בשנה שעברה שטף את השוק המקומי גל מימושים חסר תקדים של בעלי עניין, שמכרו בחסות הגאות בשווקים מניות בהיקף של מעל 20 מיליון שקל - פי 4 מהנתון שנרשם שנה קודם לכן (שהייתה גם היא חזקה למדי). מגמה זו נמשכת גם אל תוך השנה הנוכחית, אם כי בעוצמה פחותה, עם שורה ארוכה של בעלי עניין ומנהלים בכירים, שבחרו לנצל את עליות השערים החדות במניותיהם כדי להיפגש עם הכסף.

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אחד מהמוכרים הבולטים הוא עוה"ד ד"ר ישראל (רלי) לשם, יו"ר חברת תמציות הטעם והריח תורפז, שמכר בשבוע שעבר מניות החברה בתמורה לכ־27 מיליון שקל. הללו מצטרפות למספר דו־ספרתי של מימושים שביצע לשם, ממקימי החברה, בשנה החולפת. זאת בהיקף כולל של כ־195 מיליון שקל. לאחר שרשרת המימושים נותר עוה"ד לשם עם 1.8% מהון החברה, פחות ממחצית החזקותיו בעבר, בשווי נוכחי של 145 מיליון שקל (כך שבסה"כ הוא צבר 330 מיליון שקל ממכירת מניות בשנה האחרונה ואלה שעדיין מוחזקות על ידו).

המנכ"לית תרמה מניות לבתי חולים

המימושים של לשם מגיעים על רקע הנסיקה של מניית תורפז, המנוהלת בידי קרן כהן־חזון, שותפתו של לשם להקמת החברה. בשנה האחרונה טיפסה מניית תורפז במעל 100% תוך שהיא משלימה קפיצה של כ־615% בשלוש השנים האחרונות אשר הביאו אותה לשווי של כ־8.3 מיליארד שקל. ברקע, הצמיחה המתמשכת שהציגה בתוצאותיה, לצד שורה ארוכה של רכישות אסטרטגיות שביצעה החברה בשנים האחרונות.

את שנת 2025 סיימה תורפז עם הכנסות של כ־275 מיליון דולר, גידול של כ־45.6% ביחס לנתון שנרשם בשנת 2024; אלו נבעו ממיזוגים שביצעה החברה, לצד צמיחה אורגנית בשיעור של כ־13.3%. בשורה התחתונה, רשמה החברה רווח נקי של כ־18 מיליון דולר, עלייה של כ־28% לעומת הרווח שנרשם בשנת 2024. מגמה זו נמשכה גם אל תוך שנת 2026, כשאת הרבעון הראשון של השנה סיימה תורפז עם צמיחה של כ־39% בהכנסות שהגיעו לשיא של כ־83.6 מיליון דולר. בשורה התחתונה, דיווחה החברה על רווח נקי של כ־11 מיליון דולר, פי 2 מהנתון שנרשם ברבעון המקביל אשתקד.

בצל ההתרחבות, בחברה החליטו בסוף השנה שעברה למנות את לשם לתפקיד היו"ר במקום כהן־חזון, שנותרה בתפקיד המנכ"לית. לשם (74), המכהן בתפקיד בכ־50% משרה, אמנם שימש עד 2025 כדירקטור בתורפז, אך את עיקר זמנו הקדיש לתחום המשפט. בעשורים האחרונים קנה לעצמו שם כאחד מבכירי עוה"ד בישראל, כשותף בכיר במשרד עוה"ד מיתר, לו הוא עדיין מייעץ.

מי שבחרה בדרך שונה מזו של לשם היא מנכ"לית החברה קרן כהן־חזון. בניגוד ללשם, כהן־חזון נמנעה שנים ארוכות ממכירת מניותיה בחברה, שאותה ייסדה יחד עם לשם ושותפים נוספים. עם זאת, לקראת סוף השנה שעברה, היא מכרה לראשונה מניות תורפז תמורת 50 מיליון שקל לבנק השקעות זר. מהלך אליו הצטרף שותף נוסף של כהן־חזון ולשם לייסוד החברה, אלון גרנות - שמכר יחד עם אשתו מניות ב־120 מיליון שקל.

בתחילת השנה מכרה כהן־חזון מניות נוספות לאותו גוף תמורת 100 מיליון שקל. עוד קודם לכן, היא ביצעה מהלך חריג כשהעניקה כ־1% ממניותיה בתורפז כתרומה לשלושה בתי חולים בישראל: בילינסון, שיבא תל השומר וסורוקה. שווי התרומה מוערך בכ־47 מיליון שקל, עם זאת, מאז הוא האמיר יחד עם המניה ומוערך כעת (בהנחה שבתי החולים לא מכרו את המניות), בכ־75 מיליון שקל.

אגב, בעבר התייחסה כהן־חזון למימושים של לשם. "מותר לבעלי שליטה לממש, ליהנות מהכסף. אחרי הכול אני עובדת 20 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע. בעלי שליטה עובדים ומשביחים חברות עבור כל בעלי המניות, ומותר להם גם ליהנות", הסבירה בראיון לגלובס לפני כשנה.

קרן כהן חזון, מנכ''לית תורפז. מהמכפילים הגבוהים בת''א / צילום: באדיבות תורפז

ואכן, גם לאחר המכירות והתרומות בשנה האחרונה נותרה כהן־חזון בעלת השליטה בחברה (38%), עם החזקות בשווי כולל של מעל 3 מיליארד שקל. מה שהופך אותה לאחת הנשים המובילות בשוק ההון המקומי מבחינת שווי החזקות - נמוך רק מזה של האחיות טלי גריפל וניבה גורביץ', בעלות השליטה בחברת הביטוח מנורה, ושל דנה עזריאלי (בעלת השליטה בקבוצת עזריאלי) וליאורה עופר (בעלת השליטה במליסרון).

האקזיט של החברים ממכתשים אגן

תורפז אמנם החלה את דרכה בשנת 2011, אך את הענף בו פועלת החברה הכירה כהן־חזון שנים קודם לכן, בחברת מכתשים אגן, בה היא ניהלה את חטיבת הריחות. בתחילת העשור הקודם, רכשה כהן־חזון יחד עם לשם (היועמ"ש של מכתשים אגן), אלון גרנות (לשעבר סמנכ"ל הכספים של פרוטרום) ואילן לויטה (לשעבר מנכ"ל מכתשים אגן), את השליטה בתורפז, אז חברה קטנה לתמציות טעם וריח מחולון בכ־11 מיליון שקל.

"כינסתי את אותה חבורת יוצאי מכתשים אגן סביב שולחן קרמיקה", סיפרה כהן־חזון בראיון לגלובס לפני מספר שנים, על תחילת השותפות בין החברים הוותיקים. "אמרתי להם 'חבר'ה, בואו נקנה את זה יחד'. מאז אנחנו שותפים. אנחנו כמו משפחה לכל דבר ועניין. חושבים יחד, מדברים על כל דבר, מפרגנים".

בשנים הבאות, החברה החלה לצמוח באמצעות רכישות (בדרך היא נמכרה לזמן קצר לפרוטרום). במאי 2021 הונפקה תורפז בבורסה בת"א, לפי שווי של כ־900 מיליון שקל, במה שהייתה לאחת ההנפקות המוצלחות של אותה שנה. לאחר ההנפקה, נמשכו הרכישות ביתר שאת, כשבסה"כ, רכשה תורפז מאז היווסדה מעל 20 חברות.

כך, בחודש שעבר הודיעה תורפז על רכישת חברת תמציות ריח בתחום הבישום מניו ג'רזי בארה"ב ב־95 מיליון דולר (כ־280 מיליון שקל), במה שצפוי להפוך לרכישה הגדולה בתולדותיה. כיום, פועלת תורפז ב־3 תחומים: טעם, ריח וחומרי גלם ייחודיים, ב־22 אתרי ייצור ומעסיקה 870 עובדים בעולם, כשליש מהם בישראל.

בעבר אמרה כהן־חזון כי אין לה כוונה למכור את החברה בשנים הקרובות. "אנחנו רוצים שהיא תהפוך לאחת מ־10 החברות הגדולות בתעשייה. לא באנו לעשות סיבוב וללכת. אמרנו שבכל 4 שנים נכפיל את מחזור המכירות - עד היום זה היה בפחות... אנחנו כמו ב'מבצע סבתא': מתחילים הכי חזק ורק מגבירים'", היא הצהירה באותו ראיון לגלובס לפני כשנה.