 127 מיליארד דולר, ושנתיים לאחר מכן ב-350 מיליארד דולר. ועדיין הזינוק משם עד לשווי בהנפקה הוא מדהים.

בתשקיף ספייס אקס אמנם לא מצוין כמה מחזיקה גוגל כיום, אך היא ללא ספק אחת המרוויחות הגדולות בהנפקה. בבלומברג ציינו לאחרונה כי על פי דיווח שהגישה אלפבית, החברה האם של גוגל, היא החזיקה לפני המיזוג שביצע מאסק עם חברת ה-AI שלו XAI, בכ-6.11% ממניות ספייס אקס. לאחר המיזוג העריכו שם שההחזקה שלה דוללה לכ-5%, כך שהמניות הללו שוות כ-105 מיליארד דולר.

משקיע ותיק בולט נוסף בספייס אקס הוא אנטוניו גרסיאס, ידיד קרוב של מאסק ומייסד ומנכ"ל קרן ההשקעות Valor Management. הקרן מחזיקה מניות המהוות כ-3.85% מהחברה המנפיקה, בשווי עצום של 81 מיליארד דולר.

אבל עם כל הכבוד לגוגל וגרסיאס, המרוויח הגדול מההנפקה הוא מאסק עצמו (בן 54), שהפך בעקבותיה ל"טריליונר הראשון בעולם", עם החזקה בכ-46.4% ממניות ספייס אקס בשווי של קרוב לטריליון דולר. תוסיפו לכך את החזקותיו בחברת כלי הרכב החשמליים שייסד, טסלה, ותקבלו שווי אישי של 1.1 טריליון דולר.

על פי פורבס, מדובר בשווי הגבוה פי 4 מזה של האיש השני בעושרו בעולם, לארי פייג' מגוגל, וגם קצת יותר מכל האנשים המדורגים במקומות 2-5 בדירוג העושר העולמי (פייג' וסרגיי ברין מגוגל, ג'ף בזוס מאמזון ולארי אליסון מאורקל).

מאסק אגב החליט לשמר את שלטונו בחברה לטווח הארוך, וגם אם הוא מחזיק בפחות מחצי מהמניות, בפועל הוא מחזיק ב-85% מזכויות ההצבעה בחברה. זאת בשל שליטתו במניות "קלאס B", שכל החזקה בהן שווה פי 10 מבמניה רגילה מרמה A.

במילים אחרות, בעקבות ההנפקה משקיעים יכולים להיות שותפים ברווחים של ספייס אקס אך לא בקבלת ההחלטות בה. הדבר נכון גם לכל חברות הענק, כ-250 גופים ברחבי העולם שרכשו מניות בחברה לאורך השנים.

400 עובדים עם מעל 100 מיליון דולר כל אחד

לצד מאסק, גם ההנהלה הבכירה קוטפת את הפירות. נשיאת ספייס אקס גווין שוטוול, שהובילה את החברה מהימים שבהם טילים של החברה התפוצצו בעת השיגור ועד לדומיננטיות הנוכחית כיום בשוק השיגורים לחלל, מחזיקה במניות בשווי נוכחי של 2 מיליארד דולר.

חבר דירקטוריון נוסף שהרוויח בגדול הוא לוק נוסק, שמכיר את מאסק עוד מהקמת חברת התשלומים פייפאל. בהמשך נוסק היה ממייסדי קרן ההשקעות האמריקאית Founders Fund של פיטר ת'יל, שהייתה המשקיעה הראשונה בספייס אקס עוד בשנת 2008.

הקרן צפויה לרשום רווח אסטרונומי על השקעתה, כשנוסק עצמו, שהוא חבר דירקטוריון בספייס אקס, מחזיק מניות בשווי של 5.3 מיליארד דולר.

מרוויח גדול נוסף בהנפקה הוא המשקיע הוותיק רון בארון (83), מייסד חברת ההשקעות בארון קפיטל. בארון, שהקרנות שלו אמנם השיגו תשואות חסר בשנה האחרונה ואף ספגו פדיונות, קשר את גורלו עם הצלחתו של אילון מאסק, ונכנס להשקעה ב-SpaceX כבר ב-2017, כשהחברה הוערכה בפחות מ-22 מיליארד דולר. השקעה מצטברת של כ-2 מיליארד דולר, צמחה לדבריו בהנפקה למניות בשווי כ-12 מיליארד דולר.

גם העובדים בספייס אקס מרוצים מאוד. בניו יורק טיימס ציטטו את Hill.com (פלטפורמה להשקעות בחברות בשלב טרום הנפקה) שלפי נתוניה לא פחות מ-4,400 עובדים ומנהלים בדרגי ביניים, בהווה ובעבר, הפכו למיליונרים בעקבות ההנפקה. להערכתם, כ-400 עובדים מחזיקים במניות בשווי 100 מיליון דולר ומעלה כל אחד.

גם החתמים בהנפקה הרוויחו סכום עצום: 0.7% מכספי ההנפקה הניבו לגולדמן זאקס, מורגן סטנלי, בנק אוף אמריקה, סיטי גרופ, JP מורגן, ברקליס ורבים אחרים, קופון שמן של חצי מיליארד דולר.

המוסדיים נשארו בחוץ, חוץ ממגדל

בזירה המקומית, לעומת זאת, נרשמה אדישות יחסית. מבדיקת גלובס עולה כי מרבית הגופים המוסדיים בישראל בחרו שלא לקחת חלק בהנפקה הראשונית הגדולה מעולם. חלקם ציינו כי החליטו שלא להשתתף בתמחור הנוכחי, שהרגיש להם יקר מדי. אחרים ציינו כי הם ייחשפו למניה כחלק מהמדדים, כשזו תצטרף אליהם. עם זאת, לגלובס נודע כי חברת הביטוח מגדל החליטה להשתתף בהנפקה ואף הצליחה לקנות מניות.

במחלקת המחקר של בית ההשקעות תמיר פישמן מציינים כי מדובר ב"חברה יוצאת דופן עם פוטנציאל משמעותי, אך בסופו של דבר השקעות נמדדות גם בתמחור, ובשלב זה הוא נראה לנו מאתגר, גם בהתחשב בפוטנציאל הצמיחה המרשים של החברה".

מי שהסתערו על ההנפקה הם המשקיעים הפרטיים המקומיים. מאסק, נזכיר, רצה שגם משקיעי ריטייל יקחו בה חלק והקצה לצורך כך כ-30% מתוך הנפקת הענק. לכן, אין זה מפתיע שצעירים רבים הסתערו על ההנפקה.

דרור יריב, מנכ"ל אקסלנס טרייד מקבוצת הפניקס, מתאר בשיחה עם גלובס את מה שקרה ביום שישי האחרון: "זו הנפקה שלא חווינו כמותה. כבר חודש שעשרות לקוחות פונים ומתעניינים בהנפקה, כמעט מדי יום. זה אירוע חריג שלא נתקלנו בו, בוודאי לא בהיקפים כאלה, גם בהנפקות קודמות בפרופיל גבוה".

יריב מוסיף כי "ביום שישי האחרון, עוד לפני פתיחת המסחר, לקוחות הטרייד הקישו כבר מעל 1,000 הוראות במערכת. למעשה, סיימנו את היום כש-18% מהמחזור של הלקוחות הוא במניית ספייס אקס, הסכום הוא מיליוני שקלים, אלה מספרים שלא פגשנו אף פעם. אין ספק שהתחושה הייתה שכולם רוצים לקחת בזה חלק. ה-FOMO (החשש מהחמצה) חגג".