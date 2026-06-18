אפל צפויה להעלות מחירים בחלק ממוצריה בעקבות התייקרות חריגה בשוק שבבי הזיכרון והאחסון, כך אמר מנכ"ל החברה טים קוק בראיון בלעדי לוול סטריט ג'ורנל. לדבריו, העלייה החדה בעלויות הרכיבים, שנובעת במידה רבה מהביקוש האדיר של תעשיית הבינה המלאכותית, הפכה את המשך ספיגת ההתייקרויות על ידי החברה לבלתי אפשרי. "לצערי, העלאות מחירים הן בלתי נמנעות", אמר קוק. "עשינו כל שביכולתנו כדי למתן את העלויות שמועברות אלינו וניסינו להגן על הלקוחות מפני ההתייקרויות, אבל המצב הפך לכזה שהוא לא בר קיימא". עם זאת, הוא נמנע מלפרט מתי ייכנסו ההתייקרויות לתוקף, מה יהיה היקפן ואילו מוצרים יושפעו מהמהלך.

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ברקע הדברים עומד משבר הולך ומחריף בשוק שבבי הזיכרון. מאז שחברות הטכנולוגיה הגדולות ובהן גוגל, מיקרוסופט, מטא ואמזון החלו להגדיל באופן משמעותי את השקעותיהן בתשתיות בינה מלאכותית, הביקוש לשבבי זיכרון ואחסון זינק לרמות חסרות תקדים. לפי הדיווח, מחירי שבבי ה־DRAM וה־NAND עלו פי ארבעה מאז השנה שעברה, והמגמה צפויה להימשך גם במהלך 2027

תעשיית ה AI משנה את שוק השבבים

שבבי הזיכרון הם מרכיב חיוני כמעט בכל מכשיר אלקטרוני, מסמארטפונים ומחשבים ועד קונסולות משחקים, ציוד רפואי ומכוניות. אלא שכיום שרתי הבינה המלאכותית צורכים כמויות עצומות של רכיבים אלה, ובפרט זיכרונות מתקדמים המשמשים לאימון ולהפעלה של מודלים גדולים. כתוצאה מכך, יצרניות השבבים מפנות חלק גדל והולך מכושר הייצור שלהן לטובת שוק ה-AI, בעוד שחברות אלקטרוניקה צרכנית נאלצות להתמודד עם מחירים גבוהים יותר וזמינות נמוכה יותר.

לדברי קוק, אחת הבעיות המרכזיות היא שיותר ויותר קווי ייצור מוקצים כיום לזיכרונות מתקדמים עבור שרתי AI, מה שמצמצם את ההיצע הזמין עבור מכשירי צריכה. "יש פחות היצע בדיוק בזמן שבו הצרכנים רוצים מכשירים חדשים, ויצרני הזיכרון מעבירים הלאה עליות מחירים עצומות", אמר. "אנחנו צריכים שמחירי הזיכרון והאספקה יחזרו לרמות סבירות עבור מוצרי צריכה".

העיתוי רגיש במיוחד עבור אפל. החברה הכריזה לאחרונה על הרחבה משמעותית של יכולות הבינה המלאכותית שלה ועל גרסה חדשה של סירי, מהלכים שצפויים להגדיל עוד יותר את צריכת הזיכרון במכשיריה. במקביל, אפל מתקרבת להשקת דור האייפונים הבא, ובענף מעריכים כי עלויות הרכיבים עלולות להשפיע גם על תמחור הדגמים העתידיים. לפי הערכת חברת המחקר TechInsights, שמירה על שיעורי הרווח הנוכחיים עשויה להוביל להתייקרות של כ-270 דולר בדגם אייפון פרו עתידי.

"אירוע של פעם במאה שנה"

המחסור בשבבים אינו משפיע רק על אפל. בשנה האחרונה הודיעו גם יצרניות מחשבים ואלקטרוניקה אחרות, ובהן HP, Dell ונינטנדו, על העלאות מחירים או על כוונתן לגלגל חלק מההתייקרויות לצרכנים. במקביל, יצרניות הזיכרון הגדולות נהנות מהביקוש הגובר, כאשר הרווחים ושוויי השוק שלהן זינקו בחדות בעקבות מרוץ ההשקעות בבינה מלאכותית.

קוק ציין כי אפל בוחנת דרכים לסייע בהגדלת היצע השבבים ואף מוכנה להשתמש בכוח הפיננסי שלה עצמה כדי לתמוך בהרחבת הייצור. עם זאת, הוא הבהיר כי החברה אינה מתכננת להקים בעצמה מפעלי זיכרון. "אנחנו לא יכולים לעשות הכול", אמר. "אנחנו יודעים במה אנחנו טובים".

מבחינת קוק, מדובר במשבר חריג גם ביחס לעשרות שנות ניסיונו בתעשייה. לדבריו, במהלך יותר מארבעה עשורים שבהם עבד בשרשרת האספקה של תעשיית האלקטרוניקה, הוא מעולם לא נתקל בתנודת מחירים דומה. "זה אירוע של פעם במאה שנה", אמר. "מעולם לא ראיתי דבר כזה".