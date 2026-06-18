אין כל ביטחון שקוואלקום (Qualcomm) תצליח להפוך לשחקנית משמעותית בשוק השבבים למרכזי נתונים. אך בניגוד למניות ספקולטיביות אחרות בתחום, המשקיעים אינם בונים על תרחיש כזה.

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כך חשבנו. אך מבט מהיר על המניה עשוי לרמוז אחרת. מניית קוואלקום זינקה ביותר מ־40% מאז שהחברה חשפה לקוח גדול בתחום הדאטה סנטרים, עם פרסום הדוחות שלה בסוף אפריל. מדובר בעלייה חדה יותר מזו שרשמו רוב מניות השבבים האחרות באותה תקופה.

במקרה של קוואלקום, ההתלהבות האחרונה מגיעה לאחר תקופה ממושכת של אכזבה. גם לאחר הזינוק האחרון, מניית החברה הניבה תשואה צנועה של 5% בלבד בשנתיים האחרונות. לשם השוואה, מדד השבבים של פילדלפיה PHLX (סימול SOX) זינק ביותר מ־150% באותה תקופה.

קוואלקום עדיין נחשבת לאחת ממניות השבבים הזולות ביותר: היא נסחרת במכפיל רווח של קצת מעל 20 על הרווחים החזויים לארבעת הרבעונים הקרובים. זאת בעוד ש-Arm Holdings, שנכנסת גם היא לראשונה לשוק השבבים לדאטה סנטרים, נסחרת במכפיל 175 על הרווחים החזויים.

פער התמחור הזה משקף את החששות המתמשכים מהתלות של קוואלקום באפל, ואת חוסר הנכונות בוול סטריט לראות בה משהו מעבר ליצרנית שבבים לסמארטפונים. לטעמנו, המשקיעים אינם מעניקים לקוואלקום די קרדיט על שאר תחומי הפעילות שלה.

החברה, שמרכזה בסן דייגו, סייעה לעצב את תקני התקשורת המאפשרים לטלפונים סלולריים לתקשר עם אנטנות סלולריות. ברבעון האחרון 57% מהכנסותיה הגיעו מפעילות זו, שנותרה מקור ההכנסה המרכזי שלה.

5 מיליארד דולר

ההכנסות השנתיות המוערכות לקוואלקום מהשת"פ עם אפל 1.3 מיליארד דולר

הכנסותיה מתחום השבבים לרכב ברבעון המדווח האחרון

הקשר עם אפל מתרופף

זו עשויה להיות חשיפה בעייתית כפי שהתברר בתקופה האחרונה. לפי חברת המחקר International Data Corp, מכירות הסמארטפונים צפויות לרדת ב־14% השנה בשל קשיים בהשגת רכיבי הזיכרון הדרושים לייצור המכשירים. זאת כאשר הביקוש הגובר לשבבי זיכרון מצד פרויקטי מחשוב בתחום הבינה המלאכותית (AI) הותיר תעשיות אחרות במחסור.

אבל עוד קודם לכן שוק הסמארטפונים התקשה. קצב הצמיחה השנתי החד ספרתי במכירות שיקף שוק בוגר, שלא קיבל דחיפה משמעותית מתכונות הבינה המלאכותית המוטמעות במכשירים עצמם.

בהקשר של קוואלקום עצמה, אובדן אפל כלקוחה מרכזית ממשיך להעיב על המניה. במשך שנים החברה סיפקה לאפל מודמי תקשורת המשמשים את מכשירי האייפון לתקשורת עם אנטנות סלולריות. לפי הערכות אנליסטים, פעילות זו הניבה לקוואלקום הכנסות שנתיות של יותר מ־5 מיליארד דולר, שהיוו כ־11% מסך הכנסותיה בשנת הכספים האחרונה. אולם אפל פועלת בשנים האחרונות לצמצום התלות בקוואלקום ומחליפה את המודמים שלה ברכיבים שפיתחה בעצמה. קוואלקום מעריכה כעת כי מכירות החומרה לאפל ייעלמו לחלוטין לאחר השקת דגמי האייפון החדשים בסתיו הקרוב.

מהמרת על רכב ו־IoT

עם זאת, קוואלקום פעלה בחוכמה בשנים האחרונות כדי להפחית את תלותה בשוק הסמארטפונים. מאז שנכנס כריסטיאנו אמון לתפקיד המנכ"ל ב־2021, החברה התרחבה לתחומים חדשים שכעת מתחילים להבשיל, ומעניקים לה סיכוי טוב יותר להשיג צמיחה חזקה ויציבה בהכנסות.

הנדבך הראשון באסטרטגיה היה תחום שבבי הרכב, שבו החברה ביקשה לנצל את הגידול בביקוש לטכנולוגיות קישוריות וליכולות נהיגה אוטונומית.

ב־2022 קוואלקום רכשה את יצרנית חלקי הרכב השוודית ויאוניר. לאחר הרכישה שמרה את פעילות הנהיגה האוטונומית של ויאוניר, ומכרה את יתר נכסיה. ברבעון האחרון שעליו דיווחה, הכנסותיה של קוואלקום מתחום הרכב הסתכמו ב־1.3 מיליארד דולר, לעומת 240 מיליון דולר בלבד בתקופה המקבילה חמש שנים קודם לכן.

לפי S&P Global, נתוני מכירות כלי הרכב החדשים ברחבי העולם צפויים להישאר ללא שינוי השנה. עם זאת, עסקי השבבים לרכב של קוואלקום צפויים להמשיך לצמוח, הודות להגדלת נתח השוק שלה ולעלייה במספר השבבים המותקנים בכלי רכב. אנליסטים צופים כי הכנסות החברה מתחום זה יצמחו בכ־45% ברבעון של יוני.

אמון מנסה לפרוץ גם לתחומים נוספים, ולמשל פעילות בשבבים לאינטרנט של הדברים (IoT). זו הניבה הכנסות של 1.7 מיליארד דולר ברבעון האחרון, עלייה של 9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. גם מחשבים אישיים המבוססים על המעבדים המרכזיים החדשים של קוואלקום החלו להגיע לשוק בשנתיים האחרונות, תוך הסתמכות על טכנולוגיה שהחברה רכשה במסגרת קניית הסטארט-אפ Nuvia ב־2021.

עוד לא איחרה לנשף?

המהלך האחרון של אמון הוא שבבי AI למרכזי נתונים. אמנם קוואלקום נכנסה לשוק הזה באיחור, כשאנבידיה כבר מבוססת בו כמובילה כמעט בלתי מעורערת.

למרות זאת, אם תנופת הבינה המלאכותית תימשך, לקוואלקום יש סיכוי סביר לבסס דריסת רגל משמעותית יותר בתחום. הזינוק בהתעניינות בסוכני AI אוטונומיים הוביל לעלייה חדה בביקוש למעבדים מרכזיים (CPU) שקוואלקום יכולה לשווק לדאטה סנטרים. החברה כבר מייצרת שבבי היסק (Inference) המשמשים להאצת הפעלתם של מודלים של בינה מלאכותית.

לקוואלקום יש גם הסכם לאספקת שבבים מותאמים אישית לחברת טכנולוגיה גדולה, המבוססים על טכנולוגיה שהגיעה אליה במסגרת רכישת Alphawave בשנה שעברה. לדברי אמון באפריל, משלוחי השבבים הללו יחלו בהמשך השנה. החברה צפויה לחשוף פרטים נוספים על המהלך בפגישת משקיעים שתתקיים בשבוע הבא.

כל אלה הופכים את קוואלקום להזדמנות השקעה יוצאת דופן בענף השבבים, בתקופה שבה פריחת הבינה המלאכותית הקפיצה את התמחור של חברות רבות בענף.