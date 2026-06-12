ההנפקה הגדולה בהיסטוריה תצא לדרך היום. אלו המרוויחים הגדולים

השווקים בעולם נמצאים בדריכות שיא לקראת הנפקת הענק של SpaceX, חברת ה-AI והחלל של אילון מאסק, שהשלימה אתמול גיוס של 75 מיליארד דולר לפי שווי שוק של כ-1.8 טריליון דולר - ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) הגדולה בהיסטוריה.

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לאורך השנים, חלק מהמשקיעים וקרנות ההשקעה הבולטים בעולם בנו בהדרגה את הפוזיציה שלהם בחברה, הרבה לפני שהוערכה בשווי האסטרונומי בו היא מונפקת היום. ב-CNBC מדווחים כי בין המרוויחים הגדולים מההנפקה נמצאים המיליארדר ומנכ"ל קרן ההשקעות Baron Capital רון בארון, קרן ההשקעות של קאת'י ווד Ark Invest וענקית קרנות הנאמנות Fidelity Investments. עוד צפויות להרוויח Founders Fund, קרן סקויה קפיטל ו-Andreessen Horowitz.

בארון הוא בין המשקיעים המובילים ב-SpaceX. בארון השקיע לראשונה בחברה בשנת 2017 באמצעות הצעות רכש לעובדים, כשהחברה הוערכה בפחות מ-22 מיליארד דולר, ומאז השתתף ב-27 סבבי גיוס הון.

נכון לסוף מרץ, SpaceX היוותה 33% מהנכסים של הקרן Baron Partners Fund, המנהלת 10.4 מיליארד דולר ו-25.5% מקרן Baron Asset Fund, מה שהופך אותה לאחת ההשקעות המשמעותיות ביותר של הפירמה. במהלך שיחת ועידה עם משקיעים השבוע, בארון אמר כי "אנחנו מאמינים ש-SpaceX תהפוך לחברה הגדולה והרווחית ביותר על פני כדור הארץ". הוא ציין כי הפירמה שלו השקיעה בחברה כ-2 מיליארד דולר לאורך השנים, נתח שצמח לשווי של כ-12 מיליארד דולר.

במקרה של קרן Ark של קאת'י ווד, SpaceX תופסת נתח של 11.4% מסך הנכסים המנוהלים שלה (מעל 13 מיליארד דולר), נכון ל-31 במרץ, מה שהופך אותה להשקעה הגדולה ביותר בתיק האחזקות שלה. ווד אמרה ל-CNBC כי ווד ציינה כי היא רואה ב-SpaceX הרבה מעבר לספקית שיגורים בלבד. "באמצעות Starship, Starlink ורכישת xAI, אנו מאמינים כי SpaceX בונה תשתית AI באינטגרציה אנכית עבור כלכלת חלל רחבה בהרבה... עבור בעלי מניות לטווח ארוך, הנפקה ראשונית לציבור (IPO) תספק גישה רחבה יותר לחברה שאנו מאמינים כי היא עדיין נמצאת בשלבים מוקדמים של יצירת הערך שלה", אמרה ווד.

במקרה של Fidelity Investments, המנהלת כ-7.1 טריליון דולר, קרן ההשקעות התחילה לרכוש מניות כבר ב-2015, אז השווי של SpaceX היה מוערך ב-10 מיליארד דולר בלבד. נכון ל-31 במרץ, SpaceX תפסה נתח של 4.7% מקרן Fidelity Contrafund, המנהלת 177 מיליארד דולר, ונחשבת לאחת מקרנות הנאמנות האקטיביות הגדולות בעולם.

"הם לקחו סיכון עם אילון, וזה הצליח להם מעל ומעבר", אמר ל-CNBC גרג מרטין, מייסד שותף ומנכ"ל Rainmaker Securities. "ברגע שהם לקחו את הסיכון עם אילון, הפוזיציה שלהם בקאפ טייבל לטווח הארוך הפכה למשאב נדיר מאוד, מכיוון שהוא מנוהל מנוהל באופן הדוק מאוד". קאפ טייבל (בלעז, capitalization table), מתייחס לפירוט בכתב של חלוקת ההון העצמי והבעלות בחברה. "ההימור המוקדם שלהם על אילון לא רק השתלם עבור ההשקעה הראשונית שלהם, אלא גם אפשר להם להזרים הרבה יותר הון ככל שהעסק הפך להצלחה ברורה וניכרת יותר ויותר", אמר מרטין.