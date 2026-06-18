אחרי זינוק של 160% במניה: מימושי הענק של מייסדי נקסט ויז'ן

אחרי זינוק של יותר מ-160% בשנה האחרונה, החליטו מייסדי נקסט ויז'ן למכור חלק ממניותיהם תמורת 200 מיליון דולר (586 מיליון שקל), לשורה של גופים מוסדיים מקומיים וזרים. בכך, מגיע היקף המימושים של מייסדי יצרנית המצלמות המיוצבות בשנה האחרונה למעל מיליארד שקל.

● זינוק של 500% בשנה: טאואר עוקפת בשווי את הבנקים שהצילו אותה מקריסה

● קוואלקום מנסה להמציא את עצמה מחדש. האם השוק סוף סוף מזהה הזדמנות במניה



במסגרת המהלך, הודיעו שלושת מייסדי החברה: חן גולן (יו"ר הדירקטוריון), בוריס קיפניס (סמנכ"ל הטכנולוגיות), מיכאל גרוסמן (מנכ"ל) כמו גם נחמן בנשעיה, שהשקיע בחברה בשלב מוקדם על כוונתם למכור מניות נקסט ויז'ן, המהוות כ-2.2% מההון, בתמורה כוללת של כ-200 מיליון דולר.

זו אינה הפעם הראשונה שקבוצת המייסדים מממשת מניות לאחר שבתחילת השנה הם מכרו, יחד עם משקיע ותיק נוסף, איש העסקים יוסף סנלדר, מניות בהיקף של כ-350 מיליון שקל, לחברת הביטוח הראל. זאת, לאחר שלפני כשנה מכרו החמישה מניות נוספות בהיקף של כ-146 מיליון שקל. הללו מביאות את היקף המימושים של החמישה בשנה האחרונה לכ-1.1 מיליארד שקל.

גם לאחר המימוש הצפוי תישאר קבוצת המייסדים עם החזקות בשווי כולל של כ-4.7 מיליארד שקל. כך, ערב המכירה הצפויה, היו"ר גולן החזיק במניות (4.5% מההון), בשווי של כ-1.2 מיליארד שקל, לצד שכר ומענקים בעלות שנתית כוללת של כ-5.7 מיליון שקל. שווי ההחזקות של המנכ"ל גרוסמן (1.1%) עומד על כ-284 מיליון שקל המצטרף לשכר ומענקים בהיקף של כ-9.9 מיליון שקל. בעוד החזקותיו של קיפניס (6.6%), שוות כ-1.7 מיליארד שקל, לצד עלות שכר של 5.7 מיליון שקל.

שווי החזקותיהם של שני המשקיעים הוותיקים בחברה, אנשי העסקים יוסף סנדלר ונחמן בנשעיה, המכהנים גם כדירקטורים בה, עומד על כ-1.6 מיליארד שקל וכ-500 מיליון שקל בהתאמה. עבור השניים מדובר בהצפת ערך חסרת תקדים על ההשקעה הראשונית אותה ביצעו לפי שווי של פחות מ-1 מיליון דולר לחברה, אליה הצטרפה שנתיים לאחר מכן השקעה נוספת, לפי שווי של כ-3.7 מיליון דולר לחברה.

ההנפקה המוצלחת של שנת 2021

נקסט ויז'ן, המפתחת ומייצרת מצלמות יום ולילה מיוצבות, שמיועדות בעיקר למל"טים ורחפנים, הייתה חלק מגל הנפקות הטכנולוגיה של שנת 2021 בבורסה בתל אביב. אלא שבניגוד לרוב החברות שהונפקו אז ואיבדו חלק ניכר משוויין, נקסט ויז'ן ייצרה לבעלי העניין בה ערך עצום. מאז ההנפקה זינקה מניית החברה במעל 5,700% לשווי של כ-25 מיליארד שקל .

לקראת סוף השנה שעברה רשמה נקסט ויז'ן ציון דרך משמעותי לאחר שמניתה נכנסה למדד ת"א 35. היוקרתי. אלא שגם לאחר הכניסה למדד הדגל, הנסיקה המטאורית של החברה שמנייתה זינקה כאמור במעל 160% בשנה האחרונה. למעשה, כיום היא החברה בעלת שווי השוק ה-15 בגודלו בשוק המקומי, מעל חברות ענק וותיקות בשוק המקומי דוגמת הבנק הבינלאומי, חברת התקשורת בזק, חברת הכימיקלים והפטרוכימים איי.סי.אל, קבוצת דלק וכו'.